Bahn frei für Pofalla?

Der bisherige Bahn-Chef Rüdiger Grube (rechts) und Ronald Pofalla (Berlin, 3. März 2015) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Rüdiger Grube hat den Job als Vorstandschef der Deutschen Bahn AG hingeworfen. Der frühere Daimler-Manager beendete am Montag seine Tätigkeit für das Unternehmen. Jetzt soll Finanzchef Richard Lutz den Konzern vorübergehend führen, ein Nachfolger soll »zeitnah« gefunden werden, wie die Bahn am Montag mitteilte.

Anscheinend hat der Aufsichtsrat diesen Schritt des seit Mai 2009 amtierenden Konzernchefs zumindest billigend in Kauf genommen, denn ursprünglich stand eine Vertragsverlängerung im Terminkalender der Medienvertreter. Bei den Beratungen des Kontrollgremiums hat es dann Agenturberichten zufolge Differenzen zu den Modalitäten der geplanten Verlängerung. Grubes Vertrag lief noch bis Dezember. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Aufsichtsratskreisen erfuhr, warf Grube den Kontrolleuren vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Dem Topmanager sei in der Sitzungsvorlage noch eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Ende 2020 zugesichert worden. Der Vorstandschef habe dafür auf eine Gehaltserhöhung und auf eine Abfindung im Falle eines vorzeitigen Abgangs verzichtet.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sprach anschließend von »wenig Einigungsbereitschaft auf beiden Seiten«. »Das ist in der Tat eine so nicht zu erwartende Wendung«, kommentierte der CSU-Politiker in München.

Grube verlässt den Konzern inmitten einer großangelegten Initiative, die Qualität, Kundenzahl und Ergebnis der Bahn deutlich verbessern sollte. Erst kürzlich hatte Grube das Programm »Zukunft Bahn« zur Chefsache erklärt. Allerdings gab es schon länger Gerüchte, wonach der ehemalige Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU) Druck mache, um an die Spitze des Konzerns zu gelangen. Der vermeintliche Politik­aussteiger war von Grube zunächst als Generalbevollmächtigter (als eine Art Cheflobbyist) in den Konzern geholt worden, angeblich um einen besseren Draht in die Regierungsspitze zu haben. Später stieg Pofalla in den Vorstand auf. (dpa/jW)