Schlaflos in Seattle

Was kommt als nächstes? Tausende gingen am Wochenende in Seattle gegen Trump auf die Straße (29.1.2017) Foto: David Ryder/Reuters

Samstag nachmittag (Ortszeit) verbreitet sich die Nachricht über soziale Netzwerke: »Wir sind auf dem Weg nach SeaTac«, dem Flughafen bei Seattle. Ein angehängter Link zu Berichten von der anderen Seite des Kontinents, aus New York, veranschaulicht zu diesem Zeitpunkt: Tausende haben dort am John-F.-Kennedy-Flughafen demonstriert, um die auf Donald Trumps Geheiß festgehaltenen muslimischen Immigranten zu unterstützen. Jetzt sind Seattle und die Westküste dran: Es heißt, 13 Menschen würden in SeaTac festgehalten.

Freitag nacht (Ortszeit) traf die Order ein. Auf Geheiß des US-Präsidenten sollen Immigranten aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten nicht mehr ins Land gelassen werden. Tausende fluten 24 Stunden später in SeaTac – wie in zahlreichen anderen Flughäfen im ganzen Land – die Terminals. Spontane Protestzüge ziehen durch die Hallen. Alle Sicherheitskontrollen werden blockiert. Von den Politikern der Demokratischen Partei, die zuvor öffentlich die Aufhebung des Banns gefordert hatten, ist nichts mehr zu sehen. Nur die sozialistische Stadträtin, Kshama Sawant, fühlt sich noch wohl in der Menschenmasse und hält eine Rede nach der anderen. Der Flughafen ist lahmgelegt. Mitten im Trubel verkünden Anwälte dann, dass sie zu zwei Mandanten am Flughafen durchgedrungen seien. Deren Abschiebungen seien abgewendet. Ein erster Erfolg.

Weitere 24 Stunden später verlangt am Sonntag abend eine Demonstration mit mehr als 10.000 Teilnehmern in der Innenstadt von Seattle ein Ende der Einreisesperre sowie des Plans, eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen. Anschließend marschieren Tausende noch stundenlang in sich zerfasernden Zügen durch die Stadt. Damit endet die dritte Welle von Protesten in den ersten zehn Tagen von Trumps Präsidentschaft.

Die erste Demonstrationsrunde begann am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten, als Tausende Schüler und Studenten die Bildungseinrichtungen verließen, um an einer Protestkundgebung teilzunehmen. Am Tag danach wurde sichtbar, warum zeitweise die rosafarbene Wolle ausverkauft war: 120.000 Menschen demonstrierten beim Frauenmarsch in der größten Stadt im Staat Washington, viele davon trugen rosa Mützen mit Katzenohren, sogenannte Pussy-Hats. Frauen ungefragt an die »Pussy« zu grapschen – damit hatte Trump geprahlt, per Video dokumentiert.

Ungeachtet der Proteste legte der neue US-Präsident nun so richtig los. Trump, der persönlich mindestens eine Million Dollar an Investitionen in den Bau der von Barack Obama vorläufig gestoppten »Dakota Access Pipeline« (DAPL) gesteckt hat, gab am vergangenen Dienstag grünes Licht, jenes Projekt sowie die Planung der »Keystone XL Pipeline« wiederaufzunehmen. Umweltschützer und amerikanische Ureinwohner riefen sofort zu einer Kundgebung am Dienstag abend auf. Das war die zweite Runde der Anti-Trump-Mobilisierungen.

Vor allem die Frauenmärsche und die ersten Erfolge am vergangenen Wochenende, während der dritten Protestwelle gegen die Einreisesperren, hinterlassen in den liberalen Metropolen ein Gefühl von »People’s Power«, der Macht der Bevölkerung. Und dem lähmenden Abstieg der US-Gewerkschaften zum Trotz – hier blitzt mitten in den Anti-Trump-Protesten auch die Kraft organisierter Arbeitsverweigerung auf: Aus Solidarität boykottierten die Taxifahrer von New York für eine Stunde den Flughafen JFK. In Seattle verbreitete sich der Aufruf, das Konto beim App-basierten Taxi-Konkurrenten Uber zu löschen. Uber-Fahrer fungierten am JFK als Streikbrecher; das Unternehmen zeigte sich mit den Protesten zunächst nicht solidarisch und ließ seinen Dienst weiterlaufen.

Trumps erste zehn Tage im Amt waren für die Bevölkerung verunsichernd, alarmierend, polarisierend und vor allem politisierend. Die Auseinandersetzungen dürften anhalten – die Frage ist nur, was als nächstes kommt.