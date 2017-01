Mobiles Krankenhaus fertiggestellt

Berlin. »Redefine global solidarity« lautet das Motto der Hilfsorganisation Cadus, die seit etwa zwei Jahren im Norden von Syrien tätig ist. Aktuell hat der Verein ein »Mobile hospital« fertiggestellt, das am Donnerstag in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert wurde und Anfang Februar auf den Weg in den Nordirak und weiter nach Syrien gebracht werden soll. Ein ganzes Jahr haben freiwillige Helfer an Fahrzeugen und Zelten gearbeitet, um die mobile Klinik inklusive Operationssaal aufzubauen. »Währenddessen stießen wir auf Tausende von Hindernissen«, erklärte Sebastian Jünemann, Chef von Cadus. Nicht nur diese, auch die mangelhafte finanzielle Unterstützung des Projekts durch öffentliche Stellen führe immer wieder zu Verzögerungen. So kamen von den ursprünglich anvisierten 300.000 Euro lediglich 100.000 Euro aus privaten Spendengeldern zusammen. Trotz allem hält Cadus am Zeitplan fest und erklärte, dass die Klinik die Antwort sei auf die Zerstörung der medizinischen Infrastruktur.