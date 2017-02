Nicht heroisch genug

In den Trümmern der neuen polnischen Geschichtspolitik: Ein Panzer im Museum des Zweiten Weltkriegs in Gdansk Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski

Es sollte die polnische Antwort auf den Plan der früheren Chefin des Bundes der deutschen Vertriebenen, Erika Steinbach, sein, in Berlin ein Museum zu »Flucht und Vertreibung« zu schaffen: das Museum des Zweiten Weltkriegs in Gdansk, der Stadt, wo dieser Krieg am 1. September 1939 »ausgebrochen« sein soll. Seit 2007 geplant, seit 2012 im Bau, inzwischen so gut wie fertig. Doch wann es für Besucher geöffnet wird, steht in den Sternen.

Denn die Museumsmacher haben zwar eine nach dem Urteil der – bürgerlichen – Fachwelt beispielhafte Ausstellung über die Jahre 1939 bis 1945 geschaffen, aber sie haben die Rechnung ohne die an die Regierung gekommenen polnischen Rechtskonservativen gemacht. Kulturminister Piotr Glinski war kaum im Amt, da ließ er sich von drei politisch der PiS nahestehenden Experten Gutachten schreiben, wonach das Bild, welches das neue Museum von den Kriegsjahren zeichne, mangelhaft sei. Zu pazifistisch, hieß es in diesen Beurteilungen, zu sehr auf das Leiden der Zivilbevölkerung konzentriert. Der Krieg werde als Unheil dargestellt, wo bleibe da der Verweis auf die positiven Züge im Menschen, die der Krieg freisetze: Heldentum, Aufopferung usw. Jaroslaw Kaczynski warf der Schau – die er ebensowenig wie Glinski je in Augenschein genommen hat – vor, zu universalistisch zu sein, anstatt den »polnischen Standpunkt« und »polnischen Heroismus« zu illustrieren.

Der Vorwurf ist nicht nur borniert; er ignoriert vor allem, dass dieser »Universalismus« genau die polnische Antwort auf das Steinbachsche Bestreben war, das Leiden der deutschen Vertriebenen aus dem historischen Kontext zu reißen und zu einer ahisto­rischen Menschheitskatastrophe zu erklären. Ein nationalpolnisches Heimatmuseum hätte diese ideologische Herausforderung nicht bestanden. Schon deshalb, weil sich wahrscheinlich außer einheimischen Schulklassen niemand dorthin verirrt hätte.

Was die Ausstellungsmacher in Gdansk auf die Beine gestellt haben, lässt sich nach dem, was bisher in den Medien darüber zu lesen und zu betrachten war, durchaus sehen: aufwendig inszenierte Straßen des Vorkriegspolens, die neben Accessoires wie originalen Bierflaschen auch den multinationalen Charakter des Landes zeigen; Rekonstruktionen einer Warschauer Wohnstube vor 1939, während der Okkupation (ohne Damasttischdecke und Familiensilber) und nach dem Aufstand von 1944 (mit Löchern in der Wand und Pappe in den Fenstern); oder US-amerikanische und ein sowjetischer Panzer, letzterer in einer Trümmerlandschaft, in der auf einer stehengebliebenen Wand »Min njet« (minenfrei) steht. Man kann natürlich einiges gegen die Inszenierungen einwenden: dass das Wohnzimmer gutbürgerlich ausgestattet ist und insofern die Perspektive einer bestimmten Klasse für normativ erklärt – denn wie viele Polen lebten vor 1939 in solchen komfortablen Verhältnissen –, dass die sowjetische Rolle im Krieg auf die Vorbereitung der »zweiten Okkupation« heruntergebracht wird, und anderes mehr. Doch dass hier etwas Sehens- und Beachtenswertes auf die Beine gestellt worden ist, lässt sich nicht bestreiten.

Bei der Amtsübernahme der aktuellen polnischen Regierung Ende 2015 waren die Arbeiten an dem Gdansker Museum zu weit fortgeschritten, um das Projekt einfach still zu beerdigen. Es gab geltende Verträge, an denen auch die allein regierende PiS nicht vorbeikam. Also verfiel Kulturminister Piotr Glinski auf einen Trick: Er gründete im Dezember 2015 eine bisher nicht existierende »Gedenkstätte Westerplatte« für den Kampf der polnischen Besatzung des dortigen Munitionslagers, mit dessen Beschuss aus den Kanonen des deutschen Schlachtschiffes »Schleswig-Holstein« der Krieg begann. Und mit diesem bis heute nur auf dem Papier existierenden Museums wollte er nun das so gut wie fertige des Zweiten Weltkriegs vereinen, mit der Folge, dass alle Verträge mit den bisherigen Ausstellungsmachern automatisch erloschen wären und Glinski den designierten Chef der Westerplatte-Gedenkstätte zum Chef der Gesamtinstitution hätte machen können. Dieser Mann ist nun kein Historiker oder Museumspädagoge, sondern ein gelernter Ingenieur und Hobby-Militariaforscher mit dem Spezialgebiet Uniformknöpfe, dafür aber mit dem richtigen Parteibuch.

Zum 1. Februar hätte die Vereinigung vollzogen werden sollen. Klagen des Museums des Zweiten Weltkriegs dagegen und Anordnungen des Kulturministers dafür führten zu einem Krieg der Einstweiligen Verfügungen, der im Moment 2:1 für das Museum steht. Die letzte Beschwerde Glinskis gegen den vorläufigen Stopp der Verschmelzung ist noch anhängig und wird irgendwann im Laufe des Frühjahrs verhandelt werden. Unterdessen arbeiten die Museumsleute mit Hochdruck daran, die Ausstellung fertigzustellen und das Haus vor diesem Gerichtsentscheid für das Publikum zu öffnen. Sie hoffen, damit ein Faktum zu schaffen, an dem auch die PiS-Regierung nicht mehr vorbeikommt. Sollte aber Polens Oberstes Verwaltungsgericht doch Minister Glinski recht geben, könnte die Regierung trotzdem vor einem Scherbenhaufen stehen. Denn der Oberbürgermeister von Gdansk, Pawel Adamowicz, hat schon angekündigt, in diesem Fall die Schenkung des Grundstücks, auf dem das Museum steht, rückgängig zu machen.