»Amri hätte auch mit Fußfessel Lkw steuern können«

Zu den elektronischen Fußfesseln, die künftig gegen sogenannte extremistische Gefährder eingesetzt werden sollen, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Mittwoch:

Auch wenn man es nicht gerne hört: Die allermeisten Gefährder sind Personen, denen überhaupt keine Straftat vorgeworfen wird. Ihre Einstufung als potentielle Terroristen erfolgt allein durch die Polizei, aufgrund vager Kriterien, die von Gerichten nicht geprüft werden.

Wenn der Verdacht nicht ausreicht, um jemanden einzusperren, mit welcher Begründung darf man ihm dann Fußfesseln anlegen? Und wie soll eine solche Fußfessel einen Anschlag überhaupt verhindern? Anis Amri hätte auch mit Fußfessel einen Lkw steuern können.

(… ) Und wenn man schon über die Bekämpfung von Gefährdern redet, dann muss man wegkommen von der einseitigen Fokussierung auf islamistische Hetzer. Im Bereich des Neonazismus gibt es in Deutschland 12.000 gewaltbereite Neonazis, denen im Prinzip jedes Verbrechen zuzutrauen ist.

Unter der Überschrift »Schluss mit der Kumpanei mit dem Diktator Erdogan!« erklärte Hüseyin Avgan, Bundesvorstandsmitglied der türkischen Migrantenorganisation »Föderation demokratischer Arbeitervereine« (DIDF), am Mittwoch:

An diesem Donnerstag tritt die Bundeskanzlerin ihre Reise in die Türkei an. Das ist die vierte Türkei-Reise von Frau Merkel in den letzten zwei Jahren. Es ist zu erwarten, dass es auch diesmal in erster Linie um den sogenannten Flüchtlingsdeal gehen wird. Die Menschenrechtssituation und die Verfolgung der demokratischen Opposition in der Türkei wir voraussichtlich kaum thematisiert. Angesichts der massiven Menschenrechtsverletzungen in der Türkei wird Frau Merkel bestenfalls ihre »tiefe Besorgnis« zum Ausdruck bringen und die »Alarmstufe« womöglich wieder einmal erhöhen – allerdings wieder einmal ohne praktische Konsequenzen. Die Waffenlieferungen werden genausowenig angetastet wie die anderen Formen der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung für das Erdogan-Regime.

(…) In der Türkei herrscht seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli 2016 der Ausnahmezustand, der dazu dient, den Galopp der AKP-Regierung in ein autoritäres Regime zu beschleunigen. Die Bilanz der letzten sechs Monate ist verheeren: Über 100.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst suspendiert, mehr als 150 Journalisten und Journalistinnen inhaftiert, Zehntausende Oppositionelle verhaftet, Hunderte von TV-Sendern, Zeitungen und Zeitschriften geschlossen, Tausende Vereine verboten, über ein Dutzend HDP-Abgeordnete inhaftiert, circa 50 Städte unter Zwangsverwaltung gestellt, zahlreiche Streiks verboten.

(…) Als Menschen mit türkischen bzw. kurdischen Wurzeln, die hier geboren, aufgewachsen sind und seit Jahrzehnten hier leben, appellieren wir an die demokratische Öffentlichkeit in Deutschland: Lassen Sie nicht zu, dass die Bundesregierung Ihre Kumpanei mit dem türkischen Unrechtsregime fortsetzt! Lassen wir gemeinsam nicht zu, dass aus Gründen der Flüchtlingsabwehr demokratische Grundsätze einem Diktator wie Erdogan geopfert werden! Frau Merkel, hören Sie endlich auf, Wahlkampfhilfe für ihn zu leisten!