Trump not welcome

Zehntausende Menschen haben am Montag abend in London und anderen britischen Städten gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote protestiert. »Nein zu Rassismus, nein zu Trump«, riefen Tausende vor dem Amtssitz von Premierministerin Theresa May in der Downing Street. Sie forderten die Regierungschefin auf, die bei ihrem Treffen mit Trump ausgesprochene Einladung für einen Staatsbesuch zurückzunehmen. Mehr als 1,5 Millionen Briten haben bislang eine entsprechende Onlinepetition unterzeichnet. (Reuters/jW)