Preiswerte Zukunft

Foto: dpa/Georg Wendt

Seit 2013 verleiht der Landessportbund Berlin (LSB) jährlich den »Zukunftspreis des Berliner Sports« an besonders innovative und kreative Projekte seiner Mitgliedsvereine. Vor wenigen Tagen wurde er zum fünften Mal verliehen. Bewerben können sich alle der über 2.000 Vereine und 51 Verbände der sich gerne als »größte Bürgerbewegung der Stadt« feiernden Organisation. Ganze 60 haben es tatsächlich getan, von denen nun zwölf geehrt wurden. Gefragt waren Projekten zu den vier Themen Umwelt, Integration und Inklusion, Vereinsentwicklung sowie Kinder- und Jugendsport, aber auch frei gewählte Initiativen. Traditionell findet die Preisverleihung im Roten Rathaus statt, um ihr die Anmutung besonderer Wichtigkeit zu verleihen. Anwesend war, wen man eben bei derlei Veranstaltungen erwartet: Der neue Innen- und damit auch Sportsenator Andreas Geisel (SPD), sein Amtsvorgänger und heutige LSB-Präsident Klaus Böger und diverse weitere, meist reifere Damen und Herrschaften, die trotz ihrer Jahre in ihren Beiträgen dem Thema Zukunft besondere Bedeutung zusprachen.

Immerhin 25.000 Euro Preisgeld wurden verteilt, davon gingen 7.500 an den Sieger, 5.500 an den Zweiten und 2.500 an den Dritten des Wettbewerbs, der Rest wurde auf die übrigen Geehrten verteilt. Das scheint angesichts des Umstandes, dass der Preis von mehreren Wirtschaftspartnern (darunter so illustre wie die Berliner Stadtreinigung) finanziert wird, nicht allzuviel. Doch wurde stolz betont, man sei mit diesen Summen gegenüber vergleichbaren Aktionen »bundesweit vorn und einmalig«. Was einem die Zukunft eben wert ist.

Böger sprach trotz der ausbaufähigen Bewerbungszahl von einem »enormen kreativen und innovativen Potential im Berliner Vereinssport«. Geisel erkannte in den Sportgemeinschaften »ein Abbild unserer Gesellschaft« (die er damit besser machte, als sie ist) und predigte: »Sie stehen für die Werte, die uns allen wichtig sind: Respekt, Toleranz, friedliches Miteinander trotz Wettkampf.« Die Kriterien der Preisvergabe waren der geleistete Beitrag zur Sportentwicklung, Nachhaltigkeit, Originalität, der personelle und zeitliche Einsatz sowie die Kommunika­tions- und Öffentlichkeitswirkung.

Zum Sieger gekürt wurde der TSV Spandau 1860 für sein Projekt »Bewegte Winterspielplätze«, das vereins­offen und kostenfrei für die ganze Familie angeboten wird. Schon seit 2012 soll damit insbesondere finanziell schlechter gestellten Menschen ermöglicht werden, Sport zu treiben. Platz zwei ging in denselben Bezirk: Die Wasserfreunde Spandau 04 wurden für ihr Projekt »Früher schwimmen lernen« ausgezeichnet, dank dem seit 2003 Kinder bereits ab dem Kitaalter Schwimmunterricht erhalten. Inzwischen werden dadurch 800 Mädchen und Jungen in 72 pä­dagogischen Einrichtungen (neben Kindertagesstätten auch Kinderhorte und Schulen) gefördert. Platz drei (je 2.500 Euro) teilten sich die Karower Dachse mit dem Inklusionsprojekt »IWO Berlin – eine Woche im Zeichen der Inklusion« und die Neuköllner Sportfreunde mit dem internationalen Freestyle-Skating-Turnier »In­line Games«.