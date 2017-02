»Wir sind nur mit Abwehrkämpfen beschäftigt«

»We are Union« – »Wir sind die Gewerkschaft«. Ein landesweiter Ak­tionstag der australischen Beschäftigten mit einer großen und vor allem kämpferischen Demonstration in Mel­bourne am 5. März 2015 Foto: ACTU

Wie ist die Situation der Lohnabhängigen in Australien?

In einem Wort: schlecht. Manchmal habe ich das Gefühl, bei uns herrschen die schlimmsten Arbeitsgesetze der westlichen Welt. Während woanders durchaus immer mal wieder Verbesserungen durchgesetzt oder zumindest diskutiert werden, sind unsere Gewerkschaften nur mit Abwehrkämpfen beschäftigt. Debatten, wie die um eine Reduzierung der Arbeitszeit, sind hier unvorstellbar. Ich habe Aufkleber einer deutschen Gewerkschaft gesehen, wo es darum ging, die 35-Stunden-Woche durchzusetzen. So etwas ist bei uns unvorstellbar.

Oh, diese Debatten sind auch in Deutschland leider längst überholt. Die Kampagne um die 35-Stunden-Woche ist sehr alt. Heutzutage bringt kein Gewerkschafter mehr solche Forderungen aufs Tapet.

Trotzdem haben Sie deutlich mehr Arbeitsrechte als wir. Befristete Verträge sind bei uns die Regel. Das macht auch die Organisation extrem schwierig. Es traut sich doch kaum einer, sich gegen den Chef zu wehren, wenn sein Arbeitsvertrag in wenigen Monaten endet und auch danach nur für wenige Monate verlängert wird. Wenn er Glück hat, geht das so über Jahre gut und er ist immer in derselben Firma beschäftigt. Aber wenn man dem Chef zu oft widerspricht, sich für seine Kollegen einsetzt oder versucht, die wenigen Arbeitsrechte, die wir haben, durchzusetzen, gibt es eben kein »Roll-over«, also keine Vertragsverlängerung. Das müssen Sie als Vorgesetzter nur einmal machen, dann wissen alle anderen Angestellten Bescheid und halten die Füße still.

Aber seit dem Jahr 2009 gibt es doch den »Fair Work Act«?

Dadurch hat sich auch viel verbessert, aber der Politik ging es zuallererst darum, die komplizierten Regelungen im ganzen Land einheitlich zu regeln. Sie müssen sich die Situation vor 2009 so vorstellen: In jedem Bundesstaat galten andere Regelungen, alles war extrem kleinteilig organisiert, je nach Branche, manchmal je nach Betrieb. Jetzt gibt es Bundesgesetze, auf die ich mich als Beschäftigter beziehen kann.

Was besagen diese?

Sie müssen sich das wie eine Pyramide vorstellen: Ganz unten, das Fundament, sind die »National Employment Standards« (NES), also die Mindeststandards, die für jeden Job in Australien gelten müssen. Dazu gehört etwa, dass die maximale Arbeitszeit auf 38 Stunden pro Woche festgelegt wurde. Zumindest theoretisch.

Warum theoretisch? Also doch keine Mindeststandards?

Eigentlich darf von diesen Regelungen nicht abgewichen werden, zumindest nicht, wenn es zum Nachteil für die Kollegen ist. Aber wenn es »angemessen« ist, darf der Chef auch verlangen, dass mehr gearbeitet wird. Aber wer beurteilt schon, was angemessen ist? Die Regeln dafür sind von Branche zu Branche unterschiedlich und sind in den NES festgehalten. Natürlich schimpfen die Unternehmer genauso darüber wie wir. Wir, weil es wachsweiche Formulierungen sind, und sie, weil sie ihnen nicht weit genug gehen. Es ist vielleicht ein wenig übersichtlicher geworden, aber immer noch kompliziert.

Wie geht die Pyramide weiter?

In den sogenannten Modern Awards der »Australian Industrial Relations Commission« werden weitergehende Bestimmungen für einzelne Branchen aufgestellt. In diese Aufstellungen sind die jeweiligen Gewerkschaften aus den Bereichen involviert. Die haben keinen Gesetzesrang, sind aber dennoch verbindlich. Da sind dann etwa die jeweiligen Mindestlöhne oder auch die Regelungen für Überstunden enthalten. Bei großen Firmen kommen dann noch eine ganze Reihe von Betriebsvereinbarungen hinzu, die diese ebenfalls mit den Gewerkschaften aushandeln. Das deutsche System der Mitbestimmung kennt man ja außerhalb Ihres Landes kaum. Durch diese Betriebsvereinbarungen können etliche arbeitsrechtliche Vereinbarungen, die eigentlich verbindlich sein sollten, wieder unterlaufen werden.

Wie kann denn so etwas sein?

Ich will das mit einem Beispiel verdeutlichen: Sie haben einen Urlaubsanspruch von vier Wochen pro Jahr. Hinzu kommen gesetzliche Feiertage. Jetzt kann Ihr Unternehmen mit der Gewerkschaft eine Betriebsvereinbarung aushandeln, nach der die Personalabteilung im individuellen Arbeitsvertrag von dieser Regelung abweichen kann. Den Anspruch haben Sie zwar weiterhin, aber in Ihrem Vertrag können Sie auch festhalten, dass der Urlaub dann halt ausgezahlt wird. Natürlich gibt es immer wieder gute Gründe, warum Menschen mehr Geld brauchen, und gerne bereit sind, so etwas anzunehmen. Aber wir wissen doch nicht, in wie vielen Fällen solch ein Vertrag wirklich freiwillig unterschrieben wird. Hinzu kommt: Urlaub hat doch auch den Zweck der Regeneration. Ich kann nicht immer nur schuften. Ich brauche auch mal Zeit zum Entspannen, für Hobbys und Muse, um Familie und Freunde zu treffen oder ganz profan, um einfach mal auszuschlafen. Das kann man mit Geld nicht aufwiegen.

Das ist nicht der einzige Angriff auf freie Zeit, der in Australien gerade stattfindet. Erzählen Sie doch bitte etwas über die Kampagne »Save our Weekend«, zu deutsch »Rettet unser Wochenende«!

Vielleicht reden wir dafür mal zuerst von einem perfekten Wochenende. Wie stellen Sie sich ein perfektes Wochenende vor?

Entspannt. Wenn ich mir die Zeit vollkommen frei einteilen kann, komme ich an einem perfekten Wochenende zu einer Menge der Dinge, die Sie aufgezählt haben, die man in seinem Urlaub tun könnte: Zeit für Hobbys, Familie und so etwas.

Genauso sieht es bei mir auch aus, wohl bei den meisten: Vielleicht geht man mal eine Runde schwimmen, abends mit Freunden tanzen oder lässt sich am Sonntag bekochen. Für ganz viele Beschäftigte sieht das Wochenende aber ganz anders aus, nämlich wie ein gewöhnlicher Montag oder Mittwoch: Sie müssen arbeiten. Und denken Sie mal drüber nach, wer arbeiten muss – nicht gerade die Gutverdiener: Leute, die in Fast-Food-Ketten jobben, Krankenpflegepersonal, Kellner, Kassierer im Supermarkt.

Und Sie wollen diese Jobs abschaffen? Ich gebe ja zu, dass einige nur der Bequemlichkeit der Mehrheit dienen – in Deutschland etwa haben die Supermärkte sonntags normalerweise geschlossen. Aber andere braucht man doch einfach immer, etwa medizinisches Personal in der Notaufnahme und im Krankenhaus.

Wir wollen natürlich nicht diese Jobs abschaffen. Wenn ich am Wochenende ausgehen will, bin ich ja schließlich auch darauf angewiesen, dass jemand mich im Restaurant bedient und mir ein Bier einschenkt. Aber wenn es schon Menschen gibt, die zu unmöglichen Zeiten arbeiten und es dadurch im Privatleben schwerer haben, dann sollen die wenigstens anständig bezahlt werden. Bis jetzt ist das über Zuschläge für Sonntagsarbeit geregelt, die bei uns auch wirklich »penalty rates« heißen, also Strafzuschläge sind. Die sollen aber abgeschafft werden. Seit mehr als einem Jahr gibt es immer wieder Bestrebungen von Politikern, die Zuschläge abzuschaffen.

Wie aussichtsreich ist ihr Kampf?

Die Kampagne wird natürlich von Lobbygruppen der Industrie befeuert, die sich die Strafzuschläge gerne sparen würden. Aber wir haben uns nun schon einige Zeit dagegen gewehrt, deshalb bin ich zuversichtlich. Hinzu kommt, dass dies eine Auseinandersetzung ist, bei der wir einfach nicht scheitern dürfen. Die meisten der betroffenen Beschäftigten verdienen so wenig, dass sie auf die Sonntagsarbeit und die entsprechenden Zuschläge angewiesen sind, um überhaupt über die Runden zu kommen. Die Zuschläge sind eine Art Kompensation für die ungünstigen Arbeitszeiten. Wenn die gestrichen werden, werden davon Tausende Familien im ganzen Land betroffen sein – einerseits natürlich finanziell, aber was sagt das denn über die Wertschätzung den Beschäftigten gegenüber aus: Schön, dass du den ganzen Sonntag für mich im Burgerladen an der Fritteuse stehst, statt mit deinem Kind zu spielen. Ich hatte ein wunderbares Wochenende mit meiner Familie, aber dein Einsatz für meinen Gewinn ist mir keinen Dollar extra wert. – Deshalb müssen wir mit unserer Kampagne durchhalten. Auch wenn solche Abwehrkämpfe auf Dauer echt ermüdend sind. Ich würde auch viel lieber Verbesserungen durchsetzen.

Reden wir doch bitte über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die nicht nur am Arbeitsmarkt, aber auch dort, noch immer diskriminiert wird, die Aborigines.

Man muss ja leider ehrlich sagen, dass die australischen Gewerkschaften sich anfangs nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, als es darum ging, die ursprüngliche australische Bevölkerung zu schützen und zu unterstützen. Auch die Gewerkschaften sind eben ein Spiegelbild der Kolonialisten gewesen und total von Weißen geprägt. Erst in den 1960er Jahren gab es ein Entwicklung im Verhältnis der Gewerkschaften zu den ursprünglichen Bevölkerungsgruppen. Das war aber nicht von Humanismus getragen, sondern total verhaftet in einer neoliberalen Logik. Die Aborigines wurden von den Gewerkschaften als Bedrohung, als Lohndrücker wahrgenommen. Wenn sie bereit waren, für jeden noch so niedrigen Stundensatz zu arbeiten, zieht das das Lohnniveau für alle, auch für die Weißen, nach unten. Die Aborigines waren aber gar nicht Teil der Gewerkschaften und wurden noch viel schlimmer diskriminiert als heute. Sie waren nicht bereit, für einen menschenunwürdigen Lohn zu arbeiten, sie waren darauf angewiesen, um überhaupt irgend­etwas zu verdienen.

Wann änderte sich das Verständnis der Gewerkschaften?

Ob sich das Verständnis damals schon änderte, kann ich nicht beurteilen, aber ab Mitte der 60er gab es eine strategische Annäherung. 1964 beschloss der Gewerkschaftsbund, einen Gewerkschaftssekretär für die Belange der Aborigines zu benennen. Allerdings vor allem, weil diese als Schmutzkonkurrenz wahrgenommen wurde. Im selben Jahr verabschiedete der Vorstand eine Resolution »Zur Frage der Aborigines«. Darin heißt es: Wenn wir zulassen, dass eine große Arbeiterschaft außerhalb der Gewerkschaften entsteht, führt das dazu, dass der Lebensstandard aller sinkt. Im Falle von Arbeitskämpfen kann es sogar dazu führen, dass Aborigines als Streikbrecher eingesetzt werden.«

Und wie ist das Verhältnis nun?

Es hat sich einiges getan. Mittlerweile ist es für alle Gewerkschaften ganz normal, dass es einen Sekretär oder eine Sekretärin gibt, die sich für die Belange der ursprünglichen Bevölkerungsgruppen einsetzt. Und zwar nicht, weil die eine Bedrohung für die Arbeitsrechte der anderen sind. Zum Glück gelten die australischen Rechte mittlerweile für alle. Aber es war ein langer Weg dorthin. Leider werden aber spezielle Ansprechpartner für Aborigines und andere Volksgruppen immer noch gebraucht. Zum einen, weil sie immer noch starker Diskriminierung ausgesetzt sind. Zum anderen, weil diese Bevölkerungsgruppe leider ganz spezifische Probleme hat.

Über welche Probleme reden wir da?

Erwerbslosigkeit ist für alle ein Problem, und auch hier reden wir besonders über Jugendliche, die keinen Job finden. Aber während die offizielle Arbeitslosenquote landesweit immer so zwischen fünf und sechs Prozent beträgt, erreicht sie in den indigenen Gemeinschaften regelmäßig Werte um die 30 Prozent. Wie soll ein junger Mensch Mut schöpfen und sein Leben in die Hand nehmen, wenn jeder Dritte in seinem Umfeld und seiner Familie keinen Job hat? Das zieht einen doch runter.

Am anderen Ende des Arbeitslebens geht es dann weiter, bei der Rente. Indigene Männer im Bundesstaat New South Wales sterben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, bevor sie das 50. Lebensjahr vollendet haben. Das heißt, sie erreichen ihr Rentenalter gar nicht. Das ist natürlich erstmal eine persönliche Katastrophe für die Angehörigen, aber man muss auch mal über die Konsequenzen für die Arbeitswelt reden. Diese Bevölkerungsgruppe zahlt in ein System ein, aus dem sie nie etwas herausschöpft. Ich will nicht zynisch klingen, wenn ich das aufrechne, ganz im Gegenteil. Ich will darauf hinweisen, dass wir dringend über die Probleme reden müssen und sie nicht länger unter den Teppich kehren dürfen. Dazu gehört auch die staatliche Diskriminierung.

Inwiefern existiert die immer noch?

Natürlich spricht heute keiner der Verantwortlichen mehr aus, dass bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Herkunft weniger gefördert werden, aber faktisch ist es so. Es gibt beispielsweise für die Programme beim Arbeitslosengeld ein spezielles für entlegene Gemeinden, das »Community Development Programm«. Das ist viel restriktiver als das »normale«, es sind also härtere und mehr Strafen vorgesehen. Natürlich steht nirgendwo in diesem Gesetz, dass damit Gemeinden der ursprünglichen Bevölkerung besonders diszipliniert werden sollen, aber faktisch ist genau das seine Wirkung. Wir als Gewerkschaften sind in solchen und ähnlichen Fällen aufgerufen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass diese Diskriminierung nicht nur besteht, sondern auch, dass die schlechten Lebensumstände, die die Eingliederung einiger Aborigines in den Arbeitsmarkt erschweren, vor allem von dieser mehrheitlich weißen Gesellschaft überhaupt erst gemacht worden sind.

Wie gehen Sie konkret dagegen vor?

Von verschiedenen Gewerkschaften gibt es beispielsweise eine Kampagne, das Renteneintrittsalter für Aborigines zu senken – zumindest bis die durchschnittliche Lebensspanne der indigenen und der nicht-indigenen Bevölkerung sich angeglichen hat. Im Moment sprechen wir von einem Abstand von zwei Jahrzehnten, wenn wir auf das durchschnittliche Sterbealter schauen. Außerdem darf die Regierung nicht länger die Augen davor verschließen, dass frisches Obst und Gemüse in den abgelegenen Aborigines-Gemeinden absurd teuer sind. Zusammen mit der hohen Erwerbslosenrate führt das dazu, dass sich viele eine ausgewogene, gesunde Ernährung schlicht nicht leisten können. Es ist traurig, aber wir müssen immer noch bei diesen grundlegenden Fragen ansetzen.

Sie appellieren viel an die Regierung. Bringen Sie als Gewerkschaft sich an dieser Stelle auch ein?

Das Problem ist, dass an vielen Stellen da einfach die Regierung gefragt ist. Natürlich können wir konkrete Hilfestellung geben, wenn jemand an seinem Arbeitsplatz diskriminiert oder gemobbt wird oder ähnliches. Aber der größte Brocken sind die staatlichen Programme. Unsere Regierung ist mehr damit beschäftigt, Erwerbslosigkeit zu bestrafen, als Armut und deren Ursachen zu bekämpfen. Und dadurch werden nun mal vor allem die Aborigines getroffen. Das entlässt uns als Gewerkschaft nicht aus der Pflicht, immer und immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir in der gesamten Geschichte der Arbeiterbewegung nur dann stark waren, wenn wir zusammengehalten haben. Wenn die Industrielobby es schafft, uns gegeneinander auszuspielen, hat sie den Sieg schon in der Tasche. Insofern war der Anfang der gewerkschaftlichen Bemühungen um die Angehörigen der ursprünglichen Völker Australiens zwar vielleicht nur strategisch motiviert. Aber zumindest ist es eine Strategie, die, wenn wir sie wirklich ernst meinen, zu Gleichberechtigung aller führt und erfolgversprechend ist. Und wenn wir das hinbekommen haben, können wir vielleicht irgendwann die Abwehrkämpfe hinter uns lassen.