Es geht ums Überleben in Jamestown: »Winter des Schreckens« Foto: Paul McCurdy/ZDF

Winter des Schreckens

Jamestown und die ersten Siedler

Winter des Schreckens, genau. Also mal zurückgeblickt: Jamestown ist die erste dauerhafte englische Siedlung in der Neuen Welt, 1607 gegründet. Von Anfang an kämpfen die Siedler mit schier unüberwindlichen Problemen. Es gibt nicht genug Wild. Der Tauschhandel mit den örtlichen Indianerstämmen verläuft schleppend. Die Beziehungen zu den Ureinwohnern sind eher frostig und schlagen bald in offene Feindseligkeit um. England schickt ab und an Schiffsflotten, beladen mit Ausrüstung, Vorräten und neuen Siedlern, damit die Kolonie endlich Fuß fassen möge. Auf der dritten Expedition nach Jamestown ist im Sommer 1609 auch ein junges Dienstmädchen dabei. 400 Jahre später findet ein Team von Archäologen um Grabungsdirektor William Kelso die sterblichen Überreste der 14jährigen. Knochenteile mit tiefen Kerben, die von brutaler Gewalteinwirkung zeugen.

Arte, Sa., 20.15

Krebs: Eine Biographie

Der Herrscher aller Krankheiten

Die Spurensuche beginnt vor 4.000 Jahren, als ein ägyptischer Arzt auf einer fünf Meter langen Papyrusrolle alle geläufigen Krankheiten aufzählte. Nummer 45 bezieht sich auf »Schwellungen der Brust, groß, sich ausbreitend und hart«. Unter dem Abschnitt »Behandlung« heißt es: »keine«. Wieviel hat sich geändert?

Arte, Sa., 22.00

Der Pate III

1979, New York: Mafiaboss Don Michael Corleone hat die Kasinos in Las Vegas abgestoßen und versucht, das Vermögen der Familie durch einen Deal, in den auch die Bank des Vatikans eingebunden ist, zu waschen. Realistisch. USA 1990. Mit Al Pacino (Don Michael Corleone), Diane Keaton (Kay Adams Michelson), Andy García (Vincent Mancini-Corleone), Eli Wallach (Don Altobello). Regie: Francis Ford Coppola.

Arte, So., 20.15

Der Spion, der aus der Kälte kam

Alec Leamas, Leiter der Westberliner Abteilung des britischen Geheimdienstes, soll Hans-Dieter Mundt, den Chef der Ostberliner Gegenspionage, außer Gefecht setzen. Ein raffinierter Plan wird sorgfältig ausgearbeitet. Zum Schein wird Leamas aus dem Dienst entlassen, spielt den verbitterten Alkoholiker, nimmt einen Job als Archivar an und beginnt eine Liebesaffäre mit der idealistischen Kommunistin Nan Perry. Mit Richard Burton (Alec Leamas), Claire Bloom (Nan Perry), Oskar Werner (Fiedler). GB 1965. Regie: Martin Ritt.

3sat, So., 23.30