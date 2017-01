In seiner Paranoia verändert sich Franz (Axel Prahl) zunehmend und baut nicht nur geistig ab: »Der Bau« Foto: © Mephisto Film/Manuela Meyer/SR

China – Ein Milliardenvolk will reisen

Der steigende Wohlstand der letzten Jahrzehnte hat immer mehr Chinesen zu begeisterten Touristen gemacht, die gerne ins Ausland reisen. Viele verbringen ihren Urlaub jedoch im eigenen Land. Chongli ist das sogenannte Davos des Fernen Ostens und nur etwa 250 km von Beijing entfernt. Hier entsteht Chinas alpines Tourismuszentrum. Natürlich eine österreichische Dokumentation, ganz frisch aus 2017.

3sat, 21.45

Hannah Arendt und die Pflicht zum Ungehorsam

Sie ist überall: In jüngster Zeit hat Hannah Arendts Werk eine neue Aktualität erhalten. Zu viel Kritik an ihren Thesen wird man hier nicht erwarten dürfen. D 2015.

Arte, 22.00

Der Bau

Franz, ein Mann, der alles erreicht zu haben scheint, hat sich in seinem Bau, einem festungsartigen Wohnkomplex, eingerichtet. Doch so sehr er sie ignorieren will, es gibt sie doch, die Welt dort draußen. Allmählich wird er von Angst übermannt: Sie werden kommen. Sie wollen ihn. Sie wollen teilhaben an seinem Wohlstand. »Der Bau« erzählt die Geschichte der »Verwandlung« eines Menschen in einer sich rapide verändernden und zunehmend abgeschotteten Welt, basierend auf der gleichnamigen, bislang unverfilmten Erzählung von Franz Kafka. Klingt schwerst ambitioniert – aber diese Schauspieler stehen auch für Qualität: Axel Prahl (Franz), Kristina Klebe (Frau von Franz), Josef Hader (Hausmeister), Devid Striesow (Handwerker), Robert Stadlober (Wachmann I). D 2014. Regie: Jochen Alexander Freydank.

Arte, 23.35

Deutsche Post am Limit

Preiskampf und gestresste Mitarbeiter

Nach außen hin gibt sich die Deutsche Post AG modern und innovativ. Doch hohe Gewinnversprechen an die Aktionäre setzen den Konzern unter Druck. Und: Einer der größten Kunden – Amazon – plant, seine Waren teilweise selbst auszuliefern. Gleich mehrere Briefzusteller berichten dem Filmautor von zunehmender Arbeitsbelastung und gesundheitlichen Problemen. Dass der Zeitdruck immer größer werde und das Pensum an manchen Tagen nicht zu schaffen sei, führen viele auf die Größe der Zustellbezirke zurück. Insider berichten, dass eine interne Software unter dem Kürzel IBIS den Effizienzdruck immer mehr steigere.

ZDF, 23.00