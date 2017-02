Louise Desfontaines rekrutiert Jeanne Faussier, Maria Luzzato und Suzy Desprez für eine Mission impossible: »Female Agents« Foto: ZDF/ARD Degeto

Mr. & Mrs. Smith

Heute ein wenig Prügel auf höchstem Niveau. Das wird bleiben von den USA. Mit Brad Pitt (John Smith) und – seufz – Angelina Jolie (Jane Smith). Regie: Doug Liman.

VOX, 20.15

Tagesthemen

Mit ARD-Deutschland-Trend

Schulz, Schulz, Schulz – ist der Effekt schon messbar? Und inhaltlich? Ach, komm! Danach kommen die Nazis dann auf jeden Fall an die Macht.

Das Erste, 22.15

Female Agents – Geheimkommando Phoenix

Frankreich während des Zweiten Weltkriegs. Als im Mai 1944 die Invasion der Alliierten in der Normandie bereits geplant ist, fällt ein Geologe, der die Pläne kennt, in die Hände der Nazis. Damit er unter der Folter nichts verraten kann, schickt der britische Geheimdienst die Résistancekämpferin Louise Desfontaine mit einigen Frauen in das von den Deutschen besetzte Frankreich, um ihn zu befreien. Mit Sophie Marceau (Louise Desfontaines), Julie Depardieu (Jeanne Faussier), Moritz Bleibtreu (SS-Sturmbannführer Heindrich). F 2008. Regie: Jean-Paul Salomé.

3sat, 22.25

Die Vermessung der Welt

Anfang des 19. Jahrhunderts zieht es den Offizierssohn Alexander von Humboldt in die weite Welt, er reist nach Südamerika. Zur gleichen Zeit erobert Carl Friedrich Gauß, der Spross eines Arbeiters, von zu Hause aus die Grundlagen der Mathematik und der Astronomie. Halbgutes Buch, halbgut verfilmt. Mit Albrecht Schuch (Alexander von Humboldt), Florian David Fitz (Carl Friedrich Gauß), Vicky Krieps (Johanna Gauß), Katharina Thalbach (Mutter Gauß), Peter Matic (Immanuel Kant). D 2012. Regie: Detlev Buck.

RBB, 22.45

Was geht mich das an?

Die RAF

Kämpfe ich für eine bessere Welt? Mit oder ohne Gewalt? Wo ist die Grenze? In diesem Dilemma steckten junge Menschen im Orient … nein, im Westdeutschland der 1960er und 1970er Jahre. Einige von ihnen griffen zum individuellen Terror. Die Lebenswege der RAF-Mitglieder haben deutsche Geschichte geschrieben – aber angefangen hat alles mit Fragen, die uns heute ähnlich begegnen könnten. Die Dokumentation begibt sich auf die Suche nach der Entscheidung zwischen System und Rebellion – alles aus der Perspektive eines RAF-Mitglieds, das überzeugt war, das Richtige zu tun. Klingt fair. Regie: Kathrina Edinger. Gäste u. a. Wolfgang Kraushaar, Sabine Bergstermann, Christopher Roth.

Hessen, 23.15