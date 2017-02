»Stoppt die Vereinzelung«

Raus auf die Straße, Künstler: Noah Fischer bei einer Occupy-Wallstreet-Demo im Oktober 2011 Foto: Lucas Jackson/Reuters

Sie haben als Künstler und Aktivist den Aufruf zum »J20 Art Strike« unterzeichnet: Am 20. Januar, dem Tag des Amtsantritts von Donald Trump sollten die Künstler gegen ihn streiken. Hat das funktioniert?

Ja, es gab demonstrative Schließungen von Galerien und viele Straßenproteste. Die Leute sollten ja nicht zu Hause bleiben, sondern im Gegenteil öffentlich in Erscheinung treten. Unser Plan war, einen Konsens darüber zu erreichen, dass an diesem Tag nichts normal war. Als Mitglied von »Occupy Museums« habe ich eine Veranstaltung am New Yorker Whitney Museum mitorganisiert.

Im britischen Guardian schrieb Jonathan Jones, dieser Streik sei nicht mehr als eine ineffektive Wohlfühlveranstaltung gewesen.

Ich finde, diese Kritik ist elitär. Unsere Strategie war, eine breite Front von Kulturschaffenden gegen die rassistische, xenophobe und umweltfeindliche Politik von Trump zu vereinen. »J20« sollte diese Front in der Kunstwelt sichtbar machen, um auch im Mainstream Unterstützung für eine neue Widerstandsbewegung zu werben.

Trump will Rechte von Frauen und Minderheiten beschneiden. Es gibt in Deutschland dennoch manche Linke, die Trump auf diffuse Art erfrischend finden, weil er das Establishment gegen sich aufgebracht habe. Es gibt auch Globalisierungskritiker, die seine ablehnende Haltung zu internationalen Freihandelsabkommen begrüßen. Gibt es solche Positionen auch unter US-Künstlern?

Ich kenne niemand, der das so sehen möchte. Man darf nicht vergessen, dass Trump ein Mann von Wall Street und US-Ultraelite ist, die von der »Occupy Wallstreet«-Bewegung als die »Ein Prozent«-Gruppe bezeichnet wird. Er hat sechs Goldman-Sachs-Manager in seinen Stab berufen. Das »eine Prozent« wird mit Hilfe von Trump durch Deregulierung und Steuererleichterungen noch mehr Geld bekommen. Wenn irgendwelche Globalisierungskritiker ihn interessant finden, sollte man ihnen sagen, dass Trump ein Hyperglobalisierer ist. Ein Oligarch, der internationale Abkommen durch Korruption ersetzen wird. Das Geld wird weiter fließen – und sei es unter dem Tisch.

War es nicht reduktionistisch, die Kapitalismuskritik auf den »Ein Prozent«-Slogan runterzubrechen?

Es war notwendig. 2008 wurde klar, wieviel antidemokratische Macht der Finanzwelt zugeschoben worden war – unter Demokraten wie Republikanern gleichermaßen. Darauf musste es eine Antwort geben. Die Occupy-Bewegung war wichtig für die Bewusstmachung dieser Machtverschiebung hin zur Ultraelite. Dass man in der amerikanischen Politik überhaupt wieder von Klassen spricht, ist ihr Verdienst. Im Vorfeld der Wahl 2016 gab es dann zwei neue Populisten, links Sanders und rechts Trump. Es war sehr unglücklich von den Demokraten, dass sie kein Gespür dafür hatten, was wirklich abgeht, wie wütend und geknechtet die Leute waren, und dass sie keine Gegenbewegung organisieren wollten …

… für Bernie Sanders?

auch das nicht, aber allgemeiner gesprochen keine Gegenbewegung gegen die Übernahme politischer Ämter durch Unternehmen. Die Demokraten sind die einzige halbwegs brauchbare Partei, um eine stärkere Linke zu etablieren. Leider hat in dieser Partei aber Mitte-Links alles dafür getan, um die Linke niederzumachen.

Die Rhetorik der »Occupy Wallstreet«-Bewegung wurde von Donald Trump vereinnahmt?

Ich sehe das nicht so. Populäre Bewegungen müssen für Gerechtigkeit kämpfen und zwar auf den Straßen. Die populäre Sprache der Occupy-Bewegung hat Trump für seine Zwecke missbraucht, aber es wäre die Sache der Demokraten gewesen, dem etwas entgegen zu setzen. Das geht aber nur, wenn man sich den politischen Kernfragen zuwendet, statt sie auszublenden.

Ist Trump eine Gefahr für die Presse- und Kunstfreiheit?

Ja, sein Programm zielt auf Zensur. Er prangert die Leute an, die ihre Stimme gegen ihn erheben. Als die Schauspieler des Broadway-Musicals »Hamilton« auf der Bühne ein Statement für Kunstfreiheit abgegeben haben, forderte Trump sie per Twitter auf, die Klappe zu halten. Er hat auch angekündigt, die nationale Kunstförderung zu streichen. Er ist ein Feind der freien Kunst wie auch der freien Rede. Er hat ein zutiefst undemokratisches Politikverständnis, bei ihm dreht sich alles um »wahres Führen«.

Was werden Sie als Künstler und als Aktivist als nächstes tun?

Wir müssen Verbündete zusammenführen. Durch Occupy ist eine neue Bewegung des Kunstaktivismus auf der ganzen Welt entstanden, das müssen wir ausbauen. Künstler sehen sich in vielen Ländern repressiven Rechts-Regierungen ausgesetzt. Wir müssen herausfinden, wie transnationale Netzwerke von Künstlern und Organisatoren gebildet werden können. In den USA wird diskutiert, wie Museen ihre migrantischen Mitarbeiter schützen können. Kunstprofessoren beginnen, sich gegen Zensur zu organisieren. An alle Künstler habe ich eine Botschaft: Stoppt die Vereinzelung und bildet Gruppen!Interview: Rafik Will