Demo gegen steigende Mieten

Foto: Florian Boillot

Mehr als 1.000 Menschen nahmen am Sonnabend an einer Demonstration für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Berlin teil. Zum Protestzug unter dem Namen »Nuriye, Holm, Kalle – wir bleiben alle! Für Uni von unten und Recht auf Stadt!« hatten Studierende und stadtpolitische Initiativen aufgerufen. Thema der Demonstration war auch der erzwungene Rücktritt des Baustaatssekretärs Andrej Holm vor knapp zwei Wochen sowie seine wenig später erfolgte Entlassung durch die Humboldt-Universität.

»Das Rausdrängen Holms aus seiner Rolle als Staatssekretär ist ein Signal dafür, dass eine soziale Wohnungspolitik, die wir uns gewünscht haben, nicht kommen wird«, sagte ein Vertreter der Initiative »Stadt von unten« zu Beginn der Demonstration. Die Hoffnung auf eine bessere Zusammenarbeit der mietenpolitischen Gruppen mit dem Berliner Senat – Holm gilt als strikter Gegner von sogenannter Stadtaufwertung und der Verdrängung von Mietern – sei durch die »Basta-Politik« des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) zunichte gemacht worden. Nun müsse wieder durch Proteste auf die Anliegen der Mieter aufmerksam gemacht werden, wurde während einer Zwischenkundgebung vor dem Roten Rathaus erklärt.

Einige Studierende halten seit knapp einer Woche das Sozialwissenschaftliche Institut der HU besetzt und fordern unter anderem die Wiedereinstellung Holms. Am Sonnabend verlasen sie ihr Manifest, in dem auch auf Möglichkeiten zur studentischen Selbstverwaltung gedrungen wurde. Außerdem verlangten sie, der Berliner Senat solle eine Mietobergrenze für Sozialwohnungen von 6,50 Euro pro Quadratmeter festlegen. Die Demonstration konnte trotz eines großen Polizeiaufgebots ungestört ablaufen.