Nachschlag: America first

Foto: Peter Kneffel/dpa

NSA-Überwachung, war da was? Laut ARD-Dokumentation lief es folgendermaßen: Der BND hatte den Zugang zum Internetknotenpunkt in Frankfurt am Main, die NSA Manpower und Know-how für die Auswertung der dort durchfließenden Daten. Außerdem würde man die Abhöranlage Bad Aibling dem deutschen Dienst überlassen. Ein Deal unter Freunden. Grundrechte wie Daten- und Persönlichkeitsschutz sind da nur im Weg. Und Beteuerungen wie die der deutschen Kanzlerin, US-Geheimdienste müssten sich auf deutschem Boden an deutsches Recht halten, geraten zur Luftnummer. »Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass unsere Dienste besser sind«, zitiert der Beitrag den ehemaligen US-Präsidenten Barack Oba­ma. Im Juli 2011 hatte er Angela Merkel noch die »Freiheitsmedaille«, eine der höchsten Auszeichnungen der USA, verliehen. Seit längerer Zeit hörten deren Dienste da bereits ihr Handy ab. »America first« – das galt, was die Ausspähung des »Rests der Welt« betrifft, eben auch schon vor Donald Trump. (mis)