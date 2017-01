Genmais: Bald mehr davon?

Da der Fachausschuss zu keinem Ergebnis kam, wird nun die EU-Kommission über die Zulassung von Genmais in der Union entscheiden Foto: Jörg Carstensen/dpa- Bildfunk

Das Thema spielte gut eineinhalb Jahre lang keine Rolle mehr in der Öffentlichkeit. Nun ist es zurück auf der Tagesordnung der EU-Kommission, denn eine Entscheidung über die Neuzulassung von transgenem Mais der Konzerne Syngenta (Bt11) und Du Pont (1507) steht an, darüber hinaus eine Verlängerung der Anbaugenehmigung für den Genmais Mon801 des US-Saatgutmultis Monsanto.

Am Freitag stimmte darüber in Brüssel zunächst der »Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel«, besetzt mit Ministerialbeamten der 28 Mitgliedsstaaten, darüber ab – und kam zu keinem Ergebnis (siehe jW vom Wochenende). Das bedeutet, dass die EU-Kommission darüber nun allein entscheiden wird.

Gentechnikgegner in der Bundesrepublik hatten gefordert, dass sich die Vertreter Deutschlands im Ausschuss klar gegen eine Zulassung positionieren. Heike Moldenhauer, Gentechnikexpertin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), berichtete im Gespräch mit jW am Freitag abend, die BRD-Delegation habe sich enthalten. Dies sei auch erwartet worden. Denn während Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ein Gentechnikverbot befürworte, habe sich das von Christian Schmidt (CSU) geführte Landwirtschaftsministerium bislang um eine klare Aussage zum Thema herumgemogelt, handle aber letztlich im Interesse der Agrochemie- und Saatgutbranche, so Moldenhauer. Wenn in einer Frage Uneinigkeit zwischen verschiedenen Ressorts bestehe, sehe die Geschäftsordnung der Regierung auf EU-Ebene eine Enthaltung vor.

Bei den drei Genmaissorten handelt es sich um solche, die gegen den Befall mit Schädlingen wie Maiszünsler und Maiswurzelbohrer resistent sind bzw. sein sollen, sie werden auch als Bt-Mais bezeichnet. Die Abkürzung verweist auf den Bacillus thuringiensis, von dem ein oder mehrere Gene in das Maiserbgut eingeschleust wurden. Diese Bodenbakterien produzieren Gifte (Bt-Toxine), die auf die Larven verschiedener Insekten tödlich wirken. Die transgene Pflanze bildet Vorstufen des Toxins, das Insekten tötet, die Teile der Pflanze gefressen haben. Die Toxinvorstufen gelten als unschädlich für Menschen, Wirbeltiere und Pflanzen. Bt-Toxine als solche sind auch im ökologischen Landbau als natürliche Insektizide zugelassen. Die Anbieter von Bt-Mais werben mit der Möglichkeit der zielgenauen Bekämpfung der Schadinsekten und mit dem verringerten Bedarf an Pestiziden.

Doch wo wie in den USA Bt-Mais seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten angebaut wird, haben die Zünsler und Wurzelbohrer längst Resistenzen gegen die Gifte entwickelt. So wurde die Sorte 1507 von Du Pont, die jetzt in der EU möglicherweise für den Anbau zugelassen wird – als Bestandteil von Lebensmitteln sowie als Tierfutter ist sie es bereits –, in Puerto Rico aufgrund von Resistenzen schon vor zehn Jahren wieder vom Markt genommen. Die Pflanzen dieser Sorte wie auch von Bt11 sind zudem nicht nur für Insekten giftig, sondern auch resistent gegen den Unkrautvernichter Glufosinat aus dem Bayer-Konzern. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hatte die Zulassung für die drei zur Debatte stehenden Sorten bereits vor Jahren befürwortet. Kritiker monieren seit langem, dass in der EFSA Lobbyisten der Konzerne tätig sind bzw. waren.

Bundesumweltministerin Hendricks hatte einen Tag vor der Abstimmung in Brüssel in einem Zeitungsinterview versichert, in Deutschland werde es keine Anbaugenehmigungen für transgenen Mais geben. Die Bundesrepublik habe wie 16 andere Mitgliedsländer bereits im Vorfeld von der seit Mitte 2015 geltenden sogenannten Opt-out-Regelung Gebrauch gemacht. Kritiker hatten schon bei Inkraftsetzung der entsprechenden Richtlinie davor gewarnt, dass die Möglichkeit nationaler Anbauverbote es der Kommission erleichtern könne, Zulassungen auf EU-Ebene durchzusetzen. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hatte von der Bundesregierung ein klares Nein in Brüssel verlangt. Es sei »völlig unglaubwürdig«, die Maissorten in Deutschland zu verbieten, den Anbau aber »europaweit zuzulassen«, betonte AbL-Geschäftsführer Georg Janßen. Eine Enthaltung sei »wie ein Ja«, mit dem man den Willen der Bevölkerungsmehrheit in der Bundesrepublik ignoriere. Nur mit einem Nein aus Deutschland wäre eine qualifizierte Mehrheit gegen die Zulassung möglich gewesen, meinte auch AbL-Gentechnikexpertin Annemarie Volling gegenüber jW.

Für Heike Moldenhauer vom BUND ist die Enthaltung ein Ausdruck von »Doppelmoral«. Damit werde »nach dem Sankt-Florians-Prinzip der Anbau von Gentechmais in anderen Staaten« ermöglicht. Sollte die EU-Kommission den Anbau der drei Sorten nun im Alleingang genehmigen, wäre dies eine »Einladung an die Konzerne«, weiter Zulassungsanträge zu stellen, warnte Moldenhauer. Die BUND-Fachfrau kritisierte in diesem Zusammenhang auch die vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgelegte Novelle des Gentechnikgesetzes, derzufolge die Bundesländer künftig einzeln den Anbau von genmanipulierten Pflanzen untersagen müssen. Dies führe zu einem »Flickenteppich«. Notwendig wären nationale Verbote. Der Gesetzentwurf war am 2. Dezember in erster Lesung im Bundestag beraten worden.