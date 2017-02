Der dämonische Baron

Gebt dem Jungen das Lachen zuück! Foto: © 2016 Constantin Film Verleih GmbH/Gordon Mühle

Kleine Jungen und große Hotels – im Kinderbuch eine Erfolgsgeschichte. In Erich Kästners »Emil und die Detektive« oder in Wolf Durians »Kai aus der Kiste« und natürlich in »Timm Thaler« von James Krüss. Die große, geheimnisvolle Welt des Hotels und der neugierige, fürwitzige, noch naive Knabe sind ein reizvoller Gegensatz, der auch das erwachsene Publikum anspricht, wenn der junge Mann beispielsweise Felix Krull heißt.

All diese Vorlagen wurden zu erfolgreichen Spielfilmen, »Timm Thaler« ist der vorerst letzte Edelstein in dieser Kette. Die Vorlage stammt von James Krüss (1926–1997): »Timm Thaler oder das verkaufte Lachen« erschien 1962. Es ist sein bekanntestes Kinderbuch. Für die bundesdeutschen Verhältnisse im damaligen CDU-Staat enthält es eine erstaunliche Kapitalismuskritik. Krüss erzählt eine Geschichte von einem fröhlichen und phantasievollen, wenn auch armen Jungen in den 1920er Jahren, der von seinen Verwandten drangsaliert wird. Er lernt den dämonischen Baron Lefuet kennen, der – was Timm nicht ahnt – alle Menschen seiner Macht unterwerfen will. Lefuet kann Timm spielerisch überwältigen: Er bietet ihm an, dass er jede Wette gewinnen kann, wenn er sein Lachen an den Baron verkauft. Timm unterschreibt und gewinnt. Doch mit dem Lachen verliert er auch sein Glück und seine Persönlichkeit.

Doch er hat Freunde. Die Bäckerstochter Ida und der Barkeeper Kreschimir helfen ihm fast schon gegen seinen Willen, denn er wird von Lefuet immer stärker beeinflusst und verändert zusehends sein Wesen. Aber auch Behemoth und Belial, zwei der Helfer des Bösen, finden die Kraft, die Seiten zu wechseln, um Timm das Lachen wiederzugeben.

Seit den sechziger Jahren wuchsen Kinder in beiden deutschen Staaten mit James Krüss’ Geschichten auf, die von Timm-Thale wurde Ende der 70er Jahre durch die ZDF-Serie mit Thomas Ohrner in der Hauptrolle und Horst Frank als Lefuet weiter popularisiert. Sie hielt sich allerdings nicht so genau an das Buch.

Auch der Schweriner Junge Andreas Dresen las James Krüss. Er lernte später bei der DEFA, wie man realistische Stoffe mit einem schönen Schuss Humor dreht. Vermutlich hat er Günter Meyers DEFA-Adaption von »Kai aus der Kiste« ebenfalls gesehen und festgestellt, was für ein überzeugendes 20er-Jahre-Musical man mit Phantasie und Witz bei geringem Budget zustande bekommt. Und weil es immer ums Geld geht: Acht Millionen Euro standen für die Neuverfilmung zur Verfügung, sie wurden mühsam auftrieben und wie es aussieht, war es gut angelegtes Geld.

Die Ausstattung von Uli Hanisch (Szenenbild) und Sabine Greunig (Kostüme) ist opulent, die Filmtricks (besonders die animierten Ratten) wirken verblüffend, und die Schauspieler sind bis in kleinste Rollen perfekt besetzt. Michael Hammons Kamera kann in Bildern schwelgen!

Dresen und sein Drehbuchautor Alexander Adolph übernahmen sowohl Krüss’ Moral (»das Wichtigste im Leben sind Freunde«) als auch seine eher gefühlige Kapitalismuskritik. Der teuflische Lefuet hortet Geld, weil man damit alles machen kann. Seine Sentenz »Je ärmer die Leute, desto mehr lieben sie Reichtum« findet aktuell seine Bestätigung in der Wahl des Donald Trump. Auch, wenn zur Zeit der Dreharbeiten im Herbst 2015 noch unvorstellbar war, wer jetzt die USA regiert, so wird der selbstverliebte, bösartige und psychotische Baron Lefuet, der als reichster Mann der Welt nur das Geld liebt, doch manchen Zuschauer an das unartige alte Kind im Weißen Haus erinnern. An Trump, den Twitterer, gemahnt auch Lefuets Prophezeiung: »Mobile Kommunikation ist die Zukunft des Bösen.«

All das lässt im Film Justus von Dohnányi als Lefuet mit feistem Vergnügen aufleuchten; eine teuflische Figur, mit der der Schauspieler seinen vielen Unsympathen nicht nur einen weiteren hinzufügt, sondern sie quasi allesamt im bösesten der Bösen vereint. Der bei den Dreharbeiten 13jährige Arved Friese schafft es als Timm, nicht nur dagegenzuhalten, sondern für seine Figur auch eine glaubhafte Entwicklung zu zeigen. Axel Prahl und Andreas Schmidt geben als Behemoth und Belial ein umwerfendes Buffo-Paar, und Charly Hübner und Jule Hermann kosten als Timms Freunde sowohl komische als auch tragische Momente aus. Zu den weiteren Publikumslieblingen, die bei Dresen gern in kleinen und mittleren Rollen dabei waren, gehören Bjarne Mädel, Fritzi Haberlandt, Harald Schmidt, Heinz Rudolf Kunze, Nadja Uhl, Steffi Kühnert, Reiner Heise, Michael Gerber und vor allem Thomas »Tommy« Ohrner darf wiederentdeckt werden. So gibt es für kleine und große Zuschauer viel zu diskutieren. Am Ende sollten sie aufpassen, denn das Böse ist zwar für den Moment besiegt, aber es hat seine Kraft noch nicht endgültig verloren!