Gruftwärter des Tages: Stanislaw Dziwisz

Foto: EPA/Jacek Bednarczyk

In einem Land, in dem bis heute jeder Dorfpfarrer mit »Hochwürden« angeredet wird, ist klar, dass den etwas Höherwürdigen, die es in der kirchlichen Hierarchie nach oben geschafft haben, auch von seiten der weltlichen Macht etwas zusteht. So kann es nicht erstaunen, dass der kürzlich in den Ruhestand getretene langjährige Erzbischof von Kraków, Kardinal Stanislaw Dziwisz, zum Abschied ein Geschenk bekam. Staatspräsident Andrzej Duda verlieh dem Kleriker die höchste Auszeichnung Polens, den »Orden des Weißen Adlers«.

Damit es nicht so aussieht, als werfe Duda mit diesen weißen Adlern um sich wie ein Karnevalsprinz mit Kamellen, veröffentlichte die Präsidialkanzlei auch die Argumente, warum Dziwisz ausgezeichnet wurde. Seiner Verdienste waren demnach drei: Erstens die Fürsorge für den einstigen polnischen Papst nach dem Attentat des Ali Agca 1981. Dziwisz war später Sekretär Wojtylas und sorgte dafür, dass im polnischen Episkopat eine ganze Generation von Höchstwürdenträgern installiert wurde, die selbst für die Verhältnisse des katholischen Klerus als reaktionär gelten. Zweitens die Organisation des Devotionsspektakels »Weltjugendtage« im vergangenen Juli in Kraków. Beides sind eigentlich innerkirchliche Angelegenheiten und bräuchten einen Staat nichts anzugehen, der auch in Polen formal von der Religion getrennt ist. Der dritte Grund für den »Weißen Adler« kommt der Wahrheit wohl am nächsten: Dziwisz habe den Orden dafür bekommen, dass er 2010 auf die Idee kam, die beim Flugzeugabsturz in Smolensk 2010 umgekommenen Eheleute Lech und Maria Kaczynski in der Krakauer Kathedrale auf dem Wawel, der früheren Königsburg, beizusetzen. Er war Geburtshelfer des Personenkults, mit dem die Regierungspartei PiS eine Aura weltlicher Heiligkeit um sich verbreitet, Wegbereiter des heutigen Bündnisses von Thron und Altar. Wenn einem so viel Gutes widerfährt – das ist schon einen Weißen Adler wert.