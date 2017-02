Dumm gelaufen

Da noch nicht pensionsberechtigt: Joseph Fischer gratuliert Walter Wallmann (CDU) am 23. April 1987 zu dessen Wahl Foto: Wolfgang Eilmes/dpa

Bis zum Anfang der achtziger Jahre war Hessen so etwas wie das deutsche Schweden. Es wurde – wie sonst nur Bremen – durchgehend von der SPD regiert, und zwar von einer relativ linken. Unter der Parole »Hessen vorn« sind in den 1950er Jahren die Gebühren für weiterführende Schulen abgeschafft worden. Basis der SPD-Herrschaft war eine ziemlich gut organisierte Industriearbeiterschaft insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und in Kassel und Umgebung sowie eine im Laufe der Jahrzehnte sich herausbildende sozialdemokratische Staatsklasse (von der oppositionellen CDU als Produkt von »Parteibuchwirtschaft« angeprangert).

In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre geriet diese Hegemonie ins Wanken. In der größten Stadt des Landes, Frankfurt am Main, nahm – trotz der weiter florierenden Farbwerke Hoechst – die Fertigungsindustrie ab, während der Bankensektor expandierte und der Flughafen zum dynamischsten Jobmotor wurde. Das führte zu einer Umschichtung in der Wählerschaft: Der tertiäre Sektor mit einem erhöhten Anteil an Besserverdienenden dehnte sich aus. 1977 geschah das bis dahin für undenkbar Gehaltene: In Frankfurt am Main, seit 1945 immer sozialdemokratisch regiert, gewann der CDU-Politiker Walter Wallmann die Wahl zum Oberbürgermeister. Es war der erste Erfolg der schon seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre von dem rechtslastigen CDU-Landesvorsitzenden Alfred Dregger geführten politischen Offensive.

Das gestärkte bürgerliche Element fand auch in einem raschen Aufwuchs der »Grünen« Ausdruck. Als der sozialdemokratische Ministerpräsident Holger Börner den Bau einer neuen Startbahn – der »Startbahn West« – des Frankfurter Flughafens durchsetzen wollte (und es dann ja auch schaffte), entstand eine massenhafte Protestbewegung, die dieser neuen Partei zugute kam.

Druck von zwei Seiten

Die hessische SPD geriet so von zwei Seiten unter Druck. Hinzu kam noch, dass die Agonie der sozialliberalen Bundesregierung unter Helmut Schmidt sie in Mitleidenschaft zog. Bei der im Herbst 1982 anstehenden Landtagswahl schien ein Machtwechsel zugunsten der CDU fast schon unvermeidlich, zumal die hessische FDP, bislang an der Regierung beteiligt, die Bereitschaft zu einem Seitenwechsel durchblicken ließ. In Wiesbaden wurden schnell noch Ernennungsurkunden für sozialliberale Beamte ausgestellt, bevor Dregger einzuziehen drohte.

Gerettet wurde Börner durch das Zerbrechen der sozialliberalen Koalition in Bonn in den Wochen vor dem Kanzlerwechsel von Schmidt zu Kohl. Die SPD plakatierte gegen den »Verrat« der FDP. Bei der Wahl am 26. September 1982 flogen die Liberalen aus dem Landtag, die Grünen zogen ein. Da Börner eine Koalition mit ihnen ablehnte, musste 1983 noch einmal gewählt werden. Wiederum kam keine regierungsfähige Mehrheit zustande. Börner blieb kommissarisch im Amt und wurde 1984 – ohne Koalition – auch mit den Stimmen der Grünen wiedergewählt. 1985 schließlich gab es die erste rotgrüne Landesregierung mit Joseph Fischer als Umweltminister.

1986 machten sich CDU, SPD und Grüne verstärkt Gedanken über ihre Strategien zur 1987 anstehenden nächsten Landtagswahl. Walter Wallmann, als Nachfolger Dreggers Landesvorsitzender der Christdemokraten, war inzwischen Umweltminister in Bonn und auch für die Atompolitik zuständig. Hier fand er ein Thema, um Grüne und SPD gegeneinander aufzubringen: die Brennelementefabrik der Firma Nukem (Nuklearchemie und Metallurgie) und ihrer Tochter Alkem in Hanau. Für die Genehmigung ihres Betriebs war in Bundesauftragsverwaltung die hessische Landesregierung zuständig. Die SPD war dafür – Argument: Arbeitsplätze –, die Grünen waren dagegen. Wallmann drängte mit der Begründung, dass die Landesregierung rechtlich zur Wahrnehmung des Bundesauftrags verpflichtet sei. Damit warf er einen Zankapfel nicht nur zwischen die beiden Regierungsparteien, sondern förderte überdies deren innere Zwistigkeiten.

Dem rechten Flügel der SPD schmeckte die Koalition mit den Grünen nicht. Die Darmstädter Oberbürgermeisterdynastie Metzger hatte mit Hilfe des rechten »Seeheimer Kreises« starken Einfluss (mehr als zwanzig Jahre später ist sie noch einmal berühmt geworden durch die Schwiegertochter Dagmar Metzger, die 2009 Andrea Ypsilanti zu Fall brachte). Börner, ohnehin ein Befürworter der Hanauer Atomfabrik, wollte diese Truppe einbinden. Sein Wirtschaftsminister Ulrich Steger stellte Wallmann in einem Brief eine Teilgenehmigung für Hanau in Aussicht.

Damit sorgte er für Aufruhr bei den Grünen. Dort hatte es Fischer mit einer parteiinternen linken Opposition zu tun, die er durch strammes Auftreten gegen die SPD kleinhalten wollte. Auf einer Landesmitgliederversammlung am 8. Februar 1987 kündigte er ein Verlassen der Koalition an, falls die Teilgenehmigung erteilt werde. Daraufhin stellte ihm Börner einen Tag später die Entlassungsurkunde aus.

Wahlniederlage

Grüne und SPD wollten im Wahlkampf getrennt marschieren, um ihre Ränder zu halten. Danach sollte wieder koaliert werden. Börner, im Landtag während einer Rede zusammengebrochen, gab seinen Rückzug bekannt. Spitzenkandidat der SPD wurde Hans Krollmann, einst Polizeipräsident von Kassel, ab 1974 Kultusminister. In der letzteren Eigenschaft hatte er – im Unterschied zu seinem Vorgänger Ludwig von Friedeburg – die andernorts schon längst üblichen Berufsverbote auch in Hessen eingeführt. Seine Nominierung war ein Angebot an den rechten Flügel. Der war aber, da Krollmann nicht ausschloss, ebenso wie sein Vorgänger wieder mit den Grünen zusammen eine Regierung zu bilden, nicht versöhnt. Und links liefen angesichts eines solchen rechten Spitzenkandidaten die Leute in Haufen zu den Grünen über.

Das Ergebnis der Landtagswahl am 5. April 1987 war denn auch danach: Der Stimmenanteil der SPD sank von 46,2 auf 40,1 Prozent, bei der CDU stieg er von 39,4 auf 42,1. Die Grünen verzeichneten einen Zuwachs von 5,9 auf 9,4, die FDP erhielt 7,8 Prozent. Das reichte für eine »schwarz-gelbe« Koalition. Walter Wallmann wurde Ministerpräsident, Chef der Staatskanzlei Alexander Gauland (ja, der!).

In seiner Aufstiegszeit als Marburger Stadtverordneter und hessischer Landtagsabgeordneter war Wallmann ein deutschnationaler Rabauke gewesen. Nach seiner Wahl zum Frankfurter Oberbürgermeister hatte er sich dem lokalen liberalen Milieu angepasst und Kreide gefressen. Auch als Ministerpräsident trat er vorsichtig auf. Selbst Krollmanns Berufsverbote, von »Rot-Grün« abgeschafft, führte er nicht mehr wieder ein. Seinem Landesverband war er zu zahm. Als er 1991 die nächste Wahl verlor, folgte er Börner aufs Altenteil. Joseph Fischer aber setzte seinen Aufstieg fort.