In Dresden erzählte Trojanow, wie er als Kind nach Deutschland kam Foto: Jens Kalaene/dpa

Am Sonntag hat der Schriftsteller Ilija Trojanow im Dresdner Schauspielhaus die »Dresdner Reden 2017« eröffnet, selbstverständlich mit einer Rede und zwar zum Thema »Nach der Flucht – Gedanken über das restliche Leben«.

Bei dieser Veranstaltungsreihe von Schauspielhaus und Sächsischer Zeitung werden interessante Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Kultur eingeladen, um über »welthaltige Themen nachzudenken und zu diskutieren«.

Trojanow bemerkte, dass zwar allgemein viel über Flucht und Flüchtlinge geredet würde, aber die Flüchtlinge selbst wenig zu Wort kämen. Auch er hat eine Flüchtlingsbiographie. Mit seinen Eltern hatte er sechsjährig 1971 das damals sozialistische Bulgarien verlassen und kam über Jugoslawien und Italien nach Westdeutschland, wo er eingeschult wurde. Die erste Erfahrung sah so aus: Seine Mutter wollte der Klassenlehrerin radebrechend erklären, woher sie kamen, worauf diese verständnislos den Kopf schüttelte und sagte, sie hätte »schon vier Türken« in der Klasse, und ihnen die Tür vor der Nase zumachte. Beschämt liefen sie zur Rektorin zurück, die dann ein Machtwort sprach, und er kam doch noch in diese Klasse. Aber seine Mitschüler hänselten ihn schon am ersten Tag.

Nachträglich will es Trojanow so erscheinen, als habe er an diesem Tag beschlossen, die Sprache so zu lernen, dass er sich nie wieder schämen müsse.

Es ist ein langer Weg, bis er den Unterschied zwischen »heiß, heißen und Verheißung« kennt und irgendwann als »Sprachwechsler« bezeichnet wird, so als ob man diese wechseln könnte, dabei könne man eine Sprache doch maximal adoptieren. Als er dann aber automatisch deutsch spricht und dabei keine Worte mehr suchen oder übersetzen muss, entfernt er sich von seiner Muttersprache, die zu seiner Kindheitssprache wird. Ergreifend schilderte er in Dresden, welche große Bedeutung seine sprachliche Integration für seine Mutter hatte. Es gab da einen Tag, an dem die Mutter Deutsche eingeladen hatte und sie sich dabei erstmals nicht als Gastgeberin »für andere Geflüchtete, die Geschichten tauschen wie Zigaretten«, sondern als eine Gastgeberin für Einheimische fühlte. Für einige glückliche Momente habe die Mutter dabei ihre grammatikalischen Fehler vergessen, während sie mit den ­Gästen scherzte und dabei strahlte. Da müssen einige Zuhörer im Saal erst einmal schlucken.

Heiter wird es dann aber nach dem Vortrag bei dem Signieren seines Buchs »Die Welt ist groß und Rettung lauert überall«. Darin gibt es es vorne Zitate von Gustave Flaubert und Jim Morrison und dann stehen da unscheinbar auf der linken Seite fünf Worte in kyrillischer Schrift mit dem deutschen »Grüß Gott« in der Mitte. Es ist eine bulgarische Widmung von Trojanow für seinen Freund Georgi. Darauf angesprochen, muss Trojanow schmunzeln und erzählt eine Anekdote: Während er in München an dem Buch gearbeitet habe, habe ihn sein bulgarischer Freund Georgi besucht. Der sei sehr aufgebracht über die Münchner gewesen, die ihn stets mit »Grüß Gott« empfangen hätten, wenn er einen Laden betrat. Denn er verstand nicht »Grüß Gott«, sondern »Gis Gol«, und das bedeutet im Bulgarischen »nackter Arsch«.

Die nächste »Dresdner Rede« hält am 5. Februar Lukas Bärfuss, ein Schweizer Publizist und Dramatiker, der Ende 2015 in der FAZ mit dem Essay »Die Schweiz ist des Wahnsinns« Aufsehen erregt hatte. Darin beschrieb er die katastrophalen Folgen für die Kultur, die der Aufstieg der Rechten zur Folge hat. Ein interessantes Thema für die Stadt der Pegida-Demonstrationen.