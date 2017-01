Nachschlag: Rekordhalter Türkei

Foto: Arne Dedert/dpa-Bildfunk

Im ARD-Videoblog »Orient-Express« spricht Asli Erdogan über den Strafprozess, mit dem sie der türkische Staat bedrängt. Weil sie die inzwischen verbotene prokurdische Zeitung Özgür Gündem beraten hatte, ist die Schriftstellerin in Istanbul wegen Terropropaganda angeklagt. Dabei, sagt sie, arbeite sie wie ihr Vorbild, der österreichische antifaschistische Autor Heimrad Bäcker (1925–2003), ausschließlich mit Zitaten. Im Interview schildert die mit einem Ausreiseverbot belegte Erdogan, dass sie mit vorgehaltener MPi verhaftet wurde, seither unter posttraumatischen Symptomen leidet und in permanenter Angst vor der Polizei lebt. Unter dem Ausnahmezustand in ihrem Land seien »90 Prozent der Medien zum Schweigen gebracht« worden, 151 Journalisten befänden sich in Haft – verglichen etwa mit zwei entsprechenden Fällen in Russland ein »beschämender Rekord«. Solcher Vergleiche wird Angela Merkel sich bei ihrem für Donnerstag geplanten Besuch in Ankara vermutlich entschlagen. (shu)

