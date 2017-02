Gabriel besteht Geruchstest

Der frischgebackene Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist zu einem zweitägigen Antrittsbesuch in die USA gereist, um unter anderem seinen Amtskollegen Rex Tillerson zu treffen. Am Washingtoner Flughafen musste am Freitag eine sensible Hundenase Gabriels Gepäck begutachten. Ein Sicherheitsbeamter ließ den Spürhund die Taschen der deutschen Delegation inspizieren. Ob das Tier auf Sprengmittel, Drogen oder Leichenteile spezialisiert war, ist nicht überliefert. Zwischen Gabriel und dem früheren Exxon-Mobil-Chef Tillerson soll die Chemie gestimmt haben. (jW)