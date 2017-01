Für Solidarität der Völker gegen Trump

Unter der Überschrift »Solidarität mit den Völkern gegen Imperialismus und gegen den von Trump aufgezwungenen Rückschritt« erklärte die Präsidentin des Weltfriedensrates, Maria do Socorro Gomes (Brasilien), am Montag:

Der Weltfriedensrat schließt sich der Bevölkerung der Vereinigten Staaten und den Völkern an, die weltweit ihre tiefe Besorgnis über die Pläne und ersten Handlungen des neuen Präsidenten der größten imperialistischen Macht, Donald Trump, zum Ausdruck bringen.

Zusätzlich zur direkten Untergrabung von Rechten, die von der US-Bevölkerung erlangt wurden oder um die sie noch kämpft, unterzeichnete Trump einen Erlass, mit dem die Einreise von Flüchtlingen blockiert wird, deren Länder durch die von den USA selbst und deren Verbündete geförderten und geführten Kriege verwüstet wurden. (…)

Wir begrüßen die wuchtige, zugkräftige Mobilisierung fortschrittlicher Kräfte in den USA und rund um die Welt, welche die ultranationalistischen und chauvinistischen Vorhaben Trumps, die Attacken auf Arbeiter-, Bürger-, Menschen- und andere soziale Rechte zurückweisen. (…)

Wir weisen diese Bestrebungen zurück, die den humanistischen Werten der Zusammenarbeit und der Freundschaft zwischen den Nationen, der Stärkung von Demokratie und Emanzipation der Völker entgegenstehen. Wir weisen die Mauern, Unterdrückung und Diskriminierung zurück, die Trump und andere rechte Repräsentanten weltweit angekündigt haben. In Europa zieht sich das humanitäre Flüchtlingsdrama mit der Wiederkehr ausschließender Grenzen und antidemokratischer Politik seit Jahren hin.

Für eine gerechtere Welt der Zusammenarbeit und der Freundschaft zwischen den Nationen, für ein Ende der imperialistischen Kriege, für die Stärkung der Solidarität zwischen den Völkern!

Unter dem Titel »Für eine einvernehmliche Auflösung des Euro!« berichtete die Bundestagsabgeordnete Inge Höger (Die Linke) am Dienstag auf der Internetseite der Antikapitalistischen Linken (AKL) über eine Tagung vom vergangenen Sonnabend:

Am Samstag kamen mehr als 80 Menschen zu einer Tagung nach Düsseldorf, um mit Referentinnen und Referenten aus Griechenland, Italien, den Niederlanden und der Bundesrepublik über Alternativen zum Euro und zur neoliberalen EU zu diskutieren. (…) Peter Wahl, Vorstandsmitglied von WEED, machte in einem einleitenden Beitrag klar, dass die Rezepte Deutschlands in der EU und darüber hinaus vom »schwachen Staat« und die »Märkte werden es richten« nicht funktionieren und gescheitert seien. Deutschland sei der größte Profiteur des Euro-Regimes, und der Widerstand bei anderen EU-Mitgliedern gegen die Hegemonie Deutschlands wachse. (…) Aus Italien berichtete der Professor für Ökonomie Sergio Cesaratto, dass die Zustimmung zum Euro massiv abnimmt und die Kosten für einen Verbleib im Euro für Italien auf Dauer nicht finanzierbar seien. Italien sei mit einer positiven Leistungsbilanz in die Wirtschafts- und Währungsunion eingetreten und habe durch die Austeritätspolitik 25 Prozent seiner industriellen Herstellungskapazitäten verloren. Der Lebensstandard der Bevölkerung sei rapide gesunken. Er fordert als Slogan für die europäische Linke die Möglichkeit für jedes Land, seine politischen, wirtschaftliche und demokratische Selbstbestimmung zurückzugewinnen. Nur so könne eine neue europäische Freundschaft aufgebaut werden. (…)

