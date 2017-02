Pogromstimmung in Dresden

Vorheriges

Im Vorfeld des Jahrestages der Bombardierung Dresdens, die am 13. Februar vor 72 Jahren stattfand, intensivieren Neonazis und Rechtspopulisten ihre Propaganda. Sie versuchen, die damaligen Kriegsgeschehnisse in ihrem Sinne umzudeuten und verstärken die Hetze gegen ihre politischen Gegner. So machen die Rechten gegen den Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mobil. Der Politiker hatte kürzlich mit Blick auf den 13. Februar geäußert, dass Dresden »keine unschuldige Stadt« gewesen sei. Dies hatte eine großangelegte Hasskampagne in den sogenannten sozialen Medien zur Folge. Seitdem steht Hilbert unter Polizeischutz. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung.

Neben Neonazis macht vor allem die AfD gegen den FDP-Politiker mobil. »OB Hilberts ›Dresden war keine unschuldige Stadt‹ bedeutet nichts anderes, als dass Hilbert Dresden für eine schuldige Stadt hält und nachträglich die Bombardierung rechtfertigt«, fabulierte Jürgen Schulz, Vorsitzender des Dresdner AfD-Kreisverbandes in einer Pressemitteilung von letztem Sonntag.

Am Montag stiegen auch die Anhänger des rassistischen Pegida-Netzwerkes in die Hetzkampagne ein. Ihnen stößt vor allem ein am Montag errichtetes Kunstwerk übel auf, welches im Rahmen des Gedenkens an die Zerstörung Dresdens vor der Frauenkirche der Elbmetropole installiert wurde. Das Kunstwerk, welches den Titel »Monument« trägt, besteht aus drei senkrecht aufragenden Bussen, mit denen der deutsch-syrische Künstler Manaf Halbouni an eine Barrikade im syrischen Aleppo erinnern will. Die kommenden zwei Monate wird das »Monument« auf dem Dresdner Neumarkt zu sehen sein. Den Aufbau des Mahnmals, welches vor Krieg und Zerstörung warnen und zur Versöhnung aufrufen solle, bezeichneten die Pegida-Anhänger unter anderem als »plakativen Umerziehungsversuch«. Andere warfen mit Begriffen aus der Nazizeit, wie etwa dem der »entarteten Kunst«, um sich. Zwischen 1.600 und 1.900 Rechte und Rassisten hatten am Montag, der Initiative »Durchgezählt« zufolge, an der wöchentlichen Pegida-Kundgebung teilgenommen. Die AfD sprach von einem »Missbrauch der Kunstfreiheit«.

In den nächsten Tagen droht der sächsischen Landeshauptstadt weiteres Ungemach. Bereits am kommenden Sonnabend will die »Volkstreue Bürgerrechtsbewegung« um den aus der Nähe von Fürth stammenden Neonazi Gerhard Ittner aufmarschieren. Die örtliche rechte Szene will eine Woche später durch die Dresdner Innenstadt laufen. Erstmals hat auch die AfD einen Aufmarsch angekündigt. Dieser soll am 14. Februar in der Altstadt stattfinden.

Während es in den Vorjahren Massenproteste von Antifaschisten gegen die jährlichen Neonaziumzüge gab und diese mehrfach sogar verhindert werden konnten, ist die antifaschistische Szene in Sachsen in diesem Jahr schlecht aufgestellt. Einzig der »Mahngang Täterspuren«, der bereits in den letzten Jahren mit durchschnittlich 2.000 Teilnehmer stattfand, soll am 13. Februar wieder durchgeführt werden. Seitens des Bündnisses »Dresden nazifrei« hieß es bisher, dass man »auf die Aktionen der Rechten vorbereitet« sei. »Wir werden auch dieses Jahr das Gedenken kritisch begleiten und (Neo-)Nazis und anderen Menschenfeinden zeigen, was wir von ihnen halten – nichts«, heißt es auf der Internetseite der »Undogmatischen Radikalen Antifa Dresden« (URA). Von einer ernstzunehmenden Mobilisierung antifaschistischer Gruppen ist hingegen weder im Internet noch auf Dresdens Straßen etwas zu spüren.