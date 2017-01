Rabat erhält Einlass

Unter Besatzung: Ein Polisario-Kämpfer läuft durch die von Marokko okkupierte Hauptstadt der Westsahara Tifariti (8.9.2016) Foto: Zohra Bensemra/Reuters

Marokko ist nach 33 Jahren wieder Mitglied der Afrikanischen Union. Das hat das Bündnis von 54 afrikanischen Staaten am Montag auf seiner Generalversammlung in Addis Abeba mehrheitlich beschlossen. Marokko hatte die AU, die damals noch Organisation für afrikanische Einheit hieß, 1984 aus Protest verlassen, nachdem die Westsahara aufgenommen worden war. Rabat betrachtet die frühere spanische Kolonie als sein Territorium.

Der Entscheidung ging eine emotionale Debatte innerhalb der AU voraus. Vor allem Algerien, das die Exilregierung der Demokratischen Arabischen Republik Sahara beherbergt, wehrte sich. Die Beziehungen zum Nachbarland Marokko sind deshalb seit Jahren schlecht. »Aber 39 unserer Staaten billigten Marokkos Rückkehr, auch wenn die Westsahara-Frage bestehenbleibt«, erklärte der Präsident des Senegals, Macky Sall, gegenüber der Presse.

Der Konflikt um die Westsahara schwelt seit den 1970ern. Seinerzeit herrschte Spanien über den Landstrich, wollte seine Truppen jedoch bald abziehen. Madrid kündigte deshalb 1974 ein Referendum an, das über die Zukunft der Westsahara entscheiden sollte. Die Anrainerstaaten Marokko und Mauretanien protestierten gegen die geplante Abstimmung und erwirkten in der UN-Vollversammlung die Resolution 3292, die zuerst ein Gutachten vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag über den Rechtsstatus der Westsahara verlangte. Die Richter wiesen jedoch die territorialen Ansprüche der beiden Nachbarn zurück.

Noch bevor Spanien seine Militärpräsenz aufgab, begann Marokko den Norden und Mauretanien den Süden der Westsahara zu annektieren. Die Befreiungsfront Frente Polisario zog – unterstützt von Algerien – in den bewaffneten Kampf gegen die neuen Kolonialherren und rief am 27. Februar 1976 den unabhängigen Staat Westsahara aus. Als Mauretanien 1979 seine Besatzung aufgab und sich aus dem Süden zurückzog, verleibte sich Marokko auch diesen Teil ein.

Der Krieg zwischen der Polisario und Marokko endete erst 1991 mit einem Waffenstillstand. Nun sollte unter Aufsicht der UN auch das Referendum durchgeführt werden, was allerdings bis heute von Marokko verzögert wird. Immer wieder kommt es in den besetzten Gebieten zu Protestaktionen, die Todesopfer fordern. 180.000 Saharawis sind nach Algerien geflohen, wo sie in der Nähe der Wüstenstadt Tindouf in Lagern leben, abhängig von internationalen Hilfsorganisationen. Hier hat auch die Exilregierung der Westsahara ihr Hauptquartier. Sie herrscht über ein Drittel des beanspruchten Gebietes. Die anderen zwei Drittel besetzt weiterhin Marokko und bereichert sich an den dortigen Phosphatvorkommen.

Weil Marokko für die Aufnahme in die Afrikanische Union keine Vorbedingungen stellte, waren am vergangenen Montag auch die Vertreter der Republik Sahara einverstanden. »Wir werden uns auf ihr Wort verlassen und akzeptieren, dass Marokko in die Afrikanische Union aufgenommen wird«, zitiert die Nachrichtenseite Middle East Eye den Außenminister Mohammed Salem Ould Salek. Er sieht Marokkos Mitgliedschaft durchaus als Vorteil. Nun sitze man in der AU an einem Tisch und könne immer wieder fragen: »Warum erlaubt ihr den Sahrauis nicht, frei über ihre Zukunft zu entscheiden?«

Der marokkanische König Mohammed VI. hatte bereits im September vergangenen Jahres einen offiziellen Antrag auf Aufnahme in Staatengemeinschaft gestellt. Für die Union ist das neue Mitglied interessant, immerhin ist Marokko die sechstgrößte Wirtschaftsmacht des Kontinents. Mit dem Sturz des libyschen Revolutionsführers Muammar Al-Ghaddafi verlor die Organisation ihren größten Mäzen. Der exzentrische Machthaber war die treibende Kraft bei der Gründung der Afrikanischen Union, die durch seinen Tod entstandene Finanzlücke soll nun von Rabat wenigstens teilweise gefüllt werden.