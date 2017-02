Widerstand aus Benelux

Protest gegen das US-Einreiseverbot am vergangenen Sonntag am Flughafen Schiphol in Amsterdan Foto: dpa/Alexander Schippers

In Schiphol wird es vorläufig keine Grenzschützer aus den USA geben. Die Niederlande haben die im Mai 2015 begonnenen Verhandlungen über eine Vorkontrolle auf dem Flughafen von Amsterdam auf Eis gelegt – aus Protest gegen das Einreisedekret des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Diesem Erlass zufolge dürfen Personen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern nicht mehr in die USA reisen.

»Diese Maßnahme widerspricht unseren Normen«, erklärte der niederländische Außenminister Bert Koenders am Dienstag im Parlament. Alle Parteien im niederländischen Parlament unterstützten Koenders, mit Ausnahme von Geert Wilders. »In zwei Wochen hat Trump eine effektivere Einwanderungspolitik veranlasst als diese Regierung in vier Jahren«, wetterte der Chef der ultrarechten »Partij voor de Vrijheid«. »Wenn wir in Europa auch keine Menschen aus Syrien reingelassen hätten, wären die Opfer der Terroranschläge noch am Leben.« Was Wilders verschweigt: Die Täter von Paris, Nizza, Brüssel und Berlin waren entweder Einheimische oder stammten überwiegend aus Nordafrika. Personen aus Marokko und Tunesien sind jedoch nicht von Trumps Bann betroffen. Außenminister Koenders nannte Wilders Argumente deshalb »clownesk«.

Für Mittwoch nachmittag war in Den Haag eine Demonstration angekündigt, zu der mehrere tausend Teilnehmer erwartet wurden. Mehrere Politiker und niederländische Künstler aus allen Bereichen hatten ihr Kommen angekündigt. »Sehr viele Menschen merken: Jetzt wird es ernst. Sehr viele Menschen sagen: Jetzt will ich nicht mehr stillhalten«, erklärt sich Mitorganisator Wouter Booij in der Tageszeitung Trouw das große Interesse.

In der vergangenen Woche hatte die niederländische Regierung bereits mit einer Antwort auf die Politik der US-Administration für Aufsehen gesorgt. Nachdem Trump per Dekret Zahlungen an Nichtregierungsorganisationen untersagt hatte, die sich für Familienplanung und sichere Abtreibungen in armen Ländern einsetzen, kündigte die niederländische Entwicklungshilfeministerin Lilianne Ploumen die Einrichtung eines Fonds an, der die dann fehlenden Mittel »soweit wie möglich« ausgleichen solle. Frauen in Entwicklungsländern müssten Zugang zu sexueller Aufklärung, Verhütungsmitteln und wenn nötig auch sicheren Schwangerschaftsabbrüchen haben, sagte Ploumen. »Ein Verbot von Abtreibung führt nicht zu weniger Abtreibungen, sondern zu mehr unverantwortlichen Praktiken in Hinterzimmern und zu mehr Müttersterblichkeit.« An dem Fonds sollen sich Unternehmen und Organisationen aus aller Welt sowie weitere Staaten beteiligen. Die Ministerin kündigte an, dafür Kontakt zu ihren Kollegen in Europa und Lateinamerika aufzunehmen.

Auch in Belgien wächst der Unmut über den US-Präsidenten. Das Café »Zeezicht« in der Hafenstadt Antwerpen will seinen Gästen ab kommenden Freitag keine Produkte aus den USA mehr anbieten. Cola, Whiskey und Zigaretten stehen dann auf der Boykottliste, wie die Onlineausgabe der flämischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws berichtete. »Vor einigen Tagen hatten wir eine Versammlung mit unserem Personal. Wir fanden, dass wir etwas gegen Donald Trumps Politik unternehmen müssen, und jemand schlug vor, nicht länger amerikanische Getränke und Snacks zu verkaufen«, erzählte Cafébesitzer David Joris. »Ein Wirtschaftsboykott ist vermutlich die einzige Maßnahme, die Trump versteht.«

In der Wallonie fordern Menschenrechtsgruppen ein Einreiseverbot für Trump, das auch gelten solle, wenn eine internationale Organisation ihn einlade. Ende Mai findet in Brüssel ein Gipfeltreffen der NATO statt, zu dem auch der US-Präsident erwartet wird. Bereits jetzt organisieren die Gegner große Proteste in der belgischen Hauptstadt.