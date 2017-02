Späte Rechtsprechung

Angeklagte und Verteidiger im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess am 20. Dezember 1963 Foto: dpa

Unter dem Motto »Gegen das Vergessen. Fritz Bauer und die Auschwitz-Prozesse« stand am Sonntag eine Veranstaltung im Hamburger Theater »Politbüro«. Zu der Lesung mit Podiumsgespräch über einen ungewöhnlichen Juristen hatte das Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e. V. in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und deren Freundeskreis eingeladen. Anlass war der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945.

Da die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano wegen Überanstrengung nicht teilnehmen konnte, wurde zunächst ein Grußwort der Musikerin, Zeitzeugin und Aktivistin verlesen: »Es ist unvorstellbar, dass wir mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Faschismus wieder so viele Opfer beklagen müssen. Opfer der Barbarei, der menschenverachtenden Ideologie durch Terror, Faschismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Ausländerhass. Nie wieder sollte die Menschheit durch Kriege bedroht werden. Das hatten wir gehofft, wir, die wir die Konzentra­tionslager und Gefängnisse überlebt hatten.« Sie sei entsetzt über »die neuen Asylrechtsverschärfungen, durch die es möglich wird, Sinti und Roma in die Länder abzuschieben, aus denen sie fliehen mussten, weil ihr Leben dort bedroht ist«, so Bejarano. »Wehret den Anfängen« sei längst überholt. » Wir sind mittendrin! Längst hat die AfD die rassistischen und völkischen Aussagen der NPD übernommen. Ist allabendlich in den Medien präsent.« Aber die 92jähtige zeigte in dem Grußwort auch Optimismus, was das Widerstandspotential angeht: »Wir sind nicht allein. Wir sind viele. Macht mit, denn wer schweigt, stimmt zu! Wegsehen ändert nichts. Schaut hin – handelt!«

Anschließend würdigte der Schauspieler und Synchronsprecher Rolf Becker das Wirken von Fritz Bauer, dem hessischen Generalstaatsanwalt und Initiator der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. »Fritz Bauer hielt es für möglich, dass der Faschismus sich in der Bundesrepublik wiederholen kann«, sagte Becker. Auf Weisung Bauers hatte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren gegen Angehörige der SS-Wachmannschaft von Auschwitz eröffnet. Der erste Auschwitzprozess in Westdeutschland, wurde im Dezember 1963 gegen 22 Angeklagte eröffnet. Innerhalb der bundesdeutschen Justiz der Nachkriegszeit wurde Bauer wegen seines Engagements angefeindet. Bauer, der als Sozialdemokrat und Sohn jüdischer Eltern 1933 ins Konzentrationslager verschleppt worden und 1936 zunächst nach Dänemark geflüchtet war, musste sich in der BRD mit ehemaligen Nazijuristen auseinandersetzen. Er selbst sagte: »In der Justiz lebe ich wie im Exil.« Er hatte sich aus Misstrauen gegen die deutsche Justiz mit der Information, dass Adolf Eichmann sich in Argentinien aufhielt an Israel gewandt, um einen Prozess gegen ihn als einen der Hauptverantwortlichen der Judenvernichtung zu ermöglichen.

Bauer starb 1968 in der Badewanne seiner Wohnung unter ungeklärten Umständen. Die Anweisung von Bauers Stellvertreter, eine gerichtliche Obduktion zu beantragen, missachtete die zuständige Frankfurter Staatsanwaltschaft und gab die Leiche sofort zur Feuerbestattung frei. Am 20. Februar 1969 stellte der 2. Senat des Bundesgerichtshofs mit Blick auf den Massenmord in Auschwitz fest, dass nur eine unmittelbare und individuelle Tatbeteiligung für eine Verurteilung ausreiche. In Frankfurt wurden letztendlich nur gegen sechs von 22 Angeklagten lebenslange Freiheitsstrafen verhängt. Erst 47 Jahre später kam es zum Paradigmenwechsel.

Am vergangenen Sonntag im »Politbüro« sagte Olaf Meier, Beobachter des Lüneburger Prozesses gegen den früheren SS-Mann Oskar Gröning, in diesem Verfahren habe es Ende 2016 endlich einen Durchbruch in der Rechtsprechung gegeben. Eine Revision der Verurteilung des 95jährigen wegen Beihilfe zum Mord wurde abgelehnt. Der zuständige Richter habe zur Begründung festgestellt, dass »Auschwitz eine auf Tötung ausgerichtete Maschinerie war« und gerade deshalb die individuelle Schuld nicht das zentrale Moment für eine Verurteilung sei, so Meier. Ab jetzt könne sich kein Täter mehr sicher sein, dass die eigene Beteiligung weiter ungesühnt bleibt.

Oskar Gröning hatte vor Prozessbeginn zwar rechten Publikationen Interviews verwehrt, leugnete im Prozess aber zynischerweise, dass er von der Massenvernichtung in Auschwitz-Birkenau etwas »mitbekommen habe«, da er nur in Auschwitz 1 tätig gewesen sei, berichtete eine Prozessbeobachterin. Für die Nebenklägerinnen und Nebenkläger sei sehr wichtig, dass die Täter von ihren Taten sprechen, sich zu ihrer Schuld bekennen.

Die jahrzehntelange Untätigkeit der deutschen Justiz kritisierte in einem Grußwort an die Besucher der Lesung in Hamburg die Autorin, Schauspielerin und Gerichtsreporterin Peggy Parnass, die durch den Holocaust beide Eltern verloren hatte. Sie rief zu mehr Coruage im Engagement für Gerechtigkeit und Menschenwürde auf.

Christine Siegrot, Nebenklageanwältin in den Prozessen gegen ehemalige SS-Leute in Detmold und Neubrandenburg beschrieb, wie die zuständige Kammer des Gerichts in Neubrandenburg den Prozess gegen den früheren SS-Sanitäter Hubert Zafke seit einem Jahr systematisch verzögert. Zafke war unter der Zuziehung fragwürdiger Gutachter Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt worden, was später ein Amtsarzt als falsch beurteilte. Insgesamt gab es sechs Befangenheitsanträge gegen die Richter, unter deren Leitung der Prozess nun irgendwann in diesem Jahr neu eröffnet werden soll.