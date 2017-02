Rumäniens Regierung unter Druck

Protest unter der Fahne Rumäniens: Kundgebung am Donnerstag in Bukarest Foto: AP Photo/Vadim Ghirda

Bukarest. Zehntausende Menschen haben am Donnerstag abend in ganz Rumänien erneut gegen die sozialliberale Regierung demonstriert. Der Protest richtet sich gegen eine per Eilverordnung eingeschränkte Strafverfolgung von Amtsmissbrauch und Korruption. Trotz der bisherigen Kritik auch aus den eigenen Reihen lehnt es Ministerpräsident Sorin Grindeanu nach wie vor ab, die Verordnung abzuschaffen.

Staatspräsident Klaus Johannis reichte beim Verfassungsgericht eine Klage gegen die Verordnung ein und ermahnte die Regierung, die Justiz nicht weiter zu behindern. »Hände weg von DNA«, sagte Johannis zu Berichten über Pläne der Regierung, die Antikorruptionseinheit der Staatsanwaltschaft, DNA, abzuschaffen.

In der Hauptstadt Bukarest füllten die Demonstranten den gut einen Hektar großen Platz vor dem Regierungssitz. Weitere Hochburgen der Proteste waren die westrumänische Stadt Timisoara, die siebenbürgische Stadt Cluj-Napoca und die Universitätsstadt Iasi im Nordosten.

Zugleich wurde die Kritik an der Regierung und an Liviu Dragnea aus den eigenen Reihen lauter. Handelsminister Florin Jianu trat aus Protest zurück, ebenso wie zwei Staatssekretäre. PSD-Vizepräsident Mihai Chirica verlangte den Rücktritt des Justizministers Florin Iordache, der für die Verordnung mitverantwortlich ist. (dpa/jW)