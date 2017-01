Sieht aus wie ein Hamburger Verlobungsfoto mit Bürgermeister: Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer (l.) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beim Spiegel-Festakt im Rathaus Foto: Daniel Reinhardt/dpa- Bildfunk

Endlich hat das »Deutsche Nachrichtenmagazin« – nun in der fünften Folge seiner Jubiläumsberichterstattung – Wort für Wort die große Festrede abgedruckt, die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am 6. Januar im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses zum 70jährigen Bestehen des Spiegel gehalten hatte. Sie sprach, und so ist es jetzt gedruckt: »Das Nachrichtenmagazin, das wir heute feiern, ist ein wahrer ›Spiegel‹ der offenen Gesellschaft.«

Die Ministerin hat in ihrer Laudatio auch ein großes Wort hervorgeholt, das der Volksaufklärungsminister Joseph Goebbels immer zur Warnung für sein Volk benutzte. Er glaubte, dass es einen Plan zur »Zersetzung der Welt« geben würde, ausgearbeitet von den Juden. Und auch sein Kollege, der spätere Innenminister Heinrich Himmler, ließ sich als Reichsführer SS einen »Sonderbericht« über die »Zersetzung« der nationalsozialistischen Grundwerte im deutschsprachigen Schrifttum ausarbeiten. Dieses nach der Kapitulation von 1945 verpönte Wort reaktivierte die Verteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen zu Ehren des lange von erfahrenen SS-Leuten aus dem Reichssicherheitshauptamt redigierten Spiegel und sprach beim Festakt wieder vom »Gift der Zersetzung«, das aus dem Ausland »grenzüberschreitend« eindringt.

Die Festrednerin beschäftigte sich nicht nur mit dieser »weltweiten Verhetzung«. Sie gab dem Magazin auch praktische Ratschläge, die jeder Redakteur gut brauchen kann. »Das Handicap für verantwortliche Politik und verantwortlichen Journalismus ist Zeit«, sprach die Verteidigungsministerin in ihrer Laudatio, das »Deutsche Nachrichtenmagazin« hob diese Sentenz am Samstag in roter Schrift als Zwischenüberschrift im Abdruck der Rede hervor. Verständlich: Elf Tage zuvor hatte Spiegel online eilends verbreitet, das Bundesverfassungsgericht habe die NPD verboten. Kurz danach musste sich der flinke Dienst berichtigen, das sei ein »Missverständnis in der Redaktion« gewesen. Zu spät. Die Neue Zürcher Zeitung, das Seriöseste, wo’s gibt auf der Welt, hatte das »Verbot« schon weiterverbreitet. Die NZZ bekundete später kleinlaut, sie habe sich, ach, auf Spiegel online (»Wir entschuldigen uns für den Vorfall«) verlassen.

Zuvor, am 10. Januar hatte Klaus Brinkbäumer, der hochgewachsene Chefredakteur des Spiegel bei der Ringvorlesung »›Lügenpresse‹ – Medienkritik als politischer Breitensport« an der Hamburger Universität gesprochen. Sein Thema war die Spiegel-Reklame: »Keine Angst vor der Wahrheit – Theorie und Praxis eines Werbeslogans«. In der Theorie war Brinkbäumer nicht schlecht. Er fiel schon bei der Vorstellung dem Veranstaltungsleiter Volker Lilienthal ins Wort, der ihm schmeichelte, er habe sein Volontariat an einer Stelle gemacht, wo man nicht unbedingt die künftigen Topjournalisten vermutet, beim katholischen Weltbild in Augsburg. Brinkbäumer eifrig: »Ich hab’ damals noch Leistungssport gemacht, Volleyball gespielt, und das Wichtigste für mich war, pünktlich um 18 Uhr beim Training zu sein Und das ging nur bei der katholischen Presse.«

Das ist für einen Chefredakteur des Spiegel zuviel der Ehrlichkeit. Volleyball ist eine Sportart, mit deren Ausübung Blöde am Strand ruhebedürftige Menschen belästigen. Die Spiegel-Oberen zu meiner Zeit übten noch edle Sportarten aus. Verlagschef Hans Detlev Becker spielte verantwortungsvoll Golf – der Druckvertrag mit Springer kam so zustande. Unterchefredakteur Johannes K. Engel segelte auf der Alster und unterhielt mit seinen Abenteuern die Ressortleiterkonferenz. Und Oberchefredakteur Günter Gaus trabte hoch zu Ross durch den Sachsenwald, behielt aber das meist für sich.

Nun also – Dekadenz – ist der Spiegel auf den Volleyball heruntergekommen, der erst drei Jahre vor Brinkbäumers Geburt eine olympische Disziplin wurde, wer immer auch sich dafür schmieren ließ.

Von Volleyball wusste der ehemalige Sportreporter Brinkbäumer in seiner »Lügenpresse«-Vorlesung immer wieder viel zu erzählen. Ohne Angst vor der Wahrheit: Einmal sei ihm – oh, welche Blamage! – als Moderator einer Radiosendung der Name einer bedeutenden Volleyballspielerin, die er noch dazu gut kannte, nicht eingefallen. Entsetzliche Folge – es blieb eine Minute lang still in Radio Charivari.

So viel Mut zur Wahrheit, machte auch mich ganz verwegen. In der Diskussion fragte ich diesen Chefredakteur des Spiegel, wie er es denn mit dem Reichstagsbrand halte. Rudolf Augstein hatte 1959 das Dogma von der Unschuld der Nazis aufgestellt, viele Historiker hatten sich danach zu diesem Spiegel-Glaubenssatz bekannt. Aber inzwischen hat der Zweifel um sich gegriffen, insbesondere seit der US-Gelehrte Benjamin Carter Hett mit seinem Oxford-Press-Buch »Burning the Reichstag« das Nazi-Unschuldsdogma völlig dekonstruierte (jW vom 19.10.2016 und 20.6.2015). Und sogar der einstige Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust hatte sich in der Welt am Sonntag hinter Hett gestellt. Warum denn der Spiegel nach über zwei Jahren sich immer noch nicht dazu geäußert habe. So fragte ich. Ins Leere. Denn Chefredakteur Brinkbäumer entsann sich nur mühsam, ja da war doch irgendwann was, mit dem Reichstagsbrand. Aber er kenne sich da nicht aus. Er wolle sich kundig machen, darüber müssten wir noch mal sprechen.

Ich gab ihm meine Karte. Das war am 10. Januar. Seither habe ich nichts von ihm gehört. Heute abend aber, um 18 Uhr wird es sehr schön im Hörsaal B des Hauptgebäudes der Hamburger Universität. Da ersteht in der »Lügenpresse«- Ringvorlesung die Apologie des deutschen Journalismus: »Trotz alledem. Von der Ehrenrettung eines systemrelevanten Berufs«. So was macht Prof. Dr. Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung.

Ich hätte dazu mal eine Frage. Mehr dazu bald hier in dieser Zeitung.