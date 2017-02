Kürzlich las ich, der Euro sei in Gefahr, sich aufzulösen. Ich hörte sofort die »verantwortlichen Politiker« beschwichtigen: »Keinem wird es schlechter gehen!« Ich dachte an mein beiseite gelegtes Geld für ein neues Bett und neue Regale, denn meine Großeltern mütterlicherseits hatten in der Hyperinflation all ihr Gespartes 1923 verloren. Ich schimpfte mich einen ängstlichen Mittelschichtler, doch sogleich kam Gorbatschow ins Fernsehen und prophezeite: »Wir steuern auf einen Krieg zu!« Er dachte dabei an die Folgen der seiner Meinung nach irrsinnigen Politik von Trump, Putin und Erdogan. Zwar fiel mir dabei nicht der Bau eines Atomschutzbunkers in meinem Garten ein, denn weder würde mein Bett-Regal-Geld dafür reichen, noch habe ich einen Garten, aber ich schaute mir im Internet die Preise an: Ein »Mini-Bunker« kostet 39.500 Euro, ein »Bio-Bunker« 4.2000.000 Euro. Was ist das denn?

Bisher kannte ich nur den Keller, in dem die getrockneten Pflanzen lagern, die Alexander von Humboldt aus Amerika mitbrachte, den man Biobunker nennt, sowie auch den Weltkrieg-Zwo-Bunker neben dem zerbombten Anhalterbahnhof – ebenfalls ein Biobunker, weil er von einer Seite üppig begrünt wurde. Auf der anderen Seite befand sich der Eingang zu einem »Gruselbunker«, in dem das »Bunkergespenst« von einem jungen Argentinier gespielt wurde, den eine Kollegin von mir geheiratet und nach Berlin mitgebracht hatte. Ende 2016 kam das Aus für den »Gruselbunker«, aber nicht, weil das Betreiberehepaar einem Investor weichen musste (der da einen ähnlichen »Penthouse-Galerie-Mix« draus macht wie der Besitzer des Bunkers beim Deutschen Theater), sondern »weil die Konkurrenz einfach zu groß ist« In der Tat mehren sich die »Gruseltouren« und »-Hotspots« in Berlin. Der Verein »Berliner Unterwelten« annonciert »Bunker-Projekte«, auf seiner Internetseite heißt es: »Berlin verfügt über ein faszinierendes unterirdisches Potential, das nur wenig oder gar nicht genutzt wird.« Eigentlich sollte man ja hoffen, dass das auch so bleibt. Bei so viel Lust am Grusel stimmt doch was nicht!

Zurück zum Atomschutzbunker: Selbst Atomphysiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker ließ sich Anfang der 80er Jahre einen in den Garten bauen. Im »Gutefrage.net« bekam der interessierte Käufer eines »Gartenbunkers« jetzt gesagt, er brauche dafür eine Genehmigung, und die werde man ihm wahrscheinlich verweigern. Deshalb sei es »besser, im Falle einer Extremsituation (z. B. Atombombenabwürfe, Krieg) auszuwandern.«

Mir fiel dazu ein taz-Fotograf ein, der sich 1990 auf eine der Salomon-Inseln geflüchtet hatte, wo er nun zusammen mit seiner einheimischen Frau einen Gemischtwarenladen betreibt, in dem er u. a. Postkarten verkauft. Und dann gab es auch noch die AA-Kommune »Friedrichshof« im Burgenland, die ihr ganzes Anwesen mit atombombensicheren Gängen unterkellerte. Aber dann war ihnen das nicht mehr sicher genug – und sie verzogen sich auf die Insel »Gomera«. Beim lizenzierten Inselmakler Farhad Vladi kann man derzeit etliche Inseln kaufen oder mieten, bombensicher ist vermutlich keine, dafür bekommt man die kleinsten schon ab 100.000 Euro. Bei den Südseeinseln ist allerdings damit zu rechnen, dass sie wegen der Poleisschmelze über kurz oder lang überflutet werden. Einige Südseeinsulaner kaufen bereits Land in Australien, um als ganzes Inselvolk nach dorthin umzusiedeln. Dadurch wird wohl ein Wandel vom Käufer- zum Verkäufermarkt eintreten, und die Preise für Südseeinseln werden fallen. Derlei Gedanken kamen mir kürzlich bei den Nachrichten in den Sinn. Ansonsten machte ich jedoch weiter wie gewohnt – und alle anderen um mich herum auch. Es hat etwas Ameisenhaftes. Deprimierend.