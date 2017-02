»Zunächst gibt es Irritation, dann Nachfragen«

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Unter dem Motto »Berufsgruppen der internationalen Mobilität treten in Aktion« wollen Sie am kommenden Sonntag gegen Abschiebungen am Hamburger Flughafen protestieren. Warum dort?

Flughäfen sind zu zentralen Orten der Abschiebung geworden. Solche Zwangsmaßnahmen sind aus unserer Sicht einer der schärfsten Ausdrücke rassistischer Politik. Wir, die Glasmoorgruppe als Teil des Flüchtlingsrats Hamburg und des Bündnisses »Recht auf Stadt – Never mind the papers«, protestieren deshalb dagegen, dass die von SPD und Bündnis 90/Die Grünen regierte Stadt Hamburg im November 2016 auf dem Flughafengelände einen sogenannten Abschiebegewahrsam mit insgesamt 20 Plätzen zur Unterbringung eröffnet hat. In diesem »Gewahrsam« werden Menschen vor der Abschiebung bis zu vier Tage eingesperrt, damit sie sich der polizeilichen Maßnahme nicht entziehen können. Er ist bundesweit der erste dieser Art direkt am Flughafen. Dorthin werden auch Menschen gebracht, die schon lange in Deutschland leben, sich hier eine Zukunft aufgebaut haben, verständlicherweise nicht in ihre Herkunftsländer zurück wollen.

Ihr Protest ist als »Flughafentheater« geplant. Was kann ich mir darunter vorstellen?

Mit verschiedenen Choreographien erzeugen wir in der großen Halle des Terminals Bilder, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen: Flugbegleiterinnen und -begleiter fordern zum Freihalten der Fluchtwege auf, Flugkapitäninnen und -kapitäne funken SOS, und das Bodenpersonal signalisiert unmiss­verständlich »Stopp«! Mit dieser Aktion demonstrieren wir auch gegen die neuerlich zunehmenden Abschiebungen nach Afghanistan – in ein Land, das sich im neu aufgeflammten Kriegszustand zwischen radikalislamischen Taliban und afghanischer Regierung befindet.

Weshalb haben Sie sich für diese Aktionsform entschieden?

Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass es bei üblichen Demonstrationen mit Transparenten, Sprechchören und Flugblättern häufiger zu aggressiven Reaktionen kam. Es gab Streitereien oder rassistische Bemerkungen, wenn wir Menschen am Flughafen informieren wollten. Wenn wir in Kostümen auftreten wie etwa am 9. Oktober, als wir gegen den Abschiebegewahrsam protestiert haben, gibt es zunächst Irritation, dann neugierige Nachfragen. Es kommt auch weniger dazu, dass zur Flüchtlingsdebatte Plattitüden geäußert werden, etwa nach dem Motto, es seien doch alle bloß Terroristen. Das Flugpersonal ist weitgehend unserer Meinung: Stewardessen und Stewards kamen zu uns und suchten das Gespräch.

Immer wieder weigern sich fortschrittliche Piloten, unter Polizeizwang abgeschobene Menschen zu transportieren; Passagiere setzen sich zum Start der Maschine erst gar nicht hin, um so Deportationen zu verhindern. Mittlerweile werden Maschinen aber eigens zu dem Zweck gechartert, sogenannte Sammelabschiebungen zu vollziehen. Sind Sie nicht zu spät mit Ihrer Aktion?

Es gibt immer noch Abschiebungen in Passagierflugzeugen. Weshalb weiterhin diskutiert werden kann, was seitens der anderen Fluggäste zu tun ist, wenn sie merken, dass jemand gegen seinen Willen ausgeflogen werden soll. Gegen sogenannte Sammelabschiebungen ist es hingegen schwierig, etwas zu unternehmen. Unbemerkt von der Öffentlichkeit werden Menschen oft mitten in der Nacht aus ihren Betten gerissen und an den Flughafen gefahren. Oft haben die Betroffenen keine Möglichkeit mehr, einen Anwalt zu informieren.

Was erhoffen Sie sich von solchen Aktionen?

Wir wollen auch Menschen erreichen, die sich zum Thema Abschiebung noch nicht viele Gedanken gemacht haben oder auch zunächst nicht mit uns übereinstimmen würden. Unser Eindruck ist, dass die Willkommenskultur gegenüber den zu uns Geflüchteten seit dem vergangenen Jahr weniger stark ausgeprägt ist.