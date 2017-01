Wachstum unter Strom

Lange Leitung. Aus Kathmandu soll der Strom über Indien bis nach Bangladesch fließen (Kathmandu, 15. September 2014) Foto: Navesh Chitrakar/Reuters

Bangladesch will in ein Wasserkraftwerk in Nepal investieren, um den stetig steigenden Energiebedarf, mit dem die eigenen Kapazitäten nicht Schritt halten können, in der Versorgung abzusichern. Bis das Ganze läuft, wird zwar noch etwas Zeit verstreichen. Eine wichtige Hürde auf dem Weg ist aber genommen: Dieser Tage teilte Bangladeschs Energiestaatssekretär gegenüber lokalen Medien mit, dass Indien der Durchleitung zugestimmt habe. Dieses grüne Licht aus Delhi ist ein unverzichtbarer Punkt, haben Nepal und Bangladesch doch keine gemeinsame Grenze, liegt – egal wie die Leitung am Ende konkret verläuft – in jedem Fall ein Stück indisches Territorium dazwischen.

Damit kommt es bei dem hochrangigen Energieprojekt als nächstes auf die Regierung in Dhaka an. Bei der liegt derzeit der Entwurf für das grundsätzliche Abkommen in der Angelegenheit zur letzten Überprüfung, bevor das Dokument von beiden Seiten unterzeichnet werden kann. Zuletzt hatte es unlängst im Dezember noch einmal Gespräche gegeben, als sich Nepals Energieminister Janardan Sharma in Bangladesch aufhielt und dort unter anderem mit Premierministerin Scheich Hasina Wajed zusammentraf. Diese hatte dabei noch einmal unterstrichen, dass ihr Land in die nepalesische Stromerzeugung investieren wolle.

Nepal hat, weil große Flüsse wie der Ganges im Himalaja entspringen, ein riesiges Potential zur Energiegewinnung aus Wasserkraft. Bisher kann dies aber nur zum Teil genutzt werden. In der jüngeren Vergangenheit hatten deshalb vor allem die beiden übermächtigen Nachbarn Indien und China sich mit Investitionen in solche Vorhaben einen regelrechten Wettlauf geliefert. Mit Bangladesch hat sich Nepal nun einen weiteren Partner an Land gezogen, mit dem sich etwas mehr auf Augenhöhe agieren lässt. Der Nutzen wäre beiderseitig: Die Bangladeschis mit noch immer starkem Bevölkerungswachstum sind dringend auf Energielieferungen auch aus dem Ausland angewiesen, soll die Stromversorgung für den Privatbedarf der Bevölkerung sowie die Wirtschaft abgesichert werden. Für Nepal wiederum wäre der Stromexport eine Chance, die klamme Staatskasse nicht unerheblich aufzubessern und damit Geld für Entwicklungsprojekte im eigenen Land in der Hand zu haben.

Die Durchleitungsfreigabe der Inder mischt sich ganz aktuell mit anderen für die Regierung in Kathmandu positiven Nachrichten. Denn mit den gerade noch 0,8 Prozent Wachstum, die die Wirtschaft zuletzt aufwies, soll es nun wieder aufwärts gehen. So hat der Internationale Währungsfonds (IWF) gerade seine Prognose auf 5,5 Prozent Wachstum im Ende März ablaufenden Finanzjahr 2016/17 angehoben. Das ist mehr als die knapp oder genau fünf Prozent, die bei den beiden anderen großen Finanzinstitutionen, Weltbank und Asiatische Entwicklungsbank (ADB), in der Voraussage stehen – wenngleich immer noch etwas weniger als die 6,5 Prozent, die Nepals Politik selbst prognostiziert.

Unabhängig davon, wie hoch das Wachstum am Ende ausfällt – die Trendwende ist unverkennbar. Es geht wieder voran, nachdem Nepal zuletzt vor allem durch zwei Großereignisse schwer gebeutelt wurde. Das eine war das verheerende Erdbeben im April 2015 (mit weiteren heftigen Nachbeben, teils nur wenig geringerer Stärke), das nicht nur über 8.000 Menschen das Leben kostete, sondern – neben unzähligen Wohnhäusern – auch diverse Produktionsstätten zerstörte oder schwer beschädigte. Unter anderem die gerade für den Wiederaufbau so wichtigen Ziegeleien waren zumeist selbst stark in Mitleidenschaft gezogen. Kaum minder desaströs in den Auswirkungen auf Nepals Wirtschaft war die Grenzblockade zwischen September 2015 und Februar 2016. Fast ein halbes Jahr konnten weder Tanker noch andere Lastwagen über die so wichtige Versorgungsstrecke aus dem südlichen Nachbarland Indien rollen, weil die um gewisse Autonomierechte im Rahmen der föderalen Neugliederung nach der neuen Verfassung kämpfenden Madhesis (dominierende Bevölkerungsgruppe im südlichen Tieflandstreifen der Tarai-Ebene) sämtliche Übergänge blockierten. Die Benzin- und Dieselknappheit brachte den Verkehr innerhalb Nepals weitgehend zum Erliegen. Das Land bei ganz vielen Waren auf Importe angewiesen. Fehlende Zulieferungen von Teilen sorgten zusätzlich in etlichen Betrieben für Stillstand.