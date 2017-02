Da sind wir aber immer noch

Die Mieter der »Lause« fürchten, dass es zur Zwangsräumung kommen könnte. Einige demonstrierten dagegen am 28. Januar Foto: Stefan Boness/IPON

Einladend wirken die bräunlichen Fassaden der Lausitzer Straße 10 und 11 nicht. Und im Inneren der Häuser funktioniert vieles nicht. Im Winter fällt die Heizung schon mal für Wochen aus. In einem Raum fielen nach Wasserschäden Teile der Decke hinunter. Undichte Fenster, Schimmel, eine Außentoilette im Treppenhaus: Das alles gibt es in der »Lause«, wie die Bewohner ihr Häuser nennen. Manche arbeiten, andere wohnen hier. Doch nun droht den Mietern der Rauswurf.

Vor rund zehn Jahren waren die Gebäude von der damaligen Landesregierung aus SPD und Linkspartei verkauft worden. Aus der Hand der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft gingen sie in die der dänischen Immobilienfirma Taekker über. Kaufpreis: drei Millionen Euro. Nun sollen die Gebäude für rund 19 Millionen weiterverkauft werden. Die Folge: Bereits vor einem Jahr wurde den gewerblichen Mietern gekündigt. Betroffen sind Bildungseinrichtungen, Bürogemeinschaften und politische Initiativen, darunter das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum (apabiz).

Zwar konnten die Gewerbetreibenden einer Mieterhöhung zustimmen, um einen auf ein Jahr befristeten Mietvertrag zu erhalten. Doch nicht alle konnten die zusätzlichen Kosten tragen. Am 1. April sollen deshalb die ersten Rauswürfe erfolgen.

So geht es etwa der Stiftung SPI »Flucht nach vorn«. Seit 1991 bietet sie Bildungs-, Beratungs-, und Betreuungsmöglichkeiten für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Doch die Mieterhöhung von 7,60 Euro pro Quadratmeter auf neun Euro konnte sich die Stiftung nicht leisten. Man wolle die »Lause« nicht verlassen, sagte die dort angestellte Anna Rossetti am Mittwoch zu jW. Man habe sich in den 26 Jahren, die man nun hier sei, eine gewisse Bekanntheit geschaffen. An einem neuen Ort müsse man wieder von vorn anfangen.

Andere gewerbliche Mieter zahlen die höhere Miete. Zu ihnen zählt die Videowerkstatt Autofocus, die politische Dokumentarfilme produziert. Julia Oelkers von Autofocus weiß aber, dass es sich nur um einen Aufschub handelt. Der Videowerkstatt drohe eine Kündigung bis Ende des Jahres. Auch ihr Projekt sei Teil der Kreuzberger Kulturlandschaft, betont Oelkers.

Vergleichsweise in der besten Situation sind die privaten Mieter. Ihre Verträge laufen vorerst weiter. Und da die Lausitzer Straße 10 und 11 in einem sogenannten Milieuschutzgebiet liegt, sind sie juristisch vor Verdrängung geschützt. Allerdings: Seit das Gebäude privatisiert wurde, werden kaum noch Reparaturen durchgeführt. »Da kannst du zehnmal anrufen, und es passiert nichts«, sagte eine Mieterin zu jW. Namentlich will sie nicht genannt werden. Ohnehin nehmen viele an, dass der neue Investor eine Grundsanierung vornehmen wird – und anschließend die Miete drastisch erhöht.

Die gemeinsame Sorge hat die verschiedenen Mieterparteien zusammengebracht. Nun wollen sie Druck auf Taekker ausüben. Die Immobilienfirma soll die beiden Häuser vom Markt nehmen. Auch über Alternativen haben die Mieter nachgedacht, eine könnte sein, die Häuser mit Hilfe einer Stiftung selbst zu kaufen.

Eine solche Lösung lehne Taekker aber bisher ab – denn es würden keine Spekulationspreise gezahlt werden. Eine Anfrage von junge Welt hat das Unternehmen bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.