Wer mag Tom Brady?

Umfallen, aufstehen, Rekord-Quarterback werden: Trumpfreund Tom Brady Foto: AP Photo/David J. Phillip

Es war die erste Verlängerung im Super Bowl überhaupt. Sensationellerweise drehten die New England Patriots das Finale des American Footballs gegen die Atlanta Falcons, nachdem sie im letzten Viertel noch aussichtslos mit 9:28 zurückgelegen hatten. Tom Brady, der berühmte Quarterback der Patriots, ist nun der erste Quarterback, der fünfmal den Super Bowl gewinnen konnte. Es ist ein Sieg für Donald Trump, die Patriots sind zwar ziemlich unbeliebt, aber sie sind seine Lieblingsmannschaft und Brady ist sein Freund. Und dann waren sie auch noch der Favorit.

Es hätte zu diesem absurden Spiel gepasst, wenn Trump die Vince-Lombardi-Trophäe Brady persönlich überreicht hätte, doch der US-Präsident war nicht im NRG Stadium in Houston anwesend.

Noch nie hatte es eine Mannschaft zuvor geschafft, im Super Bowl einen Rückstand von mehr als zehn Punkten aufzuholen. Falcons Quarterback Matt Ryan und seine überragende Defensive hatten das Spiel im Griff, ja sie nahmen die Patriots im zweiten Viertel mit 21:0 auseinander. Bradys Team hingegen reihte Fehler an Fehler, wozu auch der 39jährige beitrug, als er einen Pass genau in die Arme von Atlantas Robert Alford warf, der diesen zu einem Touchdown für sein Team retournierte.

Brady und sein Trainer Bill Belichick schauten zu diesem Zeitpunkt ziemlich zerknirscht drein, während die Stimmung bei Falcons Coach Dan Quinn auf der anderen Seite schon fast ausgelassen wirkte. Daran änderte auch ein Field Goal der Patriots kurz vor Ende der ersten Halbzeit nichts, die mit einem Punktestand von 21:3 zugunsten von Atlanta zu Ende ging.

Zu Beginn des dritten Viertels bauten die Falcons nach einem Touchdown von Tevin Coleman ihren Vorsprung auf 28:3 aus. Doch schon zum Ende dieses Abschnitts wurde offensichtlich, dass es bei Brady und seiner Offensive nun besser zu laufen schien – auch wenn Kicker Stephen Gostkowksi das Field Goal für den Extrapunkt nach dem Touchdown von James White nicht verwandeln konnte. Vor dem letzten Viertel stand es 28:9 für die Falcons, doch Brady riss die Partie nun endgültig an sich. Zunächst reichte es zwar nur für ein Field Goal, das drei weitere Punkte zu Folge hatte, doch dem ein paar Tage zuvor zum besten Spieler der Saison gewählten Matt Ryan entglitt die Partie nun vollends: Er ließ sich von New Englands D’onta Hightower den Ball klauen. Die anschließende Angriffsserie setzten Brady und sein Team in einen Touchdown von Danny Amendola um. Die folgende Two-Point-Convertion war ebenfalls erfolgreich, und so stand es auf einmal nur noch 28:20.

Nach einem weiteren schlechten Angriff der Falcons hatten die Patriots wieder den Ball. Mit einem unfassbaren Catch hielt Julian Edelman den Angriff am Leben, der am Ende aufgrund eines Touchdowns von White und eines erneut erfolgeichen Zwei-Punkte-Spielzugs den Ausgleich bedeutete. Es folgte die erste Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls.

In der Overtime ließen Brady und sein Team dann keinen Zweifel mehr aufkommen, wer dieses Spiel gewinnen würde. Dank eines weiteren Touchdowns von James White holte sich Brady seinen fünften Titel. Zudem stellte er mit 466 Pass-Yards einen neuen Super-Bowl-Rekord auf.

Nach diesem 34:28-Sensationssieg der Patriots schrieb jemand auf Twitter: »Mag ich Tom Brady als Person? Nein. Kann ich diese Tatsache beiseite schieben und ihn als Sportler wertschätzen? Ebenfalls nein.«