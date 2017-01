Veteranen unter sich

Nach Williams gegen Wiliams freut sich Williams mit Williams: Gut 20 Jahre Profitennisgeschichte liegen hinter ihnen Foto: REUTERS/Thomas Peter

Wer dachte, die peinliche Vorstellung von Serena Williams bei ihrer Zweitrundenniederlage in Auckland gegen Madison Brengle Anfang Januar sei ein auch nur halbwegs vernünftiger Indikator für ihre Form bei den Australian Open gewesen, musste sich einmal mehr eines Besseren belehren lassen.

Ihre zweite Runde in Melbourne mit 6:3, 6:4 gegen Lucie Safarova war da schon wesentlich aussagekräftiger. Williams gewann in jenem Match 83 Prozent der Punkte bei ihrem ersten Aufschlag und schlug dabei 15 Asse, ihr schnellster Aufschlag erreichte eine Geschwindigkeit von 193 km/h. Selbst die Durchschnittsgeschwindigkeit ihres Service von 175 km/h war höher als der schnellste Aufschlag – 171 km/h – von Safarova.

Dieser immense statistisch belegte Vorteil ließ es schon erahnen, dass Williams bei den 105. Australian Open nur schwer zu besiegen sein würde. Tatsächlich gewann Serena Williams das Turnier, trotz einer vergleichsweise schweren Auslosung, ohne Satzverlust. Auch das Finale am Samstag gegen ihre ältere Schwester Venus schien nicht mehr als eine Formsache: 6:4, 6:4.

Es war das Finale einer 35jährigen gegen eine 36jährige, eine Revanchepartie für das AO-Finale 2002 (auch damals gewann Serena) und das »älteste« Major-Finale der Geschichte. Das erste Aufeinandertreffen der Williams-Schwestern bei den AO gab es bereits in der zweiten Runde des Turniers 1998 (Venus gewann in drei Sätzen). Das erste Major-Finale der beiden gegeneinander war bei den US-Open 2001 (Siegerin Venus), das vor diesem Jahr letzte in Wimbledon 2009 (Siegerin Serena). Gut 20 Jahre Profitennisgeschichte liegen in diesem Match-up beschlossen. Ihr erstes Major-Finale erreichte Venus Williams, damals noch ungesetzt, bei den US Open 1997 (sie verlor es gegen Martina Hingis). Ihr Weg bis ins Finale der AO dieses Jahres dürfte dabei der Papierform nach einer der glücklichsten in dieser 20jährigen Zeitspanne gewesen sein. Er führte über Kateryna Koslowa (101 der Weltrangliste), Stefanie Vögele (112), Yingying Duan (87), Mona Barthel (181), Anastassija Pawljutschenkowa (27) und Colleen »Coco« Vandeweghe (35), Gegnerinnen, nicht ganz von dem Kaliber ihrer jüngeren Schwester.

Diese hat mit ihrem nunmehr 23. Major-Titel eine neue Rekordmarke für die sogenanne Open Era gesetzt. Stefanie Graf gewann insgesamt 22, ein Großteil der 24 Major-Titel der Australierin Margaret Court stammen aus der Zeit vor Beginn der Open Era (vor 1968), als insbesondere die AO im Grunde nicht viel mehr als erweiterte australische Landesmeisterschaften darstellten (Court gewann sie zwischen 1960 und 1966 siebenmal in Folge).

Mit ihrem insgesamt siebten Sieg bei den AO hat Serena Williams nebenbei auch Angelique Kerber als Weltranglistenerste bereits wieder abgelöst. Die Kerber-Ära dauerte nicht mehr als 20 Wochen. Kerbers Matchbilanz in dieser Zeitspanne: 13-7, kein Titel, ein Finale (WTA-Championships). Für die WTA bedeutet das die Wahl zwischen einer Weltranglistenersten, die praktisch keine WTA-Turniere mehr spielt (Williams), und einer, die nur selten welche gewinnt (Kerber).

Doch noch eine weit grundlegendere Frage drängt sich nach diesen AO auf: Ist Profitennis eine Angelegenheit der Senioren und ihrer sportmedizinischen Mirakel geworden?

Nur insgesamt zwei aller Halbfinalisten waren unter 30 Jahre alt, bei den Damen Coco Vandeweghe und bei den Herren Grigor Dimitrov (beide Jahrgang 1991). Ansonsten regierten die Veteranen. Das erste Match zwischen Roger Federer und Rafael Nadal fand im Frühjahr 2004 statt. Keiner der anderen Spieler in den damaligen Top ten der ATP-Weltrangliste ist mehr aktiv. In der Revanche für das AO-Finale 2009 gewann Federer am Sonntag gegen Nadal das Herrenendpiel 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 (für beide war es bereits das dritte Fünfsatzmatch im Verlauf des Turniers). Es ist der 18. Major-Titel des Schweizers. Er ist – wie die einen Monat jüngere Serena Williams – 35 Jahre alt. Mehr zum Herrenfinale morgen in dieser Zeitung.