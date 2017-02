Exodus mal wieder

Wo ist das gelobte Land? Ein Polizist leitet eine Gruppe Flüchtlinge durch das slowenisch-kroatische Grenzgebiet bei Dobovoa, Oktober 2015 Foto: REUTERS/Srdjan Zivulovic

»In Holland bin ich weltberühmt«, hat Harry Mulisch mal behauptet. Der Satz könnte auch von Tommy Wieringa stammen. Die Niederländer schanzen ihm Literaturpreise zu, und was noch schöner ist, seine Bücher verkaufen sich sogar. Aber die deutsche Leserschaft hat sich bisher nie so richtig für die Literatur der Nachbarn erwärmen können. Immerhin, es wird besser. Wieringas Schubrakete war »Joe Speedboot«, ein grandioser Coming-of-Age-Roman, eine Mischung aus »Die Abenteuer des Huckleberry Finn«, »Der Fänger im Roggen« und einer Marvel-Superhelden-Verfilmung, verlegt in die niederländische Provinz.

Joe Speedboot ist der Nome de guerre des anarchischen Romanhelden, eines echten Tausendsassas, der zunächst Bomben baut und sie auch einsetzt, später einen Bagger wüstentauglich macht, um die Rallye Paris–Dakar mitzufahren, und noch später aus seinem verkrüppelten Freund Fransje einen erfolgreichen Armwrestler. Ein restlos begeisterter Rezensent schrieb 2007: »Wieringa hat drei weitere Romane geschrieben, allesamt unübersetzt bisher – die möchte man jetzt bitte schön auch auf deutsch lesen.« Dieser Rezensent war immerhin ich. Der Hanser-Verlag hat’s allerdings nicht gelesen.

Einige der späteren Romane Wieringas wurden dann aber schon ins Deutsche übertragen: 2010 »Der verlorene Sohn«, die einigermaßen rastlose, gleich mehrere Kontinente streifende Lebensgeschichte des Barpianisten Ludwig Unger; 2015 »Eine schöne junge Frau«, ein ziemlich desillusionierender Eheroman, der kurz und knapp vom Niedergang des erfolgreichen Virologen Edward erzählt, der den moralischen Ansprüchen seiner 15 Jahre jüngeren Frau nicht genügt.

Nun also »Dies sind die Namen«, das im Original bereits 2012 erschienen ist. Der Titel spielt an auf das 2. Buch Mose, den »Exodus«, den Auszug der Juden aus Ägypten: »Dies sind die Namen der Kinder Israel«, heißt es da, »die mit Jakob nach Ägypten kamen.« Um einen anderen Exodus geht es im ersten Erzählstrang des Romans. Eine Gruppe illegaler Migranten versucht aus einem namenlosen osteuropäischen Land, möglicherweise Ukraine, Rumänien oder Moldawien, zu fliehen. Die dafür engagierten Schlepper bringen sie aber nicht über die Grenze in den Westen, sondern setzen sie einfach zum Sterben in der Steppe aus. Ähnlich den Kindern Israel ziehen die Flüchtlinge nun ins vermeintlich gelobte Land, müssen dabei gewaltige Entbehrungen erdulden und nicht zuletzt selbst Grausamkeiten begehen. Wieringa drückt sich nicht um deren Beschreibung, er findet eine Sprache, die plastisch, aber nicht voyeuristisch ist.

In ihrer existentiellen Notlage erschafft sich die Gruppe einen Kollektivmythos – erste Ansätze eines heidnischen Glaubens. Man soll die Flüchtlingserzählung offenbar als einen süffisant-blasphemischen Kommentar zum 2. Buch Mose lesen. So oder so ähnlich sah das damals aus in der Realität. Es hat nicht jeden Tag Brot vom Himmel geregnet. Man hat sich gegenseitig massakriert, im besten Fall andere, und im Fieberwahn kommt das magische Denken.

Die Flüchtlinge landen schließlich in der fiktiven Stadt Michailopol und werden gewahr, was sie längst ahnen: Sie sind immer noch im postsowjetischen Osten. Michailopol ist auch der Handlungsort des zweiten Erzählstrangs. Dort ist Pontus Beg der Polizeichef und verhört die Flüchtlinge. Wie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion nicht ganz unüblich, herrschen auch in dieser unbedeutenden Kleinstadt Korruption und Nepotismus, und die Grenzen zwischen Geschäft und Verbrechen sind fließend bzw. eine Frage des Schmiergeldes. Beg ist ein Pragmatiker und Mitläufer, der sich mit den Machtverhältnissen arrangiert. Auch privat hat er sich eingerichtet in einer halbwegs komfortablen Trostlosigkeit. Doch dann erfährt er durch Zufall, dass seine Mutter Jüdin war und somit auch er zum Volk Israel gehört. Das ist der Hoffnungsschimmer, der seinen Alltag jetzt ein wenig erhellt.

Unter der Oberfläche ist dieser spannende, mal berührende, mal ziemlich drastische Flüchtlingsroman also eine Meditation über das menschliche Bedürfnis zu glauben, über Funktionsweisen von Religionen und ihre Voraussetzungen. Es ist nur folgerichtig, dass ein Detektiv die Analogien zwischen dem Exodus der Juden und der versuchten Flucht der Protagonisten erkennt. Als geübter Spurenleser fallen ihm dabei auch die dubiosen Elemente auf, etwa der Alleinvertretungsanspruch jeder Religion.

Es sind extreme Ausnahmesituationen, die Menschen zu Frömmlern und Obskuranten machen. Das ist der gar nicht oft genug zu wiederholende Subtext dieses Romans. Wenn man sie in Würde und Frieden leben ließe – ein bisschen Aufklärung und viel Liebe sind sicherlich auch nicht ganz falsch –, dann würde sich der ganze konfessionelle Kokolores irgendwann von selbst erledigen. Hoffentlich.