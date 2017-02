Kommunisten rehabilitiert

Der Oktoberstreik des Jahres 1950 war eines der zentralen Ereignisse der politischen Geschichte im Jahrzehnt nach der Befreiung Österreichs vom NS-Faschismus. Die Reaktion auf die Proteste gegen die sogenannten Lohn-Preis-Abkommen der Regierung wurden für die Sozialdemokratie zu einem Prüfstein dafür, wem ihre Loyalität galt – der Arbeiterklasse oder einem angenommenen wirtschaftlichen Gesamtinteresse des Staates. Die Spitzen von SPÖ und Österreichischem Gewerkschaftsbund (ÖGB) entschieden sich für letzteres und unterstellten den Streikenden, eine kommunistische Machtübernahme vorzubereiten. Eine über Jahrzehnte fortwirkende Legende war geboren.

Die »Lohn-Preis-Abkommen« waren Generaltarifverträge bei gleichzeitigen Maßnahmen zur Preisstabilisierung. Sie sollten inflationären Entwicklungen entgegenwirken, hatten aber zur Folge, dass Teuerungen durch geringe Lohnerhöhungen auf die Lohnarbeitenden abgewälzt wurden. Dagegen entwickelten sich im Herbst 1950 Massenproteste. Um diese zu delegitimieren, sprachen Sozialdemokraten und Bürgerliche von kommunistischen Umsturzversuchen. Eine Konsequenz daraus war, dass Dutzende kommunistische Gewerkschafter aus dem ÖGB ausgeschlossen wurden, unter ihnen auch dessen Vizepräsident Gottlieb Fiala.

Obwohl viele Historiker seit Jahrzehnten die Bezeichnung »Putschversuch« für die Proteste des Oktobers 1950 zurückweisen, halten sich derartige Einschätzungen hartnäckig – bei manchen Historikern, in den Reihen des ÖGB selbst, vor allem aber in der medialen Darstellung der Ereignisse. Das vorliegende Buch räumt mit diesen Mythen nun endgültig auf. Die Autoren fassen die Erkenntnisse einer vom ÖGB eingesetzten Historikerkommission zusammen. Diese war beauftragt worden, die Ereignisse rund um den Oktoberstreik noch einmal zu untersuchen. Angeregt worden war dies vom »Gewerkschaftlichen Linksblock«, der KPÖ-nahen Fraktion innerhalb des ÖGB. Die Zusammenfassung der Ergebnisse durch den sozialdemokratischen ÖGB-Präsidenten Erich Foglar im Vorwort zum vorliegenden Buch ist somit auch als endgültiger Schlussstrich unter die in Gewerkschaftskreisen lange gepflegten Legenden zu lesen: »Die Quintessenz ist: Der Oktoberstreik 1950 war kein kommunistischer Putschversuch.« Deshalb seien auch die Ausschlüsse von Fiala »und vieler anderer GewerkschaftsfunktionärInnen aus heutiger Sicht ungerechtfertigt« gewesen, so Foglar.

Die Autoren des Bandes zeichnen die Chronologie des Streiks nach und skizzieren die Hintergründe der Proteste. Ausführlich widmen sie sich sodann der Legendenbildung um den angeblichen Putschversuch. Schließlich stellen Autengruber und Mugrauer jene Gewerkschafter, die von den antikommunistisch motivierten Sanktionen betroffen waren, mit Kurzbiographien vor. Diese individuellen Schicksale ordnen sie den nationalen und internationalen Entwicklungen zu, vor deren Hintergrund die Proteste stattfanden. Der Oktoberstreik markierte auch jenen Punkt, an dem sich die österreichische Sozialdemokratie im beginnenden Kalten Krieg endgültig und kompromisslos nach Westen orientierte. Für Kommunisten war in Staat und Gewerkschaftsbund kein Platz mehr.