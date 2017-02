Man hatte Spaß

Spielerische Interpretation der Lebensfreude eines ganzen Volkes: Pelé nach dem WM-Finale 1970 in Mexiko-Stadt Foto: dpa - Bildfunk

Einen wunderschönen guten Morgen. Die 1970 in Mexiko ausgetragene WM-Endrunde ist bis heute ein Meilenstein in der Geschichte des Fußballs, nicht nur, aber vor allem des brasilianischen. Nie wieder hat eine »Selecao« Schönheit und Effizienz so vereint wie die der fünf Spielmacher Jairzinho, Tostao, Gérson, Rivelino und Pelé. In ihren Klubs waren diese »Zehner« die unangefochtenen Chefs, obwohl der Wert des Kollektivs den des einzelnen in jener Zeit immer mehr in den Schatten stellte. Trainer Mário Zagallo berief einfach die besten Spieler, die zur Verfügung standen, und pfiff darauf, welchen Posten die in ihren Vereinen hatten. Sie waren die besten, und nur die besten sind in der Lage, miteinander auszukommen. Heute, da Ego und Merchandising dasselbe sind, unvorstellbar.

Was Zagallos Elfen in Mexiko zeigten, wird kein Fußballfan je vergessen. Es ist so unsterblich wie das »Revolver«-Album von den Beatles. Dieses Team wird in seiner Dimension unvergessen bleiben, auch wegen des Treffers von Carlos Alberto im Finale gegen Italien (4:1), an dem die gesamte Angriffsabteilung der »Brasucas« partizipierte. Realität gewordener, allerhöchster Ausdruck von Kunst im Balltretsport, spielerische Interpretation der Lebensfreude eines ganzen Volkes.

Bei den Weltmeisterschaften 1974 (Deutschland) und 1978 (Argentinien) zeigten die Brasilianer sich weit von diesem Niveau entfernt. Für das »Mundial« 1982 in Spanien stellte Tele Santana eine Selecao zusammen, die den gemeinen Fan gnädig stimmte, obgleich man vom »Jogo bonito« bei den Zuckerhütlern längst nichts mehr wissen wollte. Santanas Team hatte allerdings zwei wesentliche Schwachstellen. Die eine war Torhüter Valdir Peres, die andere Angriffschef Ser­ginho (Careca hatte sich vor der WM verletzt). Mit dem Gesicht zum gegnerischen Kasten hatte Serginho nicht den Hauch einer Ahnung davon, was hinter ihm vor sich ging. Dazwischen liefen sich die Hochkaräter über den Haufen: Zico, Eder, Falcao, Junior (!), Cerezo, Sócrates etc. Bis zum historischen 3:1-Erfolg gegen Titelverteidiger Argentinien inklusive Feldverweis für Maradona war alles eitel Sonnenschein in Brasilien. Doch wann wurden die Brasucas in Barcelona vom italienischem Traktor überfahren: Hattrick von Paolo Rossi. Anschließend wurde Tele Santana in der brasilianischen Presse durch den Fleischwolf gedreht. Seine Vernachlässigung der Abwehr habe die tödlichen italienischen Konter ermöglicht, physisch hätten sich seine Sternchen »unter aller Sau« (O Globo) präsentiert.

Blitzschnell wurde aus dem Debakel von Sarria eine Art postmodernes »Maracanazo«, dieses Mal weit weg von daheim. Am »Samba-Futebol« hatte Santanas Team keinerlei Abstriche gemacht. Man spielte schön, hatte immensen Spaß, genau wie alle europäischen Zugucker, aber die Brasilianer wollten ihrem Team nicht mehr so recht über den Weg trauen. Und es kam noch schlimmer. Zum bösesten Kritiker der Kicker schwang sich ausgerechnet José Saldanha auf, mittlerweile Journalist. Kurz vor der WM 1970 war er vom Trainerposten der Selecao entfernt worden, weil er Pelé vorgeworfen hatte, »keinen Einsatz« zu zeigen. Sein Buch »O trauma da bola« (Das Balltrauma) wurde zum Trauma fürs Balltretgenre am Zuckerhut. Jogo bonito war tot. Von nun an überwogen ganz klar die Stimmen, nach denen sich der Brasuca-Fußball zu »europäisieren« habe. Das hatte nicht mal das Maracanazo von 1950 geschafft.