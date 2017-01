Präsidentenführer des Tages: Stephen Bannon

Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Am 28. Januar veröffentlichte US-Präsident Donald Trump ein »Presidential memorandum«, in dem er anwies, dass zu den ständigen Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates auch der »Assistent des Präsidenten und Chefstratege« gehören soll. Bisher permanent zu dem Gremium gehörende Staatsfunktionäre wie der Geheimdienstkoordinator oder der Generalstabschef der US-Armee sollen künftig nur dann anwesend sein, wenn es um Themen aus ihrem Verantwortungsbereich geht. Mit dieser Anordnung hat die Karriere von Stephen Bannon ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der frühere Marineoffizier, Mitarbeiter des Pentagons und der Wall-Street-Bank Goldman Sachs ist der »Chefstratege« und oberste Berater des Immobilienmilliardärs im Weißen Haus. Dem muss zumindest einer sagen, woher Bartel den Beton holt. Bannon kann das, er ist Experte für erfolgreichen Irrsinn. Mehr als 20 Jahre produzierte er rechtsgewirkte Filme und Texte unter der Devise: Sorge für Krawall und lass darüber berichten. Das Mittel: Falschnachrichten und rassistisches Gebrüll. Seit 2012 leitete er die auf Lügen und Chauvinismus spezialisierte Internetzeitung Breitbart News, die er im Sommer 2016 als »Plattform für Alt-Right« bezeichnete. Letzteres ist eine neue US-Neonazitruppe, die mit der landesüblichen Herrenvolkideologie von White supremacy, »weißer Vorherrschaft«, Wahlkampf für Trump machte. Was einst der Rechtfertigung von Sklaverei und des Abschlachtens der Ureinwohner diente, lässt sich in Zeiten von Krieg und Krise gegen Migranten jeder Art, zur Zeit speziell Lateinamerikaner und Moslems, gut verwenden. Als Hau-drauf-Kolonialist schwadroniert Bannon dabei gern vom »jüdisch-christlichen Westen«, den auch Wladimir Putin hochhalte. Seine Hauptattacke gilt innenpolitisch, wie bei Chauvinisten üblich, dem sogenannten Establishment. Als Exbanker gehört er schließlich zu den Verdammten dieser Erde.