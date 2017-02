Gréco, Respondek, Krug

Vor 80 Jahren hatte in Bordeaux Juliette Gréco ihren ersten Auftritt in der Schule, und seit gestern ist die große französische Diseuse 90. Ihre Mutter war Résistance-Kämpferin, und 1943 wurden Juliette, ihre Mutter und ihre Schwester von der Gestapo verhaftet. Während die 16jährige Juliette nach ein paar Tagen frei kam, wurden Mutter und Schwester im KZ Ravensbrück eingesperrt. Das prägte die Künstlerin, die immer links dachte, auch in ihrem Verhältnis zu den Deutschen. Ab Mitte der 60er Jahre trat Juliette Gréco ab und an in der DDR auf, mehrfach im Friedrichstadtpalast. Die »Muse der Existentialisten«, für die u. a. Jean-Paul Sartre, Françoise Sagan und Albert Camus texteten, faszinierte ebenso mit ihrer Vortragskunst wie mit dem Spiel ihrer ausdrucksstarken Hände. Bis in jüngere Zeit hatte sie umjubelte Auftritte, aber den baldigen Abschied von der Bühne hat sie bereits angekündigt.

Zu den heute Vergessenen zählt ein Regisseur, der am Sonnabend 90 Jahre alt würde, aber 2001 gestorben ist. Bis Mitte der siebziger Jahre bestimmte Gerhard Respondek das Profil der dramatischen Kunst im DDR-Fernsehen mit. Nach einem Theaterstudium in Leipzig und einer kurzen Zeit als Dramaturg inszenierte er ab 1961 Fernsehspiele und -filme unterschiedlicher Genres. Sein LPG-Film »Der Neue« gelangte 1963 sogar ins Kino. Bald wurde Respondek Spezialist für abenteuerliche Stoffe, inszenierte den vierteiligen Spionagethriller »Geheimcode B 13« (1967) mit Peter Borgelt in seiner ersten Ermittlerrolle, »Der Mörder sitzt im Wembley-Stadion« nach einem Roman von Erich Loest (1970), und auch zwei der ersten »Polizeirufe« hat Respondek inszeniert. Mitten in der Produktion des Films »Der Besuch« mit Wolf Kaiser wurde Respondek 1975 aus unbekannten Gründen abgelöst. Er arbeitete fürs Puppentheater und beim Hörspiel und ging schließlich in den Westen.

Wie Publikumsliebling Manfred Krug, der seinen heutigen 80. Geburtstag nicht mehr erleben kann, in den Westen kam, ist allgemein bekannt. Auf Bekanntes setzt auch das Fernsehen zur Krug-Ehrung. Aber ist ein Geburtstag nicht ein Anlass, auch Vergessenes in die Erinnerung zurückzuholen? Warum immer wieder »Mir nach, Canaillen!«? Freund Jurek Becker schrieb Krug 1970 beispielsweise den abenteuerlichen Film »Meine Stunde Null« über das Ende des Zweiten Weltkriegs auf den Leib. Etwa zur gleichen Zeit ist »Käuzchenkuhle« nach Horst Beselers Buch angesiedelt, ein Kinderfilm, der ein Geschichtsthema aufgreift und insofern dem ewigen »König Drosselbart« überlegen ist. Auch aus der BRD gäbe es interessante Wiederentdeckungen, beispielsweise »Flächenbrand« nach Max von der Grüns gesellschaftskritischem Roman, in dessen Verfilmung Krug 1981 neben Horst Frank und Curt Bois spielte.