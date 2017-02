Mittendrin statt nur dabei

Wer Lacht zuletzt? Der Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, auf der Hauptversammlung des Konzerns (Frankfurt am Main, 11. Mai 2016) Foto: Boris Roessler/dpa

Mitten im Tauziehen über die Fusion mit der Londoner Börse ist Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter ins Visier der Strafverfolger geraten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen Insiderhandels gegen ihn, weil er gut zwei Monate vor dem Bekanntwerden der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) in großem Stil Aktien von Deutschlands größtem Börsenbetreiber gekauft hat. Zu diesem Zeitpunkt habe er schon seit Monaten Gespräche mit der LSE geführt, erklärte die Behörde am Donnerstag.

Aufsichtsratschef Joachim Faber stellte sich hinter seinen Vorstandschef. »Die Vorwürfe sind haltlos«, ließ er am Mittwoch abend mitteilen. Kengeter habe die Aktien etwa einen Monat vor der Aufnahme konkreter Fusionsverhandlungen mit der LSE gekauft. Es geht um Deutsche-Börse-Aktien für 4,5 Millionen Euro, die Kengeter im Dezember 2015 erworben hatte. Gut zwei Monate später machte die Börse die Fusionspläne mit der LSE öffentlich. Beide Aktienkurse zogen daraufhin deutlich an. Kengeter soll auch Chef der fusionierten Börse werden.

Die Rechtsabteilung habe den Aktienkauf vorab geprüft und grünes Licht gegeben. Kengeter hatte sich bei dem aus eigenen Mitteln finanzierten Kauf verpflichtet, die Aktien mindestens bis Ende 2019 zu halten. Das Investment war die Voraussetzung dafür, dass er von der Börse sogenannte »Co-Performance-Shares« für ebenfalls 4,5 Millionen Euro erhielt. Deren Wertentwicklung hängt vom Gewinn in den kommenden fünf Jahren sowie von der Aktienrendite der Deutschen Börse im Vergleich zu anderen Finanzkonzernen ab. Ausbezahlt werden sie schrittweise ab 2019.

Um den Insiderhandelsverdacht zu klären, hatten Ermittler und Polizisten am Mittwoch vormittag das Büro Kengeters in Eschborn sowie seine Wohnung im noblen Frankfurter West­end durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Kengeter selbst war zu der Zeit abwesend. Er war am Dienstag abend beim Neujahrsempfang des Börsenbetreibers in London aufgetreten. »Das Unternehmen und der Vorstandsvorsitzende kooperieren in vollem Umfang mit der Staatsanwaltschaft«, betonte die Deutsche Börse. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatten die »Leitungsebenen« der Deutschen Börse und der LSE bereits im Juli/August 2015 über eine mögliche Fusion und sogar über den Sitz einer gemeinsamen Holding gesprochen. »Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, Mitte Dezember 2015 in Kenntnis dieser bis dato nicht veröffentlichten Vertragsgespräche, welche die Staatsanwaltschaft als Insiderinformation (…) wertet, Aktien der Deutsche Börse AG erworben zu haben.«

Faber betonte, Kengeter habe die Aktien im Rahmen eines Vergütungsprogramms gekauft, das vom Aufsichtsrat beschlossen worden und das bis Ende Dezember 2015 befristet gewesen sei. Ob bei dem Aktienkauf alles mit rechten Dingen zugegangen ist, nehmen auch die Wertpapieraufseher der BaFin unter die Lupe. Die Untersuchung, die die Bonner Behörde in solchen Fällen regelmäßig betreibt, sei aber noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin. »So einfach ist die Angelegenheit nicht«, hieß es in Aufsichtskreisen. Auslöser der Ermittlungen waren Strafanzeigen gegen Kengeter, eine davon anonym, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Diese befasst sich bereits seit Februar 2016 mit dem Verdacht. Die LSE will sich durch die Ermittlungen gegen Kengeter nicht von dem Fusionsplan abbringen lassen. Die Londoner Börse begrüße die Rückendeckung Fabers für den Deutsche-Börse-Chef. »Wir freuen uns, weiter an der Vollendung der vorgeschlagenen Fusion zu arbeiten«, sagte ein LSE-Sprecher. Der Deal der beiden Aktienhäuser muss aber noch von der EU-Kommission und der hessischen Börsenaufsicht abgesegnet werden. Ein Knackpunkt ist, wo die fusionierte Börse ihren Sitz haben soll – zumal nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. (Reuters/jW)