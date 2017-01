Die USA haben am Montag in Polen, den baltischen Staaten und Südosteuropa ein Manöver mit Tausenden Soldaten und schwerem Kriegsgerät gestartet. Es war laut der Nachrichtenagentur Reuters der größte derartige Truppenaufmarsch seit dem Ende des Kalten Krieges. Moskau kritisierte dies als Teil des aggressiven Vorgehens an den Grenzen Russlands. Bei der Eröffnungszeremonie im westpolnischen Zagan (siehe Foto) dankte der polnische Verteidigungsminister dem amtierenden US-Staatschef mit den Worten »God bless President Trump«. (Reuters/jW)