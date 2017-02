Wer fürchtet Russland?

Zu jW vom 20. Januar: »Liebesgrüße aus Kiew«

Die Truppenkonzentration der NATO an der russischen Westgrenze hat ihre Ursache, heißt es, »im Sicherheitsbedürfnis der Länder Osteuropas«. (…) Peinlich oder nicht, dass Umfragen (…), ob eine russische Bedrohung bestehe, ergaben, dass lediglich in Polen sieben Prozent der Befragten das so sahen, in den anderen Länder, dem Baltikum, durchschnittlich zwei Prozent. Das Sicherheitsbedürfnis ist also herbeigeredet. Die US-geführte NATO hat das Bedürfnis, den Krieg in Europa wieder real werden zu lassen. Und ohne Lügen hat man bisher noch keinen beginnen können.

Gerhard Schiller, Dresden

Besser als Trump

Zu jW vom 24. Januar: »Schlechte Verlierer«

(…) Diana Johnstones Verächtlichmachung der Trump-Gegner (…) gipfelt in dem Satz: »Die vor allem jungen Anti-Trump-Demonstranten in den Straßen bieten das Bild von verzogenen Blagen einer hedonistischen Konsumgesellschaft, die einen Wutanfall kriegen, sobald sie nicht bekommen, was sie wollen.« Besser hätte das Trumps Pressesprecher nicht machen können. Bei der Kundgebung in Washington am 22. Januar stand zum Beispiel Angela Davis auf der Bühne (aber nicht neben John Kerry, wie das André Scheer am 23. Januar in der jW schrieb). Hochrangige Demokraten waren überhaupt nicht unter den Rednern. Statt dessen fünf Mütter von schwarzen Opfern rassistischer Polizeigewalt, Vertreter der Natives, die wieder einmal um ihr Land und ihre Lebensgrundlagen kämpfen müssen gegen die Pläne der Ölindustrie, mexikanische Immigranten, die ebenfalls um ihre prekäre Existenz fürchten müssen, wenn Trump seine Pläne wahr macht (…). Protest und Aufbegehren diskriminierter »ethnischer und sexueller Minderheiten« als gefährlicher einzustufen als »Trumps zugespitzte Rhetorik über Mexikaner oder islamische Migranten«, scheint mir (…) doch mehr als übertrieben.

Helmut Groß, per E-Mail

Behördliche Willkürherrschaft

Zu jW vom 25. Januar: »Härte gegen die Schwachen«

(…) Die Willkür der Jobcenter treibt immer mehr (…) Blüten. Eine Hartz-IV-Aktivistin wurde im Juli mit einer Kürzung der Leistungen um 30 Prozent sanktioniert und ab September für unbegrenzte Zeit um 100 Prozent. Obendrein bekam sie noch im September 2016 eine Anzeige wegen Beleidigung. (…) Ich gehe mal davon aus, dass man der Bürgerin einen Maulkorb verpassen will. (…) Sie ist dem Jobcenter schon lange ein Dorn im Auge, da sie bei Falschberechnungen usw. immer Widerspruch äußert, einen Rechtsanwalt einbezieht und die Dinge beim Namen nennt. Denn wer die Wahrheit sagt und sich nicht (…) einschüchtern lässt, wird in Form von rechtswidrigem mutwilligen Entzug von Leistungen mit Inkaufnahme von Mittellosigkeit unter Hinweis auf unbeweisbare Tatbestände bestraft. Seit im August 2016 dieses Repressionsgesetz beschlossen wurde, stehen den Jobcentern Tür und Tor offen, ihre Willkür und Schikane weiter gegen die ALG-II-Bezieher zu verschärfen. (…)

Luise Müller, Suhl

Anderes Amerika

Zu jW vom 26. Januar: »Unsere Joni«

Ein Bild. Joni Mitchell auf dem Hochseil, die Balance haltend zwischen US-Ikone des Folk, Rock und Jazz und einer sozial engagierten Doch-Millionärin. Wie die meisten von uns, die ein Über-Ich besitzen, im Konflikt zwischen Gott Mammon und dem Wunsch, einen wirklichen gesellschaftlichen Beitrag zu liefern – gegen Rassismus, gegen die menschenverachtende Haltung von Politikern, Lobbyisten, Industrie, Banken und was weiß ich ...? So naiv und idealistisch Jonis sozialromantische Malerei auch sein mag – ich habe ihrer Kunst (im wahrsten Sinne des Wortes) so viele Abende, Nächte, Tage, ja Jahrzehnte zu verdanken. Lyrik und Musik wurden noch nie besser fusioniert, fast so, als wären sie natürliche Gefährten. Kammermusik im Popgewand. Eine wunderbare, ja wundersame Frau; noch das größte menschliche Elend wird durch ihre Stimme geadelt (»Ethiopia«) und uns begreifbar gemacht. Andererseits eine Schneekönigin im wahrsten Sinne des Wortes, ein distanzierter, kühler Mensch mit einer nachgesagten Neigung zum »Schnee«. Als Nachfahrin schwedischer Einwanderer verständlich. Eine Künstlerin, die die Melancholie in den Stand einer Lebensphilosophie erhebt. Warum viele großartige insbesondere Jazzmusiker sich quasi vor ihr verneigen? Was Musiker brauchen, sind Komponisten, Künstler, die eine Vision davon haben, wie die Musik funktionieren soll; Joni Mitchell ist hier in einem Atemzug mit vielen zu nennen wie z. B. Peter Gabriel, Frank Zappa, Joan Baez, Bob Dylan; sie ist eine Pionierin des Folk, Rock und Jazz. Hören Sie doch mal »The Dry Cleaner from De Moines«. Bevor die Idee von Worldmusic überhaupt aufkam, hatte JM sie schon lange mit großartigen schwarzen, braunen, weißen und grünen Musikern verwirklicht. (…) Vielleicht steht sie für ein anderes Amerika, das gerade im Begriff ist zu verschwinden. Vielleicht ist das aber auch eine sehr naive Sichtweise.

Otis Morgenroth, per E-Mail

Nieder mit der Lohnarbeit!

Zu jW vom 31. Januar: »Illegale Hungerlöhne«

Karl Marx erläuterte (…), dass Mehrwert und Profit aus »gerechtem Lohn«, also aus zum Wert bezahlter Arbeitskraft entstehen. Daraus leitete er ab, die Arbeiterbewegung solle nicht »gerechte Löhne«, sondern »Nieder mit der Lohnarbeit!« zu ihrer Forderung erheben. Es ist ja durchaus lobenswert, dass Die Linke sich für Niedriglöhner einsetzt; aber das Engagement gegen Lohndumping darf nicht vergessen machen, dass auch der »gerechte Lohn« mit der Aneignung unbezahlter Mehrarbeit einhergeht. Die Ausbeutung ist systemimmanent und auch dann vorhanden, wenn der Arbeiter den Wert seiner Arbeitskraft voll erstattet bekommt.

Ralph Petroff, per E-Mail