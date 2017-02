Neonazis machen mobil

Auswärtige und lokale Neonazis streiten, wer Dresden zum Aufmarschgebiet machen darf: Demonstration am 13. Februar 2011 Foto: Petr Josek/Reuters

In diesem Jahr wollen Neofaschisten den 13. Februar in Dresden erneut für ihre Propaganda missbrauchen. An diesem Tag vor 72 Jahren wurde die Elbmetropole bombardiert. Schon seit Jahren versuchen die extremen Rechten im Rahmen sogenannter Trauermärsche die Angriffe der Anti-Hitler-Koalition zu einem gegen die deutsche Zivilbevölkerung gerichteten »Bombenholocaust« umzulügen. Während anlässlich des 13. Februars in Dresden über Jahre hinweg der größte Neonaziaufmarsch europaweit stattfand, gelang es dem Bündnis »Dresden nazifrei« 2010 das erste Mal, diesen durch Massenblockaden zu verhindern. Auch in den Folgejahren konnten Neonazis aufgrund der Blockadeaktionen von Tausenden Antifaschisten nicht mehr ungestört in der sächsischen Landeshauptstadt aufmarschieren.

In diesem Jahr wollen die extremen Rechten offenbar bereits am 11. Februar in Dresden durch die Straßen ziehen. So hat die »Volkstreue Bürgerrechtsbewegung« um den aus der Nähe von Fürth stammenden Neonazi Gerhard Ittner für diesen Tag einen sogenannten Trauermarsch angemeldet. Viele Antifaschisten befürchten, dass es aufgrund von Pegida gelingt, dass deutlich mehr Demonstranten teilnehmen. Ittners Anmeldung sorgt jedoch auch für Unmut in der sächsischen Neonaziszene. Maik Müller, der die Aufmärsche in den vergangenen Jahren mitorganisiert hatte, bezeichnete es Ende Januar gegenüber der Süddeutschen Zeitung als »befremdlich«, dass »ortsfremde Personenkreise sich ausgerechnet das Thema 13. Februar für ihre offenkundig politisch motivierten Bestrebungen herauspicken« würden. Die Dresdner Neonaziszene selbst will am 18. Februar durch die Innenstadt ziehen und begreift die Anmeldung der Konkurrenz offenbar als offenen Affront. Darüber hinaus will auch die AfD politisches Kapital aus der Bombardierung Dresdens schlagen. Sie hat für den 14. Februar einen Aufmarsch durch die Altstadt der Stadt angemeldet.

Unterdessen läuft sich das antifaschistische Bündnis »Dresden nazifrei« für Aktionen gegen die extremen Rechten warm. Man sei vorbereitet, hieß es seitens der Neonazigegner. Fest steht schon jetzt, dass das Bündnis am 13. Februar zum sechsten Mal den »Mahngang Täterspuren« durchführen wird. Besagter Mahngang wird in diesem Jahr aufgrund einer Einladung von Uwe Hirschfeld, Professor für Politische Theorie und Bildung an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit (EHS), erstmalig gemeinsam von Studierenden der EHS und Aktiven des Bündnisses »Dresden nazifrei« veranstaltet.

Ziel des Mahnganges sei es, für die Ursachen von Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren. »Wer die Geschichte der Sozialen Arbeit von 1933 bis 1945 kennt, der weiß, dass die Fürsorge sich aktiv an Vernichtungsprogrammen der Nazis wie der T4-Aktion beteiligt hat. Deswegen hat die Soziale Arbeit auch im Hinblick auf die Aufarbeitung der eigenen Geschichte eine besondere Verantwortung«, begründete Hirschfeld das Engagement in einer Erklärung. Zudem sei es wichtig, »eine kritische Haltung gegenüber staatlichen Direktiven und populistischen Vereinfachungen zu finden«.

Auch die sächsische Linkspartei ruft erneut zu antifaschistischen Aktionen auf. Rico Gebhardt, Partei- und Fraktionschef der Linken in Sachsen, kündigte gegenüber jW an, wieder am »Mahngang Täterspuren« teilzunehmen. »Die Wachsamkeit der Zivilgesellschaft ist weiter herausgefordert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem einst alljährlich der europaweit größte Naziaufmarsch hervorkroch«, stellte Gebhardt am Mittwoch klar.