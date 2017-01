Ping-Pong-Tennis

Die Federer-Renaissance in Melbourne hatte märchenhafte Züge Foto: Jason Reed/Reuters

Bodenbelag und Bälle eröffneten bei diesen Australian Open (AO) wieder größere Erfolgsmöglichkeiten für ein aggressives Offensivtennis. Im Herrenfinale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal am Sonntag gab es einen signifikanten Moment, als der Spanier einem Vorhand-inside-out-Gewinnschlag von Federer ungläubig hinterherstarrte, so als könnte er es nicht fassen, wie unerwartet schnell und flach der Ball absprang, selbst für ihn, den ausdauernden Marathonmann, unerreichbar.

Unter diesen Bedingungen wurde auch der erstickenden Murray-Djokovic-Monotonie ein vorläufiges Ende gesetzt. Beide verloren früh im Turnier, Andy Murray sogar gegen Mischa Zverev, einen Serve-and-Volley-Spieler alter, so gut wie ausgestorbener Schule. Bis vor kurzem wäre das noch undenkbar gewesen, Murray bleibt aber weiterhin mit gewaltigem Punktevorprung Weltranglistenerster.

Über mangelnde Abwechslung konnte man sich also nicht beklagen bei diesen AO. Zumindest die Herrenkonkurrenz bot eine ganze Reihe spektakulärer, hochklassiger Matches, die auch noch Revival-Charakter hatten. Da war zum Beispiel die Renaissance der einhändigen Rückhand. Drei der vier Halbfinalisten – Roger Federer, Stan Wawrinka und Grigor Dimitrow – sind Spieler mit einer ebensolchen. Der vierte, Rafael Nadal wiederum, besitzt das perfekte Gegengift gegen die einhändige Rückhand – seine mit enormem Topspin beinahe einem Mondball nahekommende linkshändige Vorhand.

Federer schien von den schnelleren Bedingungen förmlich verjüngt und schlug seine Rückhand so effektiv und kraftvoll wie fast noch nie in seiner langen Karriere. Zwar ist auch Nadal längst nicht mehr von alter Stärke – seinen letzten Titel auf Hartplatz gewann er in Doha 2014, Verletzungen plagen ihn seit Jahren mit Regelmäßigkeit und sein Haupt ist sichtbar bereits von einer veritablen Halbglatze gekrönt – , aber für seinen fünf Jahre älteren Lieblingsgegner, der ihn bei den AO noch nie hatte besiegen können, hätte es eigentlich noch einmal reichen müssen.

Es kam anders. Die Federer-Renaissance hatte beinahe märchenhafte (böswillig gesagt: farcenhafte) Züge. Die Statistiken sind fast zu schön, um wahr zu sein. Ein halbes Jahr hatte Federer kein offizielles Turnier mehr bestritten. Er war nach seiner langen Spielpause nur an 17 gesetzt. Sein Weg zu seinem 18. Major-Titel führte immerhin über vier aktuelle Top-10-Spieler. Die dritte Runde gegen Tomas Berdych (10) verlief noch routiniert glatt in drei Sätzen. Für sein Achtelfinale gegen Kei Nishikori (5) brauchte er bereits fünf Sätze und dreieinhalb Stunden Spielzeit. Die drei Stunden der fünf Sätze seines Halbfinales gegen Stan Wawrinka (4) standen dem wenig nach. Noch nie zuvor in seiner Karriere konnte Federer zwei Fünfsatzmatches in Folge gewinnen! Doch in seinem 36. Lebensjahr nach halbjähriger Spielpause gelang ihm genau dies ausgerechnet im Finale gegen einen Spieler, der für ihn das denkbar ungünstigste Match-up darstellt, den unermüdlichen Nadal.

Finale und Halbfinale hatten dabei eine auffällige Gemeinsamkeit. In beiden Matches nahm Federer nach Beendigung des (jeweils von ihm verlorenen) vierten Satzes eine medizinische Behandlungspause in Anspruch. War das taktisch oder sportmedizinisch motiviert? Im Finale gegen Nadal schien dies zunächst nicht zu fruchten, er verlor sofort sein erstes Aufschlagspiel. Danach aber geschah Außergewöhnliches. Federer rückte insbesondere in seinen Return-Games noch näher an die Grundlinie, nahm Nadals mörderische Topspin-Bälle noch früher, beinahe als Halbvolley. Kurzum, er spielte eine Art Ping-Pong-Tennis von unglaublicher Reaktionsgeschwindigkeit. Sieben Chancen zum Rebreak konnte Nadal abwehren, bis im sechsten Spiel das Unvermeidliche geschah. Nach dem 3:3-Ausgleich gewann er kein einziges Spiel mehr. Selbst die Defensivmaschine Nadal konnte die Geschwindigkeit und Präzision von Federers Ping-Pong-Tennis nicht mehr kontern. Federer bewegte sich und reagierte so schnell, als wäre er in einen Jungbrunnen gefallen, nach gut dreieinhalb Stunden Spielzeit im fünften Satz eines Major-Finals. Wahre Wunder.