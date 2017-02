In Sachen Sultanat

Foto: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

»Die Türkei: Entsteht ein neues Sultanat am Bosporus – ist Demokratie noch möglich« war der Titel der Konferenz am Samstag im Gewerkschaftshaus in Frankfurt am Main. Angesichts der verschärften Situation sei die Frage umzuformulieren, befanden dort Podiumsdiskutanten. Es gehe darum, ob Widerstand gegen die AKP-Regierung auf dem Weg in die Diktatur noch möglich sei. Der Konflikt verlagere sich in die Bundesrepublik, wo etwa 3,5 Millionen türkischstämmige Menschen leben. Das für Anfang April geplante Verfassungsreferendum, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen bisherigen Machtmissbrauch legalisieren wolle, wirke sich hier aus. Der Historiker und junge Welt-Autor Nick Brauns berichtete, er habe unlängst eine Veranstaltung unter Polizeischutz erleben müssen, zu der er vom AStA der Technischen Universität (TU) Berlin und dem »Verband der Studierenden aus Kurdistan« (YXK) als Referent eingeladen worden sei.

Selbst der Verfassungsschutz beobachte mittlerweile die Spionagetätigkeiten des türkischen Geheimdienstes MIT hierzulande, mit dem paradoxerweise zugleich der deutsche Auslandsgeheimdienst die Zusammenarbeit intensiviere. Der AKP-gesteuerte Moscheedachverband DITIB lehre unter Staatsvertrag an deutschen Schulen; der Boxklub »Osmanen Germania« wandle sich zum türkisch-nationalistischen Schlägertrupp.

Was also tun, um hierzulande demokratische, linke Kräfte aus der Türkei und insbesondere den kurdischen Gebieten zu schützen? Dies fragten deutsche Aktivisten aus der Mainmetropole. Brauns riet ihnen zur Teilnahme an Infoständen und Demos der Nein- bzw. türkisch Hayir-Kampagne zum Verfassungsreferendum über das von Erdogan gewünschte Präsidialsystem in der Türkei. Auch bisherige AKP-Wähler seien mit sozialen Themen zu erreichen: »Denn von Nationalismus und Religiosität wird man nicht satt.«

Mithat Sancar, Professor für Völkerrecht an der Universität Ankara und Oppostionspolitiker der »Demokratischen Partei der Völker« (HDP) im türkischen Parlament, betonte, Erdogan sei Teil einer »rechtspopulistischen Internationale« – auch wenn sich deren Protagonisten »gegenseitig nicht mögen«. Der Jurist und beim WDR tätige Journalist Celil Kaya sagte, deutsche Parlamentarier sollten versuchen, ihre Kollegen in türkischer Haft zu besuchen; deutsche Gewerkschaften Kontakt zu türkischen halten; hiesige Anwaltsvereine zu Anwälten dort.

Auch der Besuch Angela Merkels (CDU) am Donnerstag in Ankara war Thema. Kaya verdeutlichte, viele Deutsche wollten wissen: »Was ist denn los, wieso machen wir partnerschaftliche Deals mit einem Diktator und verkaufen ihm Waffen?« Merkel hatte nach ihrer Visite bei Erdogan am Donnerstag auch HDP-Vertretern einen Besuch abgestattet. Hauptsächlich durch Gesten und Nicken habe sie den Oppositionspolitikern signalisiert, dass sie ihre Lage verstehe, sagte Sancar, einer der drei Abgeordneten, die mit Merkel gesprochen hatten. Die Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag hatten den Termin nicht wahrnehmen können, weil sie – Anfang November im Rahmen einer »Antiterroropera­tion« abgeführt – nun seit drei Monaten inhaftiert sind.

Der Heidelberger Rechtsanwalt und Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates (BZI) Memet Kilic zitierte Bundesinnenminister Thomas de Maizière bezüglich der deutsch-türkischen Beziehungen – »Wir sollten nicht Schiedsrichter beim Thema Menschenrechte sein« – und antwortete mit Thomas Mann: »Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt.« Erdogan habe in dieser Hinsicht »die Prinzipienlosigkeit der EU« regelrecht zur Schau gestellt.