NPD noch nicht erfolgreich

Zu jW vom 18. Januar: »Alles erlaubt außer Kommunismus«

(…) Was ist von einem Staat zu erwarten, in dem Faschisten zehn Jahre lang ungestraft Morde verüben konnten? Als V-Leute werden sie gebraucht bis heute. In einem solchen Staat kann es nicht verwundern, wenn das Verfassungsgericht eine Partei zwar als »verfassungsfeindliche Ziele« verfolgend (…), aber gleichzeitig als in ihrem Handeln »nicht erfolgreich« bezeichnet. 1956 war es leichter, die KPD zu verbieten, obwohl (…) ein Parteiverbot kein »Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot« sei. Ein Argument, die NPD nicht zu verbieten, sei die geringe Zahl ihrer Mitglieder. Auch Anfang der dreißiger Jahre hatte die NSDAP noch verhältnismäßig wenige Mitglieder. Auch damals schien sie noch nicht »gefährlich«. Auch sie wurde vom Kapital unterstützt. (…)

Eva Ruppert, Bad Homburg

Schmerzhafte Muskelverspannung

Zu jW vom 27. Januar: »Gefahren der ­Globulisierung«

(…) Als niedergelassener Hausarzt führe ich selbst seit vielen Jahren Akupunkturbehandlungen durch. (…) Die Wirkung der Akupunktur ist inzwischen in so vielen klinischen Studien wissenschaftlich belegt, dass nur jemand, der keine Ahnung hat, oder jemand, der sein Weltbild nicht durch Fakten trüben lassen will, im Zusammenhang mit Akupunktur von einem drohenden Rückfall in die Zeit vor der Aufklärung sprechen kann. Die Wirkung einer Akupunkturbehandlung kann auch der Autor gerne jederzeit selbst erfahren – das wäre dann aber keine positive persönliche Erfahrung, sondern »Anekdotenevidenz«. Als Politwissenschaftler mit vermutlich überwiegend Büro-/PC-Tätigkeit leidet er möglicherweise an schmerzhaften Muskelverspannungen im Nackenbereich. Durch die Nadelung solcher Verspannungen kommt es reflektorisch zu einer meist sofort spürbaren Zuckung der Muskulatur und in der Folge zu Entspannung und Schmerzlinderung. Kostengünstig, schnell wirksam und risikoarm. Im historischen China wurden entsprechende Erfahrungen über die Jahrhunderte gesammelt und systematisiert. Dabei sind natürlich auch philosophische, religiöse und mystische Aspekte der damaligen Zeit eingeflossen und machen das, was heute häufig als Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) bezeichnet wird, auch für Scharlatane oder Quacksalber interessant. Es ändert aber nichts daran, dass es sich bei der Akupunktur um eine gut funktionierende, über viele Jahrhunderte optimierte und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasste praktikable und sehr effektive Möglichkeit der – bleiben wir bei o. g. Beispiel – Schmerztherapie handelt. (…) Was soll dagegen sprechen, mit ungefährlichen und kostengünstigen, wissenschaftlich erprobten Methoden und der dazugehörigen Zuwendung und Empathie das Befinden schmerzgeplagter Patienten zu verbessern? (…)

Dr. Konrad Beischl, per E-Mail

Nicht nur Reiche und Schöne

Zu jW vom 30. Januar: »Veteranen unter sich«

Als langjähriger Leserin Ihrer Zeitung ist mir der Sportteil ebenfalls unverzichtbar. Doch (…) seit gefühlten Wochen gehen die größten Artikel nur über den »Volkssport« Tennis, wobei Ihr Autor Peer Schmitt wirklich alle Aspekte dieser von einem Massenpublikum geliebten Sportart jedes Jahr und zu jedem Turnier von neuem sehr gründlich beleuchtet. Damit bleibt wenig Platz für andere Sportarten, außer noch Fußball. Was ist auch ein Turnier (mit Millionären) in Australien gegen Winter- bzw. Hallensport in Europa, zum Beispiel in Skandinavien, Tschechien (Bratislava) oder in heimischen Gefilden? (…) Ich kann mich erinnern, schon mal eine Kritik der ausufernden Berichterstattung über den Sport der Reichen und Schönen gelesen zu haben, leider hat sich nichts gebessert. (…)

Bärbel Herling, per E-Mail

Falsche Schuldzuschreibung

Zu jW vom 31. Januar: »Merkel hält an Minsker Abkommen fest«

Dass die Mitinitiatorin des Minsker Abkommens, dessen Umsetzung für Poroschenko existenzbedrohlich sein könnte, an diesem festhält, nimmt natürlich zunächst für unsere Bundeskanzlerin ein. Aber das Problem ist ja, dass sie die Verantwortung für die militärischen Übergriffe auf Schulen und andere zivile Einrichtungen im Donbass anscheinend gar nicht bei Poroschenkos Truppen sucht, sondern bei der Russischen Föderation, für die es im Gegensatz zu Kiew im Minsker Abkommen gar keine Verpflichtungen gibt. Jedenfalls verlängert sie die Sanktionen gegen Russland. Vielleicht sollte sie noch mal das Minsker Abkommen lesen. Das kann auch Martin Schulz guttun. Denn er hat die Nichtrückgabe der Krim als Verletzung des Minsker Abkommens kritisiert. Aber das Wort »Krim« kommt darin gar nicht vor. Da haben ja solche Politiker Glück, dass die anderen Deutschen das Abkommen meist auch nicht gelesen haben.

Werner Kosler, per E-Mail

»Nur« gegen die AfD

Zu jW vom 31. Januar: »Was ist ein breites Bündnis?«

Georgi Dimitroff traf seine Aussagen zur Bündnispolitik in einer Zeit, in der die Novemberrevolution nur einige Jahre zurücklag, nach dem Kapp-Putsch, dem mitteldeutschen und Hamburger Aufstand, als die Rote Ruhrarmee Zeichen setzte. Das war die Situation, in der die Arbeiterschaft an einigen Orten versuchte, die Revolution fortzuführen. In ihr musste die Volksfrontpolitik notwendig geklärt werden. Indem der Autor Dimitroffs Aussagen auf heute anwendet, setzt er damals mit heute gleich. Dabei lässt er unberücksichtigt, dass die Geschichte weiterging, und er missachtet vor allem die Tatsache, dass es heute an keiner Stelle auch nur den Versuch revolutionärer Ansätze gibt. Es geht zur Zeit »nur« um den vom Bündnis »Aufstehen gegen rechts« angestrebten notwendigen Schritt, den Einzug der AfD in den Bundestag zu verhindern. Da sehe ich schon gravierende Unterschiede. Hans Christoph Stoodt argumentiert undialektisch!

Heide Janicki, per E-Mail