Die Weisheit der Schafe

Nicht immer alles schwarz-weiß sehen: »Sheeps do have opinions« Foto: REUTERS/Bobby Yip

Biologen reden ohne Scham von Kosten-Nutzen-Bilanzen, denn seit der Entwicklung der Kybernetik ist man der Überzeugung, dass in Lebewesen die gleichen Gesetze gelten wie in Wirtschaftsunternehmen. Der »Utilitarismus«, der das Nützlichkeitsprinzip für alle Lebensäußerungen geltend macht, war in der darwinistischen Mutation-Selektion-Theorie angelegt (Warum sind große Augen auf Schmetterlingsflügeln? Sie sind nützlich, um ihre Feinde damit zu erschrecken). Zuerst mit dem Sozialdarwinismus und anschließend mit der Soziobiologie entwickelte man die Evolutionstheorie zur Gesellschaftswissenschaft. Dass die postkoloniale Ethnologie seit dem ersten Feldforscher Bronislaw Malinowski viele Völker untersucht hat, die gerade nicht nach dem Nützlichkeitsprinzip leben, d. h. nicht »wirtschaftlich« denken, wird darin so umgedeutet: Auch alles uneigennützige Handeln sei egoistisch motiviert. Der Soziologe Marcel Mauss gab 1923 in seiner Studie über »Die Gabe« zu bedenken: »Erst unsere Gesellschaften haben, vor relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem ökonomischen Tier gemacht Es ist noch nicht lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.« Der Witz daran ist, dass für Biologen alle Lebewesen bis zu den Bakterien und Algen »ökonomische Tiere« sind. So postulierte z. B. die Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard 2008, »dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert«.

Hier soll es mir aber nicht um Bakterien und Algen, sondern um Schafe gehen, denen man auch nicht gerade Willensstärke unterstellt. Mich interessiert jedoch das Gegenteil. Den Anstoß gab mir die US-amerikanische Verhaltensforscherin Thelma Rowell. Sie hielt 1996 bei einem feministischen Primatologenkongress in Teresópolis, Brasilien, einen Vortrag mit dem Titel »Einige seltsame Menschenaffen«. Es ging darin jedoch nicht um Affen, denn Rowell ist eine Schafforscherin, die mit ihrer Herde in Kanada lebt. »Ich weiß natürlich, dass meine Schafe keine Schimpansen sind«, sagte sie, »aber ich will damit ausdrücken, dass es sinnvoller ist, den Schafen die Möglichkeit einzuräumen, sich wie Schimpansen zu benehmen, als davon auszugehen, dass Schafe langweilig sind im Vergleich zu Schimpansen, denn dann haben sie keine Chance«. Zuletzt unternahm sie bei ihrer Schafherde eine Meinungsforschung. Dabei fand sie heraus: »Sheeps do have opinions«.

Ich suchte weiteres Wissen über Schafe. Zwar hatte ich einige Jahre eine kleine Herde mitbesessen, aber mir eigentlich nie groß Gedanken über das Seelenleben der Tiere gemacht. Sie waren nett und strahlten Zufriedenheit aus, besonders im Winter in ihrem dick mit Stroh eingestreuten Stall. Es waren ostfriesische Milchschafe, die gemolken wurden. Sie gaben ihre Milch lieber an ihre Lämmer als an uns ab, was wir gut nachvollziehen konnten. Vor allem achteten wir auf ihr Wohlergehen, wobei wir von einem auf Schafe spezialisierten Tierarzt unterstützt wurden.

Nun las ich die einschlägige Fachliteratur, doch sie beschäftigte sich mit Schafen nur unter dem Aspekt ihrer Vernutzung, also wie die Menschen mit einer Herde ihr Auskommen finden. Ich interviewte Schäfer. Sie erklärten mir ihre Lebensweise. Ich hielt mich ein paarmal bei mongolischen Viehzüchtern auf, die auch Schafe besaßen; sie berichteten mir von ihren neuen Verwertungsgenossenschaften. Doch dann entdeckte ich Schaf-Foren im Internet. Darin berichten viele, meist junge Schäferinnen über einzelne Tiere ihrer Herden, oft über »Flaschenlämmer«, die sich im Menschenhaus ebenso auskannten wie im Schafstall. Es handelt sich gewissermaßen um Ausnahmeschafe, die von den Schäferinnen für witzig oder gewitzt genug gehalten wurden, um über sie zu berichten. Ähnliches gilt für eine kleine Herde Bretonischer Zwergschafe, die 2013 in Pariser Grünanlagen als »ökologische Rasenmäher« eingesetzt wurde. Sie schienen mir »street-wise« geworden.