François Spirito war Mitglied der Mafia und wurde in den 20er Jahren zu einem der engsten Verbündeten von Paul Carbone./Die Mafia in Frankreich Foto: ARTE France/ © Yami 2

Die Mafia in Frankreich (1/3)

Eine unsichtbare Macht entsteht. 1929–1945

1929 in Marseille: Simon Sabiani, ein ehrgeiziger Politiker, will ins Rathaus einziehen. Paul Carbone und François Spirito, zwei Mafiabosse, verhelfen ihm zum Sieg und verlangen dafür ihren Anteil an der Macht. So entstand die erste Allianz zwischen der französischen Politik und der Mafia, die sich im Zweiten Weltkrieg fortsetzen sollte. Carbone und Spirito kollaborierten mit den deutschen Besatzern; die zweite Generation betätigte sich im Widerstand. Étienne Léandri, ein Lebemann und ehemaliger Gestapo-Mitarbeiter, floh nach Kriegsende nach Italien, um dort im Verborgenen weiterzuarbeiten. Ziemlich spektakulär, weitere Teile im Anschluss.

Arte, 20.15

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner

Wortgewandt, unkonventionell und mit viel satirischer Schärfe: Max Uthoff und Claus von Wagner klären über die Themen auf, die die Nation bewegen. Gemeinsam mit ihren Gästen Sarah Bosetti, Sebastian Pufpaff und Chri­stian Springer wollen sie »Stimme sein für Ungehörtes und Unerhörtes«. Und das dürfte in diesen Trump-Zeiten gar nicht so einfach sein.

ZDF, 22.15

Macht.Mensch.Steinmeier

Frank-Walter Steinmeier, Kanzleramtschef ab 1999, Außenminister von 2005 bis 2009, gescheiterter Kanzlerkandidat, Oppositionsführer, dann wieder Chef des Auswärtigen Amts, »graue Effizienz«, Krisenmanager, ließ Murat Kurnaz in Guantanamo sitzen, Konstrukteur der »Agenda 2010«. Ein »Mann des Ausgleichs« und des »abgewogenen Wortes« eben.

Das Erste, 23.15

Boy A

Unter keinen Umständen soll Jack jemandem den Grund für seine Haft erzählen. Das bleut Bewährungshelfer Terry seinem Schützling bei der Entlassung ein. Der 24jährige, der Öffentlichkeit nur unter dem Tarnnamen »Boy A« bekannt, erhält eine neue Identität, eine Wohnung und einen Job als Fahrer bei einer Spedition. Das Leben in Freiheit lässt sich gut an: Jack überzeugt mit seinem Engagement am neuen Arbeitsplatz, er schließt Freundschaft mit dem Kollegen Chris. Jack ist auf dem besten Weg, seine zweite Chance zu nutzen. Wäre da nicht seine Vergangenheit, die ihm nach wie vor zusetzt. Ein Mord. GB 2007.

WDR, 23.40