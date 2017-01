»Es gibt andere Möglichkeiten für Arbeitskämpfe«

»Unsere Lohnerhöhung würde eine Belastung des Konzerns von 16 Millionen Euro pro Jahr ausmachen. Durch die Streichung von 1.000 Stellen ergibt sich in einem Jahr eine Ersparnis von 200 Millionen.« – Freddy Adjan, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) für die Tarifgespräche bei Coca Cola Foto: Jens Kalaene/dpa-Bildfunk

Bei Coca Cola in Deutschland laufen momentan Verhandlungen über einen Lohntarifvertrag. Das betrifft mehr Menschen, als ich angenommen hatte. Wie ist die Auseinandersetzung mit dem Konzern bisher gelaufen?

In Deutschland beschäftigt das Unternehmen fast 8.000 Mitarbeiter. In der vergangenen Woche hatten wir zweitägige Gespräche in Berlin eingeplant. Am ersten Tag haben wir gegen 11 Uhr begonnen. Zwischen 14 und 15 Uhr lag uns das erste Angebot vor: 1,3 Prozent mehr Lohn, ein Leermonat im Januar, Laufzeit 12 Monate. Alle Beschäftigten in der Ecklohngruppe und darunter sollten eine Einmalzahlung von 50 Euro erhalten, die Auszubildenden 30 Euro mehr pro Monat. Coca Cola hat uns vorgerechnet, dass dies dann nicht 1,3 Prozent seien, sondern sogar 2,5 Prozent.

Welche Rechnung lag dem zugrunde?

Da wir 2015 bei den Verhandlungen zum Abschluss von fünf Unternehmenstarifverträgen bereits festgelegt haben, dass das Urlaubsgeld in einem zweiten Schritt für alle in diesem Jahr noch mal erhöht wird, sei dies mit einzurechnen. Ebenso die tarifliche Altersvorsorge: Wir hatten erreicht, dass der Arbeitgeberbeitrag von 800 auf 1.000 Euro pro Jahr angehoben wird ab 2017. Jetzt glauben die allen Ernstes, dass wir uns anrechnen lassen, was wir 2015 verhandelt haben.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Unsere große Tarifkommission war darüber so verärgert, dass sie beschlossen hat, unverzüglich die Gespräche abzubrechen, also auch den zweiten Tag nicht mehr weiter zu verhandeln. Bereits vereinbarte Treffen am 9. und 10 Februar haben wir gecancelt. Wir haben der Gegenseite mitgegeben, dass ihre Vertreter uns gerne wieder anrufen können, wenn sie zu Besinnung gekommen sind und ein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt. Ansonsten werden wir mit ihnen nicht mehr reden.

Heißt das, Sie bereiten nun Streiks vor?

Wirklich sehr langsam und gründlich werden wir uns darum kümmern, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten eines Arbeitskampfes. Die Lager von Coca Cola sind voll, da die Kunden sich vor einer kürzlich erfolgten Preiserhöhung bevorratet hatten. Der Konzern müsste bald anfangen, Ware zu vernichten, weil er nicht weiß, wohin damit. Deswegen ist es nicht sinnvoll, die Leute jetzt auf die Straße zu holen. Im Gegenteil würden wir dem Unternehmen einen Gefallen tun.

Wie sieht Ihre Strategie statt dessen aus?

Wir haben uns auf eine langfristige Tarifrunde eingestellt, und wir werden alles sauber vorbereiten. An dem Termin, der ursprünglich für weitere Verhandlungen vorgesehen war, werden wir uns mit der großen Tarifkommission zusammensetzen und die weiteren Schritte planen, um unsere Forderung durchzusetzen.

Wie lautet diese?

Wir wollen einen Festbetrag und keine lineare Erhöhung: 160 Euro mehr pro Monat bei einer Vollzeitstelle. Das entspricht im Schnitt aller Tarifgebiete, 5,9 Prozent. Damit tragen wir den unterschiedlichen Tarifniveaus Rechnung. Die sollen nicht weiter auseinanderdriften: Bayern hat zum Beispiel ein geringeres Tarifniveau als Baden-Württemberg. Wenn ich da fünf Prozent fordere, sind das in Euro und Cent in letzterem logischerweise mehr als in Bayern oder im Osten, obwohl die das Geld dringender bräuchten. Für die Auszubildenden fordern wir eine Erhöhung um 100 Euro pro Monat.

Es geht Ihnen also um eine Aufwertung der unteren Lohngruppen.

Ganz genau. Das ist eine soziale Komponente, die ich von der Tarifkommission hochanständig finde. Wir haben eine große Zahl von Mitgliedern oberhalb der Ecklohngruppe. Die verzichten quasi zugunsten der unteren Tarifgruppen.

Der Streit um den Lohn ist eine Sache bei Coca Cola, der stetige Personalabbau des Konzerns eine andere. Müssen die Verbliebenen nun noch mehr buckeln, um das Pensum zu schaffen, ohne dass dem Rechnung getragen wird, oder fällt wirklich weniger Arbeit an?

Wenn Sie schon überrascht waren, dass Coca Cola 8.000 hierzulande Beschäftigte hat, sage ich Ihnen, dass es vor zwei Jahren noch 10.000 waren, 2007 sogar 12.000. Das Volumen der Arbeit ist aber gewachsen, und die Verbliebenen arbeiten mehr. Deswegen auch unsere Forderung. Unsere Lohnerhöhung würde eine Belastung des Konzerns von 16 Millionen Euro pro Jahr ausmachen. Durch die Streichung von 1.000 Stellen ergibt sich in einem Jahr eine Ersparnis von 200 Millionen.