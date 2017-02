Gewerkschaft NGG kritisiert Starbucks

Die Kaffeekette Starbucks wirbt in Polen »Aushilfen« für deutsche Filialen an (siehe jW vom 3. Februar). Am Freitag protestierte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer Pressemitteilung dagegen:

Guido Zeitler, Verhandlungsführer in der derzeit festgefahrenen Tarifrunde für die Systemgastronomie: »Das ist ein klarer Aufruf zum Streikbruch. Aus Profitgier versucht ein Global Player Menschen gegeneinander auszuspielen und sich unsolidarisch zu verhalten. Wir werden den Druck erhöhen.«

Mit dieser »Riesensauerei« gieße das Management Öl ins Feuer. Die Wut auf die Arbeitgeber werde so weiter gesteigert. »Nicht nur die bei Starbucks Beschäftigten werden noch entschlossener für ihre berechtigten Forderungen nach einer fairen Bezahlung kämpfen«, ist sich Zeitler sicher.

Nachdem der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) auch in der dritten Tarifverhandlung am 23. Januar 2017 nur ein Magerangebot von 5,07 Euro brutto für die Beschäftigten in der untersten Tarifgruppe vorlegte, hat die Gewerkschaft NGG zu bundesweiten Aktionen und Warnstreiks aufgerufen. »Das ›Angebot‹ war eine Provokation. Die verantwortungsvolle und schwere Arbeit der Beschäftigten muss den Arbeitgebern mehr wert sein als ein paar Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn. Hier wird das Image einer ganzen Branche verspielt«, kritisiert Guido Zeitler und kündigt an, dass die NGG den Druck auf das Management erhöhen und ohne Ankündigung zu unterschiedlichsten Zeiten die Welle von Warnstreiks bundesweit fortsetzen werde.

Anmerkung NGG: Die Gewerkschaft NGG verhandelt mit dem BdS für rund 100.000 Beschäftigte in den Unternehmen McDonald’s, Burger King, Starbucks, Nordsee, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Autogrill und weiteren. Die NGG fordert eine Erhöhung der Löhne um mindestens sechs Prozent und eine überproportionale Anhebung der untersten Tarifgruppe.

Die stellvertretende Vorsitzende und entwicklungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Heike Hänsel, erklärte am Freitag anlässlich des Todes von fünf Menschen in griechischen Flüchtlingslagern:

Dies ist die direkte Folge des schändlichen Flüchtlingsdeals mit der Türkei. Aufgrund von Kälte, mangelnder medizinischer Versorgung und katastrophalen Zuständen in den Lagern selbst sind diese Geflüchteten gestorben. In diesen menschenunwürdigen Verhältnissen sitzen sie als Folge des Abkommens der EU mit der Türkei auf den Inseln fest. Wegen des sogenannten Flüchtlingsdeals müssen Menschen immer gefährlichere Fluchtrouten in Kauf nehmen. Im Jahr 2016 kamen mindestens 7.495 Geflüchtete im Mittelmeer ums Leben. Dies sind fast genau doppelt so viele Tote wie im Jahr 2015 vor dem Türkei-Abkommen. Die Abschottungspolitik Europas und der Bundesregierung haben zu diesen Toten im Mittelmeer geführt. (...)

Ich fordere die Bundesregierung auf, statt neue tödliche Flüchtlingsdeals mit Libyen und anderen afrikanischen Staaten zu vereinbaren, sich auf dem EU-Gipfel in Malta für ein Ende des Flüchtlingsabkommen mit der Türkei einzusetzen. Wer nicht den Tod von Tausenden auf dem Gewissen haben will, muss endlich sichere Einreisewege ermöglichen und vor allem die Fluchtursachen angehen. (...)